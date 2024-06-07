Как будут закреплять рыбохозяйственные водоемы за инвесторами: разработаны правила

Министерство сельского хозяйства разработало Правила закрепления рыбохозяйственных водоемов и участков в целях реализации инвестиционных проектов в сфере рыбного хозяйства и квалификационных требований к инвестору, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам для реализации инвестиционных проектов в сфере рыбного хозяйства, закрепляются рыбохозяйственные водоемы и участки международного и республиканского значения резервного фонда, которые на основании паспортизации, осуществляемой за счет бюджетных средств местных исполнительных органов, признаются перспективными для ведения садкового рыбоводного хозяйства.

Для реализации инвестиционного проекта в сфере рыбного хозяйства рыбохозяйственный водоем или участок предоставляются по заявке инвестора.

Предоставление земельных участков для размещения рыбоводных объектов на земельных участках, прилегающих к закрепленному рыбохозяйственному водоему или участку для ведения рыбного хозяйства, и коммуникаций к ним осуществляется в зависимости от местонахождения земельного участка.

Формирование перечня водоемов

Перечень рыбохозяйственных водоемов и участков для реализации инвестиционного проекта формируется ведомством уполномоченного государственного органа в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных, а также аквакультуры и согласовывается с местным исполнительным органом области или города.

В перечень включаются рыбохозяйственные водоемы и участки, имеющие глубину на месте установки садков, позволяющую выращивать рыбу и без легко взмучиваемых донных отложений.

После чего перечень публикуется на официальном интернет-ресурсе ведомства уполномоченного органа.

Указывается, что рыбохозяйственные водоемы и участки в течение одного календарного года не выставляются на конкурс.

По мере поступления заявок на закрепление рыбохозяйственных водоемов и участков ведомством уполномоченного органа ведется актуализация статусов водоемов и участков, включенных в перечень.

Статусы рыбохозяйственных водоемов и участков, включенных в перечень, подразделяются на:

"свободный";

"имеется активная заявка от инвестора";

"закреплен за инвестором".

При статусе "имеется активная заявка от инвестора" заявки на рыбохозяйственный водоем или участок не принимаются до принятия решения ведомством уполномоченного органа по текущей заявке.

Затем создается инвестиционная комиссия, в состав которой включаются представители:

ведомства уполномоченного органа (не ниже руководителя, председатель комиссии);

территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа (не ниже заместителя руководителя);

местного исполнительного органа области, города республиканского значения (не ниже заместителя руководителя структурного подразделения, курирующего вопросы рыбного хозяйства);

НПП "Атамекен";

научных организаций в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных, аккредитованных как субъекты научной или научно-технической деятельности;

аккредитованных республиканских ассоциаций общественных объединений рыболовов и субъектов рыбного хозяйства;

бассейновых инспекций по регулированию использования и охране водных ресурсов (не ниже заместителя руководителя).

Общее количество членов инвестиционной комиссии должно составлять нечетное число, не менее семи человек.

Решение инвестиционной комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало большинство членов от общего количества членов инвестиционной комиссии.

Порядок подачи заявки на закрепление рыбохозяйственного водоема

Инвестор направляет в ведомство уполномоченного органа заявку на закрепление рыбохозяйственного водоема или участка для реализации инвестиционного проекта.

Инвестор прилагает к заявке следующие документы:

бизнес-план инвестиционного проекта в сфере рыбного хозяйства, разработанный в соответствии с требованиями к составлению бизнес-плана инвестиционного проекта в сфере рыбного хозяйства;

рабочую программу инвестиционного проекта в сфере рыбного хозяйства;

копию учредительных документов;

справку с банка или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций о наличии или остатке денежных средств на счету инвестора;

справку об отсутствии (наличии) задолженности инвестора по налогам и другим обязательным платежам;

гарантийное письмо инвестора о строительстве новых производственных объектов, включая ввод перерабатывающих мощностей или расширение, и обновление действующих производств.

Сотрудник канцелярии ведомства уполномоченного органа осуществляет регистрацию заявки и приложенных документов в день их поступления и направляет руководителю ведомства уполномоченного органа, которым назначается ответственный исполнитель.

Ответственный исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов рассматривает и проверяет полноту представленных документов.

В случае представления инвестором полного пакета документов ведомство уполномоченного органа передает их инвестиционной комиссии на рассмотрение и определение инвестиционных проектов.

Инвестиционная комиссия в течение 15 рабочих дней рассматривает заявку и приложенные документы.

Председатель инвестиционной комиссии назначает дату заседания инвестиционной комиссии, но не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов.

По итогам заседания инвестиционная комиссия проводит открытое голосование и определяет инвестиционные проекты в сфере рыбного хозяйства.



Инвестиционная комиссия отказывает по следующим основаниям:

стоимость инвестиционного проекта составляет менее 150 000 МРП (553 800 000 тенге в 2024 году) ;

; несоответствие инвестора квалификационным требованиям;

несоответствие бизнес-плана установленным требованиям;

несоответствие рабочей программы инвестиционного проекта в сфере рыбного хозяйства;

установление недостоверности документов, представленных инвестором или данных (сведений), содержащихся в них.

После чего ведомство уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней со дня получения протокола инвестиционной комиссии принимает решение о закреплении рыбохозяйственных водоемов или участков для реализации инвестиционного проекта в сфере рыбного хозяйства, либо отказывает в этом.

В течение двух рабочих дней со дня принятия решения ведомство уполномоченного органа уведомляет инвестора о принятом решении.



Квалификационные требования к инвестору

При закреплении рыбохозяйственного водоема или участка для реализации инвестиционного проекта к инвестору предъявляются следующие квалификационные требования:

не иметь задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет и обязательным пенсионным взносам в единый накопительный пенсионный фонд, за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством РК, на дату рассмотрения полученных документов;

иметь на счету денежные средства в размере не менее 150 000 МРП;

не иметь фактов неисполнения обязательств согласно планам развития субъектов рыбного хозяйства (для физических и юридических лиц, за которыми были ранее закреплены рыбохозяйственные водоемы или участки).





Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 июня.



