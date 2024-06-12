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Законодательство РК

Какие сведения о заемщиках обяжут передавать банки, МФО и коллекторов в кредитные бюро

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 09:00 Фото: pixabay
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект постановления об утверждении иных сведений, предоставляемых в кредитные бюро, сообщает Zakon.kz.

Проект содержит перечень иных сведений, которые (помимо основной информации о заемщиках) должны предоставлять банки, микрофинансовые организации и коллекторские агентства (поставщики информации) в кредитные бюро.

В частности, банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, и организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность (кредиторы), по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита предоставляют в кредитные бюро сведения о:

  • дате обращения заемщика с заявлением о внесении изменений в условия договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита;
  • результатах рассмотрения кредиторами заявления заемщика;
  • дате и номере ответа кредиторов по результатам рассмотрения заявления заемщика;
  • внесенных изменениях в условия договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита;
  • сведения об основании и дате взыскания по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита (подтвержденные исполнительной надписью нотариуса, либо судебным актом, либо мировым соглашением);
  • дате последнего платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита;
  • сумме платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита;
  • иные сведения по соглашению сторон.

Коллекторские агентства по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита предоставляют в кредитные бюро сведения о:

  • кредиторе, предоставившем заем (микрокредит) по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита, с указанием полного наименования, БИН;
  • лице, уступившем право (требование) по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита, с указанием полного наименования, даты уступки права (требования), БИН, суммы уступленного права (требования), фактической стоимости уступленного права (требования);
  • дате последнего платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита;
  • сумме платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита;
  • иные сведения по соглашению сторон.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 июня 2024 года.

Хотим напомнить, что статьей 24 Закона "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в РК" установлено, какую основную информацию банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, и МФО должны предоставлять кредитным бюро.

В этот перечень включили:

  • сумму долга по кредиту, полученному лицом в данном банке или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, а также общую сумму долга по всем полученным им кредитам, условным и возможным обязательствам;
  • дату выдачи, дату (по графику и фактическую) погашения кредитов (с указанием источника погашения), а также условных и возможных обязательств;
  • информацию о составе и способах обеспечения исполнения обязательств (за исключением обеспечения, находящегося на хранении в сейфовых ящиках, шкафах и помещениях банка);
  • негативную информацию о субъекте кредитной истории при ее наличии;
  • информацию о номинальных и годовых эффективных ставках вознаграждения по кредиту на дату заключения договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита;
  • иные сведения по соглашению сторон.

Коллекторы, в свою очередь, предоставляют:

  • общую сумму задолженности, включающую сумму основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки (штрафа, пени), на дату приобретения задолженности;
  • дату приобретения долга;
  • дату (по графику и фактическую) погашения долга;
  • информацию о составе и способах обеспечения исполнения обязательств;
  • негативную информацию о субъекте кредитной истории при ее наличии;
  • иные сведения по соглашению сторон.

Ранее мы писали, что казахстанцы могут отслеживать свою кредитную историю в режиме онлайн.

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