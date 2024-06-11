Какие будут цены на автогаз с 1 июля 2024 года
Фото: Zakon.kz
Минэнерго подготовило изменения в предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж, для автогазозаправочных станций на территории РК, сообщает Zakon.kz.
В связи с планируемым увеличением предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2024 года стоимость автомобильного газа составит:
- Астана – 84 тенге за литр (сейчас 76 тенге);
- Алматы – 89 тенге (сейчас 81 тенге);
- Шымкент – 70 тенге (сейчас 64 тенге);
- Актюбинская область – 59 тенге ( сейчас 54 тенге);
- Атырауская область – 59 тенге (сейчас 54 тенге);
- Акмолинская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);
- Алматинская область – 89 тенге (сейчас 81 тенге);
- Восточно-Казахстанская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);
- Жамбылская область – 78 тенге (сейчас 71 тенге);
- Западно-Казахстанская область – 70 тенге (сейчас 64 тенге);
- Костанайская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);
- Кызылординская область – 70 тенге (сейчас 64 тенге);
- Карагандинская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);
- Мангистауская область – 59 тенге (сейчас 54 тенге);
- Павлодарская область – 81 тенге (сейчас 74 тенге);
- Северно-Казахстанская область – 89 тенге (сейчас 81 тенге);
- Туркестанская область – 70 тенге (сейчас 64 тенге);
- Абайская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);
- Жетысуская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);
- Улытауская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге).
Предусмотрено, что приказ вступит в силу с 1 июля 2024 года.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 июня.
Ранее в Минэнерго пояснили, что сейчас цена на сжиженный нефтяной газ намного ниже стоимости его производства.
Кроме того, из года в год наблюдается резкий рост его потребления. Только в 2023 году потребление в Казахстане выросло на 400 тыс. тонн, или на 28%, по сравнению с 2022 годом. В 2023 году объемы потребления СНГ составили 2,2 млн тонн (1,8 млн тонн в 2022 году).
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