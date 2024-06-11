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Законодательство РК

Какими будут цены на автогаз с 1 июля 2024 года

Какие будут цены на автогаз с 1 июля 2024 года, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 11:53 Фото: Zakon.kz
Минэнерго подготовило изменения в предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж, для автогазозаправочных станций на территории РК, сообщает Zakon.kz.

В связи с планируемым увеличением предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2024 года стоимость автомобильного газа составит:

  • Астана – 84 тенге за литр (сейчас 76 тенге);
  • Алматы – 89 тенге (сейчас 81 тенге);
  • Шымкент – 70 тенге (сейчас 64 тенге);
  • Актюбинская область – 59 тенге ( сейчас 54 тенге);
  • Атырауская область – 59 тенге (сейчас 54 тенге);
  • Акмолинская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);
  • Алматинская область – 89 тенге (сейчас 81 тенге);
  • Восточно-Казахстанская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);
  • Жамбылская область – 78 тенге (сейчас 71 тенге);
  • Западно-Казахстанская область – 70 тенге (сейчас 64 тенге);
  • Костанайская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);
  • Кызылординская область – 70 тенге (сейчас 64 тенге);
  • Карагандинская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);
  • Мангистауская область – 59 тенге (сейчас 54 тенге);
  • Павлодарская область – 81 тенге (сейчас 74 тенге);
  • Северно-Казахстанская область – 89 тенге (сейчас 81 тенге);
  • Туркестанская область – 70 тенге (сейчас 64 тенге);
  • Абайская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);
  • Жетысуская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге);
  • Улытауская область – 84 тенге (сейчас 76 тенге).

Предусмотрено, что приказ вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 июня.

Ранее в Минэнерго пояснили, что сейчас цена на сжиженный нефтяной газ намного ниже стоимости его производства.

Кроме того, из года в год наблюдается резкий рост его потребления. Только в 2023 году потребление в Казахстане выросло на 400 тыс. тонн, или на 28%, по сравнению с 2022 годом. В 2023 году объемы потребления СНГ составили 2,2 млн тонн (1,8 млн тонн в 2022 году).

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Лариса Черненко
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