Какими будут цены на автогаз с 1 июля 2024 года

Минэнерго подготовило изменения в предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж, для автогазозаправочных станций на территории РК, сообщает Zakon.kz.

В связи с планируемым увеличением предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2024 года стоимость автомобильного газа составит:

Астана – 84 тенге за литр (сейчас 76 тенге);

Алматы – 89 тенге (сейчас 81 тенге);

Шымкент – 70 тенге (сейчас 64 тенге);

Актюбинская область – 59 тенге ( сейчас 54 тенге);

Атырауская область – 59 тенге (сейчас 54 тенге);

Акмолинская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);

Алматинская область – 89 тенге (сейчас 81 тенге);



Восточно-Казахстанская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);

Жамбылская область – 78 тенге (сейчас 71 тенге);

Западно-Казахстанская область – 70 тенге (сейчас 64 тенге);

Костанайская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);

Кызылординская область – 70 тенге (сейчас 64 тенге);

Карагандинская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);

Мангистауская область – 59 тенге (сейчас 54 тенге);

Павлодарская область – 81 тенге (сейчас 74 тенге);

Северно-Казахстанская область – 89 тенге (сейчас 81 тенге);

Туркестанская область – 70 тенге (сейчас 64 тенге);

Абайская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);

Жетысуская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);

Улытауская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге).

Предусмотрено, что приказ вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 июня.

Ранее в Минэнерго пояснили, что сейчас цена на сжиженный нефтяной газ намного ниже стоимости его производства.

Кроме того, из года в год наблюдается резкий рост его потребления. Только в 2023 году потребление в Казахстане выросло на 400 тыс. тонн, или на 28%, по сравнению с 2022 годом. В 2023 году объемы потребления СНГ составили 2,2 млн тонн (1,8 млн тонн в 2022 году).