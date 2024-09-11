Как негосударственным телеканалам попасть в список обязательных: утверждены правила
Правила разработаны в соответствии с Законом РК "О масс-медиа" и определяют порядок проведения конкурса по формированию перечня обязательных негосударственных теле-, радиоканалов.
Организатором проведения конкурса выступает уполномоченный орган, являющийся рабочим органом комиссии.
Формирование перечня обязательных негосударственных теле-, радиоканалов осуществляется не более одного раза в год.
Информационное сообщение о проведении конкурса публикуется в официальных средствах массовой информации и на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа не менее чем за 20 календарных дней до дня окончательного приема заявок.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, своевременно подавшие заявку.
Организатор принимает меры по обеспечению сохранности представленных претендентами заявок и конкурсных предложений, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими конкурсных предложений.
Комиссия вскрывает конверты с заявками в сроки и месте, указанном в информационном сообщении, в присутствии претендентов или их представителей.
До начала заседания комиссии секретарь проверяет документально оформленные полномочия представителей претендентов на представление интересов претендентов при осуществлении процедуры вскрытия конвертов с заявками.
При вскрытии каждого конверта с заявкой секретарь комиссии оглашает информацию о перечне документов, содержащихся в конверте.
При вскрытии конвертов с заявками производится аудио- или видеофиксация процедуры проверки наличия и правильности оформления заявки и оформляется протокол вскрытия конвертов с заявками.
Протокол вскрытия конвертов с заявками подписывается председателем, присутствующими членами и секретарем комиссии и визируется полистно секретарем комиссии в течение двух рабочих дней.
Комиссия в срок не более 15 рабочих дней со дня вскрытия конвертов:
- рассматривает на предмет полноты и надлежащего оформления заявок и конкурсных предложений;
- отклоняет заявки;
- определяет победителей конкурса.
Отклоненные заявки претендентов указываются в протоколе об итогах конкурса.
При этом не допускается отклонение заявки по причине отсутствия претендента или его уполномоченного представителя на заседаниях комиссии.
Решения по конкурсу принимаются открытым голосованием и считаются принятыми большинством голосов от общего количества присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов, голос председательствующего считается решающим.
Определение победителей конкурса осуществляется, исходя из:
- соотношения объемов собственных теле-, радиопрограмм, покупных теле-, радиопрограмм и ретрансляции;
- объема вещания на казахском языке;
- среднесуточного времени вещания;
- кадрового потенциала;
- материально-технической обеспеченности для производства теле-, радиопрограмм;
- платежеспособности и финансовой стабильности претендента.
Итоги конкурса оформляются протоколом об итогах конкурса с указанием победителей конкурса и претендентов, не прошедших конкурс.
Претенденту направляется уведомление с приложением проекта протокола об итогах конкурса не позднее, чем за три рабочих дня до его подписания.
В течение двух рабочих дней информационное сообщение об итогах конкурса размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.
На официальном интернет-ресурсе организатора размещается перечень в срок не позднее двух рабочих дней со дня утверждения его уполномоченным органом.
Приказ вводится в действие с 21 сентября 2024 года.