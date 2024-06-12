Какие сведения о заемщиках обяжут передавать банки, МФО и коллекторов в кредитные бюро
Проект содержит перечень иных сведений, которые (помимо основной информации о заемщиках) должны предоставлять банки, микрофинансовые организации и коллекторские агентства (поставщики информации) в кредитные бюро.
В частности, банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, и организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность (кредиторы), по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита предоставляют в кредитные бюро сведения о:
- дате обращения заемщика с заявлением о внесении изменений в условия договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита;
- результатах рассмотрения кредиторами заявления заемщика;
- дате и номере ответа кредиторов по результатам рассмотрения заявления заемщика;
- внесенных изменениях в условия договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита;
- сведения об основании и дате взыскания по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита (подтвержденные исполнительной надписью нотариуса, либо судебным актом, либо мировым соглашением);
- дате последнего платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита;
- сумме платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита;
- иные сведения по соглашению сторон.
Коллекторские агентства по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита предоставляют в кредитные бюро сведения о:
- кредиторе, предоставившем заем (микрокредит) по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита, с указанием полного наименования, БИН;
- лице, уступившем право (требование) по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита, с указанием полного наименования, даты уступки права (требования), БИН, суммы уступленного права (требования), фактической стоимости уступленного права (требования);
- дате последнего платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита;
- сумме платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита;
- иные сведения по соглашению сторон.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 июня 2024 года.
Хотим напомнить, что статьей 24 Закона "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в РК" установлено, какую основную информацию банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, и МФО должны предоставлять кредитным бюро.
В этот перечень включили:
- сумму долга по кредиту, полученному лицом в данном банке или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, а также общую сумму долга по всем полученным им кредитам, условным и возможным обязательствам;
- дату выдачи, дату (по графику и фактическую) погашения кредитов (с указанием источника погашения), а также условных и возможных обязательств;
- информацию о составе и способах обеспечения исполнения обязательств (за исключением обеспечения, находящегося на хранении в сейфовых ящиках, шкафах и помещениях банка);
- негативную информацию о субъекте кредитной истории при ее наличии;
- информацию о номинальных и годовых эффективных ставках вознаграждения по кредиту на дату заключения договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита;
- иные сведения по соглашению сторон.
Коллекторы, в свою очередь, предоставляют:
- общую сумму задолженности, включающую сумму основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки (штрафа, пени), на дату приобретения задолженности;
- дату приобретения долга;
- дату (по графику и фактическую) погашения долга;
- информацию о составе и способах обеспечения исполнения обязательств;
- негативную информацию о субъекте кредитной истории при ее наличии;
- иные сведения по соглашению сторон.
Ранее мы писали, что казахстанцы могут отслеживать свою кредитную историю в режиме онлайн.