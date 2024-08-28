Рыбохозяйственные водоемы закрепят за инвесторами: утверждены правила

И.о. министра сельского хозяйства приказом от 21 августа 2024 года утвердил Правила закрепления рыбохозяйственных водоемов и участков в целях реализации инвестиционных проектов в сфере рыбного хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Правилами установлено, что для реализации инвестиционных проектов в сфере рыбного хозяйства закрепляются рыбохозяйственные водоемы или участки международного и республиканского значения резервного фонда, которые на основании паспортизации рыбохозяйственных водоемов или участков, осуществляемой за счет бюджетных средств акиматов, признаются перспективными для ведения садкового рыбоводного хозяйства.

При этом под садковым рыбоводным хозяйством понимается вид хозяйственной деятельности по выращиванию рыб и других водных животных в специальных устройствах (садках), расположенных в естественных и искусственных водоемах и позволяющих содержать их в полувольных контролируемых условиях.

Рыбохозяйственный водоем или участок в указанных целях предоставляются по заявке инвестора и в случае его соответствия требованиям.

Как формируется перечень рыбохозяйственных водоемов для реализации инвестиционного проекта

Перечень рыбохозяйственных водоемов или участков в целях реализации инвестиционного проекта в сфере рыбного хозяйства формирует ведомство уполномоченного государственного органа в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных, а также аквакультуры и согласовывает его с акиматом соответствующей области, города республиканского значения.

В перечень включают рыбохозяйственные водоемы или участки, имеющие глубину на месте установки садков, позволяющую выращивать рыбу и без легковзмучиваемых донных отложений.

Перечень публикуют ежегодно не позднее 1 февраля соответствующего года на официальном интернет-ресурсе ведомства уполномоченного органа.

Рыбохозяйственные водоемы или участки в течение одного календарного года со дня включения в перечень не выставляются на конкурс по закреплению рыбохозяйственных водоемов или участков.

По мере поступления заявок на закрепление рыбохозяйственных водоемов или участков ведомством уполномоченного органа ведется актуализация статусов рыбохозяйственных водоемов или участков, включенных в перечень.

Статусы рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, включенных в перечень, подразделяются на:

"свободный";

"имеется активная заявка от инвестора";

"закреплен за инвестором".

При статусе "имеется активная заявка от инвестора" заявки на рыбохозяйственный водоем или участок не принимаются до принятия решения ведомством уполномоченного органа по текущей заявке.

Как инвестору подать заявку

Инвестор направляет в ведомство уполномоченного органа заявку на закрепление рыбохозяйственного водоема или участка в целях реализации инвестиционного проекта в сфере рыбного хозяйства.

К заявке прилагают следующие документы:

бизнес-план инвестиционного проекта в сфере рыбного хозяйства;

рабочую программу инвестиционного проекта в сфере рыбного хозяйства;

копию учредительных документов;

справку с банка и (или) организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций о наличии и (или) остатке денежных средств на счету инвестора в объеме, не менее 150 000 МРП (553 800 000 тенге в 2024 году) ;

; справку об отсутствии (наличии) задолженности инвестора по налогам и другим обязательным платежам;

гарантийное письмо инвестора о строительстве новых производственных объектов, включая ввод перерабатывающих мощностей и (или) расширение, и обновление действующих производств.

Инвестор должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

не иметь задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет и обязательным пенсионным взносам в ЕНПФ, за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством РК, на дату рассмотрения полученных документов;

иметь на счету денежные средства в размере не менее 150 000 МРП;

не иметь фактов прекращения договоров на ведения рыбного хозяйства в случаях, указанных в подпунктах 4) и 5) пункта 2-1 статьи 37 закона "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" (для физических и юридических лиц, за которыми были ранее закреплены рыбохозяйственные водоемы и (или) участки).

В случае представления инвестором полного пакета документов представленные документы ведомство уполномоченного органа передает инвестиционной комиссии на рассмотрение и определение инвестиционных проектов в сфере рыбного хозяйства.

Инвестиционная комиссия

Инвестиционная комиссия создается по решению ведомства уполномоченного органа.

В состав инвестиционной комиссии включаются представители:

ведомства уполномоченного органа (не ниже заместителя руководителя, председатель комиссии);

территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа (не ниже руководителя);

местного исполнительного органа области, города республиканского значения (не ниже заместителя руководителя структурного подразделения, курирующего вопросы рыбного хозяйства);

НПП "Атамекен";

научных организаций в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных, аккредитованных как субъекты научной и (или) научно-технической деятельности;

аккредитованных республиканских ассоциаций общественных объединений рыболовов и субъектов рыбного хозяйства;

бассейновых инспекций по регулированию использования и охране водных ресурсов (не ниже заместителя руководителя).

Общее количество членов инвестиционной комиссии составляет нечетное число, не менее семи человек.

Решение инвестиционной комиссии принимается открытым голосованием и является принятым, если в голосовании приняли участие не менее 2/3 членов инвестиционной комиссии, и за него проголосовало большинство членов от общего количества членов инвестиционной комиссии.

При одинаковом количестве голосов при принятии решения решающий голос определяется вариантом, за который проголосовал председатель инвестиционной комиссии.

Инвестиционная комиссия в течение 15 рабочих дней рассматривает заявку и приложенные документы.

Инвестиционная комиссия отказывает по следующим основаниям:

стоимость инвестиционного проекта составляет менее 150 000 МРП;

несоответствие инвестора квалификационным требованиям к инвестору;

несоответствие бизнес-плана инвестиционного проекта в сфере рыбного хозяйства;

несоответствие рабочей программы инвестиционного проекта в сфере рыбного хозяйства;

установление недостоверности документов, представленных инвестором и (или) данных (сведений), содержащихся в них.

Далее протокол инвестиционной комиссии направляется в уполномоченный орган.

Ведомство уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней со дня получения протокола инвестиционной комиссии принимает решение о закреплении рыбохозяйственных водоемов или участков в целях реализации инвестиционного проекта в сфере рыбного хозяйства, либо об отказе в закреплении рыбохозяйственного водоема или участка в целях реализации инвестиционных проектов в сфере рыбного хозяйства.

В течение двух рабочих дней со дня принятия решения ведомство уполномоченного органа уведомляет инвестора о принятом решении.

В случае положительного решения ведомства уполномоченного органа о закреплении рыбохозяйственных водоемов или участков в целях реализации инвестиционного проекта в сфере рыбного хозяйства, инвестор в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления перечисляет сумму за ведение рыбного хозяйства в республиканский бюджет.

В течение одного календарного года со дня заключения договора инвестор обеспечивает разработку биологического обоснования.

На основании разработанного биологического обоснования инвестор по согласованию с ведомством уполномоченного органа разрабатывает и утверждает план развития субъектов рыбного хозяйства по типовой форме.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.