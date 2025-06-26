В Казахстане больше не будут проводить спартакиады среди спортсменов-ветеранов

Приказом и.о. министра туризма и спорта от 19 июня 2025 года внесены изменения в Перечень видов соревнований, учебно-тренировочных сборов и их классификаций, сообщает Zakon.kz.

В частности, в разделе "Республиканские соревнования" исключена Спартакиада РК среди спортсменов-ветеранов.

В разделе "Региональные соревнования" исключена Спартакиада РК среди спортсменов-ветеранов, ІІ этап.

В разделе "Городские и районные соревнования" исключена Спартакиада РК среди спортсменов-ветеранов, І этап.

При этом часть правил изложена в новой редакции.

Так, говорится, что учебно-тренировочные сборы национальных команд по видам спорта по подготовке к чемпионатам мира, Европы, Азии, Олимпийским, Азиатским, Паралимпийским, Сурдлимпийским, пляжным играм и комплексным соревнованиям проводятся до 24 календарных дней.

Организаторами являются уполномоченный орган по физической культуре и спорту, местные исполнительные органы по физической культуре и спорту областей, городов республиканского значения, столицы, максимальное число участников устанавливается уполномоченным органом по физической культуре и спорту, местными исполнительными органами по физической культуре и спорту областей, городов республиканского значения, столицы.

Критерием определения места проведения являются климатические условия, также в случае несоответствия спортивных объектов условиям проведения соревнований рассмотрение подготовки спортсменов на спортивных объектах зарубежных стран, и для качественной подготовки проведения учебно-тренировочных сборов непосредственно на местах, где будут проходить чемпионат мира, Европы, Азии, Олимпийские, Азиатские, Паралимпийские, Сурдлимпийские, пляжные игры и комплексные соревнования.

Учебно-тренировочные сборы национальных команд по видам спорта по подготовке к Всемирной Универсиаде и чемпионатам мира, Европы, Азии среди студентов, в том числе по паралимпийским видам спорта, проводятся до 24 календарных дней.

Организаторами являются организации, направляющие команды для участия в международных соревнованиях, уполномоченный орган в сфере образования, количество участников не более двойного состава спортсменов, допускаемых к участию в соревнованиях по всем видам спорта; не более тройного состава спортсменов по видам единоборств.

Критерием определения места проведения являются климатические условия, также в случае несоответствия спортивных объектов условиям проведения соревнований рассмотрение подготовки спортсменов на спортивных объектах зарубежных стран, и для качественной подготовки проведения учебно-тренировочных сборов непосредственно на местах, где будут проходить Всемирная Универсиада и чемпионат мира, Европы, Азии среди студентов.

Специальные учебно-тренировочные сборы национальных команд по видам спорта по подготовке к международным спортивным соревнованиям (для общей физической подготовки, технико-тактической подготовки, специальной физической подготовки, проведения обследований спортсменов, восстановительные) проводятся до 18 календарных дней.

Организаторами являются уполномоченный орган по физической культуре и спорту, местные исполнительные органы по физической культуре и спорту областей, городов республиканского значения, столицы, максимальное число участников устанавливается уполномоченным органом по физической культуре и спорту, местными исполнительными органами по физической культуре и спорту областей, городов республиканского значения, столицы.

Критерием определения места проведения являются климатические условия, также в случае несоответствия спортивных объектов условиям проведения соревнований рассмотрение подготовки спортсменов на спортивных объектах зарубежных стран.

Учебно-тренировочные сборы команд областей, городов республиканского значения и столицы по видам спорта по подготовке к республиканским соревнованиям, турнирам, первенствам проводятся:

до 18 календарных дней для общей физической подготовки, специальной подготовки и тактико-технической подготовки;

для общей физической подготовки, специальной подготовки и тактико-технической подготовки; до 7 календарных дней – для проведения обследований спортсменов;

– для проведения обследований спортсменов; до 12 календарных дней – восстановительные.

Организаторами являются организации, направляющие участников спортивного соревнования международного, республиканского и местного уровней, а также мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям.

Количество участников не более двойного состава спортсменов, допускаемых к участию в соревнованиях по всем видам спорта, не более тройного состава спортсменов по видам единоборств.

Приказ вводится в действие с 25 июня 2025 года.