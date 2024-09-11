Как негосударственным телеканалам попасть в список обязательных: утверждены правила

Приказом министра культуры и информации от 29 августа 2024 года утверждены Правила проведения конкурса по формированию перечня обязательных негосударственных теле-, радиоканалов, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны в соответствии с Законом РК "О масс-медиа" и определяют порядок проведения конкурса по формированию перечня обязательных негосударственных теле-, радиоканалов.

Организатором проведения конкурса выступает уполномоченный орган, являющийся рабочим органом комиссии.

Формирование перечня обязательных негосударственных теле-, радиоканалов осуществляется не более одного раза в год.

Информационное сообщение о проведении конкурса публикуется в официальных средствах массовой информации и на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа не менее чем за 20 календарных дней до дня окончательного приема заявок.

К участию в конкурсе допускаются претенденты, своевременно подавшие заявку.



Организатор принимает меры по обеспечению сохранности представленных претендентами заявок и конкурсных предложений, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими конкурсных предложений.

Комиссия вскрывает конверты с заявками в сроки и месте, указанном в информационном сообщении, в присутствии претендентов или их представителей.

До начала заседания комиссии секретарь проверяет документально оформленные полномочия представителей претендентов на представление интересов претендентов при осуществлении процедуры вскрытия конвертов с заявками.

При вскрытии каждого конверта с заявкой секретарь комиссии оглашает информацию о перечне документов, содержащихся в конверте.

При вскрытии конвертов с заявками производится аудио- или видеофиксация процедуры проверки наличия и правильности оформления заявки и оформляется протокол вскрытия конвертов с заявками.

Протокол вскрытия конвертов с заявками подписывается председателем, присутствующими членами и секретарем комиссии и визируется полистно секретарем комиссии в течение двух рабочих дней.

Комиссия в срок не более 15 рабочих дней со дня вскрытия конвертов:

рассматривает на предмет полноты и надлежащего оформления заявок и конкурсных предложений;

отклоняет заявки;

определяет победителей конкурса.

Отклоненные заявки претендентов указываются в протоколе об итогах конкурса.

При этом не допускается отклонение заявки по причине отсутствия претендента или его уполномоченного представителя на заседаниях комиссии.

Решения по конкурсу принимаются открытым голосованием и считаются принятыми большинством голосов от общего количества присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов, голос председательствующего считается решающим.

Определение победителей конкурса осуществляется, исходя из:



соотношения объемов собственных теле-, радиопрограмм, покупных теле-, радиопрограмм и ретрансляции;

объема вещания на казахском языке;

среднесуточного времени вещания;

кадрового потенциала;

материально-технической обеспеченности для производства теле-, радиопрограмм;

платежеспособности и финансовой стабильности претендента.

Итоги конкурса оформляются протоколом об итогах конкурса с указанием победителей конкурса и претендентов, не прошедших конкурс.

Претенденту направляется уведомление с приложением проекта протокола об итогах конкурса не позднее, чем за три рабочих дня до его подписания.

В течение двух рабочих дней информационное сообщение об итогах конкурса размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.

На официальном интернет-ресурсе организатора размещается перечень в срок не позднее двух рабочих дней со дня утверждения его уполномоченным органом.

Приказ вводится в действие с 21 сентября 2024 года.