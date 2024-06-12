Как получить квартиру от государства, если нет денег купить: правила меняются

В очереди на квартиру в Казахстане стоят 650 тысяч человек. У них и у их семей нет своего жилья. А значит, государству надо менять жилищную политику. 12 июня в Мажилисе РК рассмотрят соответствующий законопроект. О поправках Zakon.kz рассказал депутат Мажилиса Лукбек Тумашинов.

В Казахстане в скором будущем существенно изменится жилищная политика государства. Речь идет о социально уязвимых гражданах, нуждающихся в жилье (и некоторых других категориях), которым государство предоставляет квартиры для проживания, а 11 категориям населения – даже в собственность. Таких людей, которые рассчитывают на жилье от государства, в нашей стране, несмотря на рыночные отношения, немало.

Только людей, имеющих согласно действующему закону первоочередное право на безвозмездное получение квартиры, – 205 тысяч. Всего же в Казахстане в очереди на квартиру стоят 650 тысяч человек! А если учитывать, что почти за каждым из них семья – цифра получается еще более внушительная.

И это, подчеркнем, тех, кто еще ожидает. Но много и тех, кто уже получил квартиры и по закону может со временем и при соблюдении определенных условий их приватизировать. Несмотря на крышу над головой, они тоже нуждаются в жилищной поддержке государства, поскольку не имеют жилья в собственности.

Все эти граждане – целевая аудитория законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реформирования жилищной политики", который был разработан правительством еще в 2021 году, но с тех пор подвергся значительной переработке депутатами. В первом чтении документ был принят в ноябре 2023 года. А 12 июня 2024 года будет рассмотрен на пленарном заседании Мажилиса во втором чтении.

Для Zakon.kz законопроект комментирует депутат Мажилиса, руководитель рабочей группы Лукбек Тумашинов.

"Отбасы банк" будет выкупать "первичку" у застройщиков и распределять среди очередников

– В Казахстане создается новый институт развития на базе "Отбасы банк" с особым статусом. Что это за статус и какие социальные задачи тем самым планируется решить? Какие появятся новые возможности у граждан, нуждающихся в жилье?

– По поручению президента РК создается полноценный институт развития "Отбасы банк" на базе АО "Жилстройсбербанк Казахстана" для обеспечения жильем нуждающихся граждан.

В первоначальном правительственном варианте "Отбасы банк" исключался из системы банков второго уровня и системы обязательного гарантирования депозитов, а также не подлежал лицензированию. Напомним, однако, что общее количество вкладчиков АО "Отбасы банк" – 2,7 млн человек, а кредитный портфель – 3,2 трлн тенге. Поэтому для защиты клиентов депутатами внесены поправки по его сохранению в системе банков второго уровня и в системе обязательного гарантирования депозитов.

Но ко всему добавляются и новые функции. Что это значит – институт развития?

До сих пор постановкой нуждающихся в жилье на учет и распределением квартир занимались местные исполнительные органы. Теперь эти функции отойдут в АО "Отбасы банк".

Банк будет выкупать первичное жилье (это нововведение) на рынке у строительных компаний, тем самым пополняя государственный жилищный фонд, и затем распределять среди очередников. Это особенно позитивно должно сказаться на ситуации в небольших городах, моногородах, где люди годами стоят в очереди на квартиры из-за того, что их просто мало: вторички не хватает, а выкупать первичку акиматам закон не позволял. У "Отбасы банка" такое право будет.

"Разумеется, процесс этот будет на контроле у местных исполнительных органов, партии Amanat и вообще депутатов, общественников. Перед выкупом квартиры специальная комиссия будет проверять ее на качество, чтоб не было нареканий, как в прежние годы... Цена будет регулироваться каждый год в зависимости от рынка, сейсмики и т.п. В прошлом году цена за квадратный метр составляла от 320 до 380 тыс. тенге". Лукбек Тумашинов

Кстати, для строительных компаний – добросовестных, разумеется, – это будет очень хорошая помощь.

Право первой очереди

– Люди по двадцать лет стоят в очереди на квартиру. Хотелось бы узнать подробнее, как поправками планируется решить эту действительно острую проблему. Ведь правительственный вариант законопроекта вообще исключал действующее "право первой очереди". Но депутаты предложили иной вариант. Какой?

– Почему семьи годами не могут получить квартиру? Во-первых, процедура не прозрачна. Бывают нарушения, когда кто-то незаконно получает жилье вне очереди. Но не меньшая проблема, когда вставшие на учет позже, обеспечиваются жильем, причем на совершенно законных основаниях.

Очередности получения жилья из госфонда посвящена статья 74 Закона РК "О жилищных отношениях". Так вот, в пункте 4 статьи 74 перечислены категории населения, у которых имеется первоочередное право на получение жилья. Это:

ветераны Великой Отечественной войны;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

многодетные матери (награжденные соответствующими подвесками или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени);

многодетные семьи.

Помимо этих граждан, в РК есть много других, которым положено предоставление жилья: это и социально уязвимые слои, коих насчитывается 13 (статья 68 Закона), и госслужащие, и те, жилище которых признано аварийным, и многие другие, вплоть до космонавтов (пп. 3) и 4) пункта 1 статьи 67 Закона).

В итоге людям долгие годы приходится пропускать вперед "первоочередников", из-за чего для них очередь практически не двигается.

"Очевидно, с этим надо было что-то решать. И правительственный вариант законопроекта вообще исключал действующее первоочередное право социально уязвимых слоев населения на получение жилища из государственного жилищного фонда. Но депутаты не согласились с таким подходом и сохранили первоочередное право отдельных слоев населения на получение жилья из госфонда". Лукбек Тумашинов

И даже расширили перечень. В обновленном виде он включает, помимо вышеназванных, еще несколько категорий (выделены):

ветераны ВОВ, а также ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, и ветераны боевых действий на территории других государств ;

; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

многодетные матери (награжденные соответствующими подвесками или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени);

многодетные семьи;

лица с инвалидностью I и II групп;

семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;

вдовы (вдовцы).

С другой стороны, чтобы очередь не затягивалась для других, ее разделили на два потока. 70 процентов от общего объема жилищ, предоставляемых в рамках мер государственной поддержки, будут распределяться среди тех, у кого есть преимущественное право. Остальные 30 процентов – для всех остальных.

Люди получают право выкупить арендное жилье

– Законом "О жилищных отношениях" (статья 13) предусмотрена возможность приватизации нанимаемого жилья из госфонда. Однако эта опция не распространяется на те случаи, когда арендное жилье предоставляется государством без права выкупа (пп. 1-1) пункта 7). Поправка, предложенная депутатами, исключает этот подпункт, то есть у граждан появится новая возможность: приобретать такое жилье в собственность. Чем обусловлены изменения?

– Это очень хорошая, социальная норма, на которой настаивали депутаты. В Казахстане в арендном жилье проживают десятки тысяч семей. Раньше они не могли приватизировать квартиру, а теперь смогут, причем по остаточной стоимости. То есть, если, например, в 2019 году квартира стоила 8 млн, то спустя 5 лет наниматели смогут ее выкупить за 7,2 млн (два процента каждый год – амортизация).

Для справки: с 2017 года из республиканского бюджета на строительство арендного жилища было выделено свыше 418 млрд тенге на безвозвратной основе, на которые построена и выдана 51 тыс. квартир в регионах.

И кстати, поправками предусмотрены и другие аналогичные возможности. Например, сейчас, если единственное жилище граждан признано аварийным, им предоставляется из госфонда другое. Но не в собственность, а в пользование (пп. 4) пункта 1 статьи 67 Закона).

Законопроектом предлагается предоставление права приватизации жилища, выданного гражданам, единственное жилище которых было признано аварийным.

Аналогично депутаты предлагают предоставить работникам различных организаций право приватизации жилища, которое им было предоставлено из госжилфонда в связи с характером их служебных обязанностей. Необходимое условие: если проработали на государственной службе или в организациях не менее 10 лет.

Такое жилье, к слову, находится на балансе ГУ "Акимат г. Астаны", АО "Астана Энергия", у представителей общественных организаций и др.

На все эти поправки имеется положительное заключение правительства РК.

Отдельные категории населения в РК имеют право на предоставление жилья не просто в пользование, а в собственность. В правительственной редакции законопроекта эту норму предполагалось пересмотреть...



"Депутаты отстояли ее. Действующее право на безвозмездное получение в собственность занимаемых жилищ из государственного жилищного фонда в соответствии с пунктом 8 статьи 13 Закона "О жилищных отношениях" сохранено. Оно распространяется на 11 категорий граждан". Лукбек Тумашинов

Итак, право на безвозмездное получение в собственность занимаемых ими жилищ из государственного жилищного фонда имеют:

ветераны ВОВ;

лица с инвалидностью первой и второй групп;

лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий

граждане РК, пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;

военнослужащие, признанные лицами с инвалидностью вследствие ранений, полученных при защите СССР или на службе во время боевых действий;

граждане РК, пострадавшие вследствие экологического бедствия в Приаралье;

военнослужащие и сотрудники спецслужб с выслугой 20 лет и более;

члены семьи военнослужащего или сотрудника спецслужб, погибшего при прохождении службы;

кандидаты в космонавты, космонавты;

жертвы политических репрессий;

сотрудники органов внутренних дел, имеющие выслугу 20 и более лет.

Многодетные матери и дети-сироты обсуждали законопроект как эксперты

– Есть случаи, когда граждане, имеющие право на получение квартиры из госфонда, пользуются этим правом не один раз. Как это возможно? А во-вторых, что предлагается сделать, чтобы исключить повторное получение жилища из государственного жилищного фонда?

– Законопроектом вводится норма об отказе в постановке на учет граждан, ранее получивших жилище из государственного жилищного фонда и приватизировавших такое жилище. Также будет отказано в постановке на учет граждан, которые использовали ипотечный заем в рамках государственных программ.

Все это и позволит исключить повторное получение жилища из государственного жилищного фонда.

– К слову, о правительственной редакции законопроекта. Документ был разработан еще в декабре 2021 года. В первом чтении принят в ноябре 2023 года. На второе чтение выносится только сейчас. С какими сложностями столкнулся законодатель, что законопроект потребовал столь значительных доработок?



"В законопроект было внесено около 500 поправок, проведено 32 заседания рабочей группы. А еще хочу добавить, что, помимо экспертов, на заседания рабочей группы приглашались представители тех самых категорий населения, о которых и говорится в законе. Многодетные матери или дети-сироты, например. К слову, дети-сироты, как категория, имеют право на получение жилья не до совершеннолетия – это надо подчеркнуть – а до 29 лет. И сохраняют место в очереди, даже переехав в другое место жительства". Лукбек Тумашинов

Так вот, это тоже были такие необычные эксперты, которые принимали в обсуждении самое горячее участие. Поэтому и столько поправок, и много дебатов. Неудивительно, ведь жилье для человека – один из самых главных факторов достойной жизни.