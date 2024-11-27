Научные исследования на основе ГЧП будут проводить в Казахстане
Правила разработаны в целях вовлечения субъектов частного предпринимательства, национальных и иностранных компаний в научно-инновационную сферу, формирования у них мотивации к развитию научной или научно-технической и инновационной деятельности, коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности, а также регулирования отношений, связанных с организацией и проведением научных исследований и опытно-конструкторских работ на основе государственно-частного партнерства (ГЧП).
Основные задачи организации и проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ на основе ГЧП:
- создание благоприятных условий для выявления, воспитания, привлечения и удержания талантов и профессионального роста научных, инженерных и предпринимательских кадров;
- создание благоприятных условий для технологической модернизации базовых отраслей национальной экономики и ее диверсификации за счет развития высокотехнологичных отраслей, повышения технологической сложности экономики, повышения восприимчивости экономики и общества к инновациям;
- поддержка инновационной деятельности, эффективное внедрение инноваций, развитие высокотехнологичных производств, корпоративных инноваций и трансферт технологий;
- создание условий для развития стартап-инфраструктуры и культуры венчурного инвестирования;
- стимулирование спроса на инновации;
- оказание содействия субъектам инновационной деятельности в коммерциализации технологий, результатов научной и (или) научно-технической деятельности, создании условий для развития наукоемкого бизнеса;
- оказание содействия субъектам инновационной деятельности в международном сотрудничестве в области инновационной деятельности, в том числе сотрудничестве в области подготовки высококвалифицированных кадров для инновационной деятельности;
- оказание содействия субъектам инновационной деятельности в повышении производительности труда и развитии инновационных кластеров;
- создание благоприятных условий для реализации государственной технологической политики.
Формирование технического задания на организацию и выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на основе ГЧП для создания научно-технической продукции и их дальнейшей коммерциализации, осуществляется в соответствии с Правилами.
В техническом задании указываются:
- цель проекта ГЧП по созданию научно-технической продукции;
- описание обязательных характеристик объекта ГЧП, которые соответствуют техническим предложениям;
- требования и форма представления потенциальными частными партнерами технических предложений;
- требование о применении при разработке технических предложений национальных и неправительственных стандартов Республики Казахстан (при их наличии);
- срок представления технических предложений;
- квалификационные требования к потенциальному частному партнеру, порядок и срок предоставления квалификационного пакета.
Научные исследования и опытно-конструкторские работы на основе ГЧП проводят по следующим направлениям:
- развитие и поощрение системы софинансирования науки в целях создания условий для внедрения новых технологий;
- стимулирование разработки совместных научных исследований и опытно-конструкторских работ с субъектами научной и (или) научно-технической деятельности;
- учебно-методологическое, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности участников ГЧП за счет государственных бюджетных средств;
- выработка мер по вовлечению интеллектуальной собственности, полученной за счет средств государственного бюджета, в гражданско-правовой оборот;
- создание условий для взаимодействия участников ГЧП по созданию венчурных фондов, институтов развития и социальных предпринимательских корпораций, инновационных кластеров и зон высоких технологий;
- разработка новых технологий, технологических процессов, технических регламентов и их усовершенствование;
- изготовление опытного образца, опытно-конструкторской установки, проведение испытаний (включая опытно-промышленные испытания), исследований (включая лабораторные исследования);
- организация мелкосерийного производства (опытно-промышленного производства) и реализацию научно-технических проектов (включая создание стартап-компаний).
ГЧП осуществляют в формах:
- предоставления земельных участков в соответствии с земельным законодательством РК;
- предоставления права пользования объектами государственной собственности;
- участия в создании и деятельности компании ГЧП;
- обеспечения инженерными и транспортными коммуникациями объекта ГЧП;
- в формах, не противоречащих законодательству РК.
ГЧП осуществляется в рамках функционирования особых экономических зон, инвестиционных фондов, в том числе венчурных фондов и агентств по привлечению инвестиций.
Уполномоченный орган в области науки или отраслевой уполномоченный орган осуществляет планирование и реализацию проекта ГЧП, которые реализуются на основании государственной инициативы или частной инициативы путем прохождения следующих последовательных стадий:
- планирования;
- заключения договора ГЧП;
- выполнения сторонами условий договора ГЧП.
Научные исследования и опытно-конструкторские работы осуществляются как по собственной инициативе, так и самостоятельно субъектами частного предпринимательства, или в рамках, утвержденных государственными органами приоритетов.
Участники частного предпринимательства совместно с государственным партнером на договорной основе, или самостоятельно, осуществляют внедрение результатов научной и (или) научно-технической деятельности.
Приказ вводится в действие с 7 декабря 2024 года.