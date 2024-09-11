Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как негосударственным телеканалам попасть в список обязательных: утверждены правила

Как частным телеканалам попасть в список обязательных, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 11:56 Фото: акимат Алматы
Приказом министра культуры и информации от 29 августа 2024 года утверждены Правила проведения конкурса по формированию перечня обязательных негосударственных теле-, радиоканалов, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны в соответствии с Законом РК "О масс-медиа" и определяют порядок проведения конкурса по формированию перечня обязательных негосударственных теле-, радиоканалов.

Организатором проведения конкурса выступает уполномоченный орган, являющийся рабочим органом комиссии.

Формирование перечня обязательных негосударственных теле-, радиоканалов осуществляется не более одного раза в год.

Информационное сообщение о проведении конкурса публикуется в официальных средствах массовой информации и на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа не менее чем за 20 календарных дней до дня окончательного приема заявок.

К участию в конкурсе допускаются претенденты, своевременно подавшие заявку.

Организатор принимает меры по обеспечению сохранности представленных претендентами заявок и конкурсных предложений, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими конкурсных предложений.

Комиссия вскрывает конверты с заявками в сроки и месте, указанном в информационном сообщении, в присутствии претендентов или их представителей.

До начала заседания комиссии секретарь проверяет документально оформленные полномочия представителей претендентов на представление интересов претендентов при осуществлении процедуры вскрытия конвертов с заявками.

При вскрытии каждого конверта с заявкой секретарь комиссии оглашает информацию о перечне документов, содержащихся в конверте.

При вскрытии конвертов с заявками производится аудио- или видеофиксация процедуры проверки наличия и правильности оформления заявки и оформляется протокол вскрытия конвертов с заявками.

Протокол вскрытия конвертов с заявками подписывается председателем, присутствующими членами и секретарем комиссии и визируется полистно секретарем комиссии в течение двух рабочих дней.

Комиссия в срок не более 15 рабочих дней со дня вскрытия конвертов:

  • рассматривает на предмет полноты и надлежащего оформления заявок и конкурсных предложений;
  • отклоняет заявки;
  • определяет победителей конкурса.

Отклоненные заявки претендентов указываются в протоколе об итогах конкурса.

При этом не допускается отклонение заявки по причине отсутствия претендента или его уполномоченного представителя на заседаниях комиссии.

Решения по конкурсу принимаются открытым голосованием и считаются принятыми большинством голосов от общего количества присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов, голос председательствующего считается решающим.

Определение победителей конкурса осуществляется, исходя из:

  • соотношения объемов собственных теле-, радиопрограмм, покупных теле-, радиопрограмм и ретрансляции;
  • объема вещания на казахском языке;
  • среднесуточного времени вещания;
  • кадрового потенциала;
  • материально-технической обеспеченности для производства теле-, радиопрограмм;
  • платежеспособности и финансовой стабильности претендента.

Итоги конкурса оформляются протоколом об итогах конкурса с указанием победителей конкурса и претендентов, не прошедших конкурс.

Претенденту направляется уведомление с приложением проекта протокола об итогах конкурса не позднее, чем за три рабочих дня до его подписания.

В течение двух рабочих дней информационное сообщение об итогах конкурса размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.

На официальном интернет-ресурсе организатора размещается перечень в срок не позднее двух рабочих дней со дня утверждения его уполномоченным органом.

Приказ вводится в действие с 21 сентября 2024 года.

Читайте также

Мажилис Парламента РК
Мажилис ратифицировал соглашение с Катаром о привлечении 20 млрд долларов инвестиций
В Казахстане из перечня бесплатных лекарств в рамках ГОМБП и ОСМС исключили ряд препаратов
Из перечня бесплатных лекарств, применяемых в рамках ГОБМП и ОСМС, исключили ряд препаратов
Строительство школы, новые школы
В Казахстане вводят запрет на ввоз отдельных видов теплоизоляционных материалов
Лариса Черненко
Министерство культуры и информации Казахстан 2024 год Телевидение
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Иосиф Пригожин обратился к Артуру Пирожкову
Иосиф Пригожин обратился к Артуру Пирожкову
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: