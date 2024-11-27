Научные исследования на основе ГЧП будут проводить в Казахстане

Министр науки и высшего образования приказом от 15 ноября 2024 года утвердил Правила организации и проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ на основе государственно-частного партнерства, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны в целях вовлечения субъектов частного предпринимательства, национальных и иностранных компаний в научно-инновационную сферу, формирования у них мотивации к развитию научной или научно-технической и инновационной деятельности, коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности, а также регулирования отношений, связанных с организацией и проведением научных исследований и опытно-конструкторских работ на основе государственно-частного партнерства (ГЧП).

Основные задачи организации и проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ на основе ГЧП:

создание благоприятных условий для выявления, воспитания, привлечения и удержания талантов и профессионального роста научных, инженерных и предпринимательских кадров;

создание благоприятных условий для технологической модернизации базовых отраслей национальной экономики и ее диверсификации за счет развития высокотехнологичных отраслей, повышения технологической сложности экономики, повышения восприимчивости экономики и общества к инновациям;

поддержка инновационной деятельности, эффективное внедрение инноваций, развитие высокотехнологичных производств, корпоративных инноваций и трансферт технологий;

создание условий для развития стартап-инфраструктуры и культуры венчурного инвестирования;

стимулирование спроса на инновации;

оказание содействия субъектам инновационной деятельности в коммерциализации технологий, результатов научной и (или) научно-технической деятельности, создании условий для развития наукоемкого бизнеса;

оказание содействия субъектам инновационной деятельности в международном сотрудничестве в области инновационной деятельности, в том числе сотрудничестве в области подготовки высококвалифицированных кадров для инновационной деятельности;

оказание содействия субъектам инновационной деятельности в повышении производительности труда и развитии инновационных кластеров;

создание благоприятных условий для реализации государственной технологической политики.

Формирование технического задания на организацию и выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на основе ГЧП для создания научно-технической продукции и их дальнейшей коммерциализации, осуществляется в соответствии с Правилами.



В техническом задании указываются:

цель проекта ГЧП по созданию научно-технической продукции;

описание обязательных характеристик объекта ГЧП, которые соответствуют техническим предложениям;

требования и форма представления потенциальными частными партнерами технических предложений;

требование о применении при разработке технических предложений национальных и неправительственных стандартов Республики Казахстан (при их наличии);

срок представления технических предложений;

квалификационные требования к потенциальному частному партнеру, порядок и срок предоставления квалификационного пакета.

Научные исследования и опытно-конструкторские работы на основе ГЧП проводят по следующим направлениям:

развитие и поощрение системы софинансирования науки в целях создания условий для внедрения новых технологий;

стимулирование разработки совместных научных исследований и опытно-конструкторских работ с субъектами научной и (или) научно-технической деятельности;

учебно-методологическое, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности участников ГЧП за счет государственных бюджетных средств;

выработка мер по вовлечению интеллектуальной собственности, полученной за счет средств государственного бюджета, в гражданско-правовой оборот;

создание условий для взаимодействия участников ГЧП по созданию венчурных фондов, институтов развития и социальных предпринимательских корпораций, инновационных кластеров и зон высоких технологий;

разработка новых технологий, технологических процессов, технических регламентов и их усовершенствование;

изготовление опытного образца, опытно-конструкторской установки, проведение испытаний (включая опытно-промышленные испытания), исследований (включая лабораторные исследования);

организация мелкосерийного производства (опытно-промышленного производства) и реализацию научно-технических проектов (включая создание стартап-компаний).

ГЧП осуществляют в формах:

предоставления земельных участков в соответствии с земельным законодательством РК;

предоставления права пользования объектами государственной собственности;

участия в создании и деятельности компании ГЧП;

обеспечения инженерными и транспортными коммуникациями объекта ГЧП;

в формах, не противоречащих законодательству РК.

ГЧП осуществляется в рамках функционирования особых экономических зон, инвестиционных фондов, в том числе венчурных фондов и агентств по привлечению инвестиций.

Уполномоченный орган в области науки или отраслевой уполномоченный орган осуществляет планирование и реализацию проекта ГЧП, которые реализуются на основании государственной инициативы или частной инициативы путем прохождения следующих последовательных стадий:

планирования;

заключения договора ГЧП;

выполнения сторонами условий договора ГЧП.

Научные исследования и опытно-конструкторские работы осуществляются как по собственной инициативе, так и самостоятельно субъектами частного предпринимательства, или в рамках, утвержденных государственными органами приоритетов.

Участники частного предпринимательства совместно с государственным партнером на договорной основе, или самостоятельно, осуществляют внедрение результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

Приказ вводится в действие с 7 декабря 2024 года.