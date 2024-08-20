Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие сведения о заемщиках обязаны передать банки, МФО и коллекторы в кредитные бюро

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт, аудит, аудитор, юридическая проверка, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, квитанция, квитанции, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 15:00 Фото: pexels
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление от 16 августа 2024 года об определении иных сведений, предоставляемых поставщиками информации в кредитные бюро, сообщает Zakon.kz.

Документ содержит иные сведения (помимо основной информации), предоставляемые в кредитные бюро поставщиками информации.

К поставщикам информации относятся:

  • банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, микрофинансовые организации (кредиторы);
  • коллекторские агентства;
  • сервисные компании, осуществляющие доверительное управление правами (требованиями) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита (сервисные компании);
  • организации, предоставившие займы физическим лицам, за исключением кредиторов, и по которым не прекращены права (требования).

Кредиторы по договору потребительского займа или микрокредита, заключенному с физическим лицом, предоставляют в кредитные бюро сведения о:

  1. дате обращения заемщика с заявлением о внесении изменений в условия договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита;
  2. результатах рассмотрения кредиторами заявления, в порядке, установленном статьей 36 закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и статьей 9-2 закона "О микрофинансовой деятельности", с указанием одного из следующих решений:
    • о согласии с предложенными изменениями в условия договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита;
    • о встречном предложении по изменению условий договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита;
    • об отказе в изменении условий договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа;
  3. дате ответа кредитора о результатах рассмотрения заявления;
  4. о дате и номере нового договора банковского займа и (или) договора о представлении микрокредита, а также дате и номере договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита, для погашения задолженности которого заключен новый договор банковского займа и (или) договор о предоставлении микрокредита.
  5. дате последнего платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита, при наличии просроченной задолженности;
  6. сумме последнего платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита, при наличии просроченной задолженности;
  7. вступивших в законную силу судебного акта, исполнительной надписи о взыскании задолженности по договору банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита, мирового соглашения или соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, заключенного для урегулирования задолженности по договору банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита либо для исполнения судебного акта о взыскании задолженности по договору банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита (при наличии);
  8. уступке права (требования) по неисполненным обязательствам по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита с указанием полного наименования лица, которому уступлено право (требование), бизнес-идентификационного номера, суммы уступленного права (требования), даты уступки права (требования);
  9. иные сведения по соглашению сторон.

Сведения, указанные в подпунктах 5) и 6) настоящего пункта, предоставляются в кредитные бюро если сумма такого платежа превышает 1 МРП (3 692 тенге в 2024 году), действующего на дату платежа.

Сведения, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 7) настоящего пункта, не предоставляются в кредитные бюро, в случае наличия просроченной задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита более 12 месяцев.

Кредиторы предоставляют в кредитные бюро по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита, заключенному с юридическим лицом и (или ) ИП, сведения об уступке права (требования) по неисполненным обязательствам по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита с указанием полного наименования лица, которому уступлено право (требование), БИН, суммы уступленного права (требования), даты уступки права (требования).

С 1 октября 2024 года коллекторские агентства предоставляют в кредитные бюро сведения о (об):

  • дате обращения заемщика с заявлением об изменении условий исполнения обязательства по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита;
  • результатах рассмотрения коллекторским агентством заявления, с указанием одного из следующих решений:
    • согласии с предложенными изменениями условий исполнения обязательства по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;
    • встречных предложениях по изменению условий исполнения обязательства по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;
    • отказе в изменении условий исполнения обязательства по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа;
  • дате ответа коллекторского агентства о результатах рассмотрения Заявления;
  • дате последнего платежа по основному долгу и (или) вознаграждению, при наличии просроченной задолженности;
  • сумме последнего платежа по основному долгу и (или) вознаграждению, при наличии просроченной задолженности;
  • лице, уступившем право (требование) по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита согласно договору об уступке права (требования), с указанием даты и номера заключения договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита, даты уступки права (требования), полного наименования, БИН, суммы уступленного права (требования), фактической стоимости уступленного права (требования);
  • иные сведения по соглашению сторон.

Сервисные компании предоставляют в кредитные бюро сведения о:

  • дате последнего платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита, при наличии просроченной задолженности;
  • сумме последнего платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита, при наличии просроченной задолженности;
  • лице, уступившем право (требование) по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита согласно договору об уступке права (требования), с указанием даты и номера заключения договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита, даты уступки права (требования), полного наименования, бизнес-идентификационного номера, суммы уступленного права (требования), фактической стоимости уступленного права (требования);
  • иные сведения по соглашению сторон.

С 1 января 2025 года организации, предоставившие займы или микрокредиты физическим лицам, за исключением кредиторов, и по которым не прекращены права (требования), предоставляют в кредитные бюро сведения о:

  • дате последнего платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита и (или) договорам займа (кредита), при наличии просроченной задолженности;
  • сумме последнего платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита и (или) договорам займа (кредита), при наличии просроченной задолженности;
  • лице, уступившем право (требование) по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита и (или) договорам займа (кредита) согласно договору об уступке права (требования), с указанием даты и номера заключения договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита и (или) договора займа (кредита), даты уступки права (требования), полного наименования, БИН, суммы уступленного права (требования), фактической стоимости уступленного права (требования);
  • иные сведения по соглашению сторон.

Постановление вводится в действие с 20 августа, за исключением отдельных норм, которые вводятся с 1 октября 2024 года и 1 января 2025 года.

Мы рассказывали, что казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты.

Читайте также, как можно урегулировать задолженность с коллекторами по новым правилам.

Элина Черногрицкая
АРРФР Законодательство Казахстан 2024 год Кредиты
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров
Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров
Счетчик воды, счетчики воды, прибор учета расхода холодной, горячей воды, холодная вода, горячая вода, установка счетчиков воды, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев
Тенге, деньги, Казахстан
Размеры пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца озвучили в Минтруда Казахстана
Сильные дожди и 35-градусная жара: непогода накроет Казахстан
Сильные дожди и 35-градусная жара: непогода накроет Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: