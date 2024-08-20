Какие сведения о заемщиках обязаны передать банки, МФО и коллекторы в кредитные бюро

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление от 16 августа 2024 года об определении иных сведений, предоставляемых поставщиками информации в кредитные бюро, сообщает Zakon.kz.

Документ содержит иные сведения (помимо основной информации), предоставляемые в кредитные бюро поставщиками информации.

К поставщикам информации относятся:

банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, микрофинансовые организации (кредиторы);

коллекторские агентства;

сервисные компании, осуществляющие доверительное управление правами (требованиями) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита (сервисные компании);

организации, предоставившие займы физическим лицам, за исключением кредиторов, и по которым не прекращены права (требования).

Кредиторы по договору потребительского займа или микрокредита, заключенному с физическим лицом, предоставляют в кредитные бюро сведения о:

дате обращения заемщика с заявлением о внесении изменений в условия договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита; результатах рассмотрения кредиторами заявления, в порядке, установленном статьей 36 закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и статьей 9-2 закона "О микрофинансовой деятельности", с указанием одного из следующих решений: о согласии с предложенными изменениями в условия договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита;

о встречном предложении по изменению условий договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита;

об отказе в изменении условий договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа; дате ответа кредитора о результатах рассмотрения заявления; о дате и номере нового договора банковского займа и (или) договора о представлении микрокредита, а также дате и номере договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита, для погашения задолженности которого заключен новый договор банковского займа и (или) договор о предоставлении микрокредита. дате последнего платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита, при наличии просроченной задолженности; сумме последнего платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита, при наличии просроченной задолженности; вступивших в законную силу судебного акта, исполнительной надписи о взыскании задолженности по договору банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита, мирового соглашения или соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, заключенного для урегулирования задолженности по договору банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита либо для исполнения судебного акта о взыскании задолженности по договору банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита (при наличии); уступке права (требования) по неисполненным обязательствам по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита с указанием полного наименования лица, которому уступлено право (требование), бизнес-идентификационного номера, суммы уступленного права (требования), даты уступки права (требования); иные сведения по соглашению сторон.

Сведения, указанные в подпунктах 5) и 6) настоящего пункта, предоставляются в кредитные бюро если сумма такого платежа превышает 1 МРП (3 692 тенге в 2024 году), действующего на дату платежа.

Сведения, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 7) настоящего пункта, не предоставляются в кредитные бюро, в случае наличия просроченной задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита более 12 месяцев.

Кредиторы предоставляют в кредитные бюро по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита, заключенному с юридическим лицом и (или ) ИП, сведения об уступке права (требования) по неисполненным обязательствам по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита с указанием полного наименования лица, которому уступлено право (требование), БИН, суммы уступленного права (требования), даты уступки права (требования).

С 1 октября 2024 года коллекторские агентства предоставляют в кредитные бюро сведения о (об):

дате обращения заемщика с заявлением об изменении условий исполнения обязательства по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита;

результатах рассмотрения коллекторским агентством заявления, с указанием одного из следующих решений:

согласии с предложенными изменениями условий исполнения обязательства по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;



встречных предложениях по изменению условий исполнения обязательства по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;



отказе в изменении условий исполнения обязательства по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа;

дате ответа коллекторского агентства о результатах рассмотрения Заявления;

дате последнего платежа по основному долгу и (или) вознаграждению, при наличии просроченной задолженности;

сумме последнего платежа по основному долгу и (или) вознаграждению, при наличии просроченной задолженности;

лице, уступившем право (требование) по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита согласно договору об уступке права (требования), с указанием даты и номера заключения договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита, даты уступки права (требования), полного наименования, БИН, суммы уступленного права (требования), фактической стоимости уступленного права (требования);

иные сведения по соглашению сторон.

Сервисные компании предоставляют в кредитные бюро сведения о:

дате последнего платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита, при наличии просроченной задолженности;

сумме последнего платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита, при наличии просроченной задолженности;

лице, уступившем право (требование) по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита согласно договору об уступке права (требования), с указанием даты и номера заключения договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита, даты уступки права (требования), полного наименования, бизнес-идентификационного номера, суммы уступленного права (требования), фактической стоимости уступленного права (требования);

иные сведения по соглашению сторон.

С 1 января 2025 года организации, предоставившие займы или микрокредиты физическим лицам, за исключением кредиторов, и по которым не прекращены права (требования), предоставляют в кредитные бюро сведения о:

дате последнего платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита и (или) договорам займа (кредита), при наличии просроченной задолженности;

сумме последнего платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита и (или) договорам займа (кредита), при наличии просроченной задолженности;

лице, уступившем право (требование) по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита и (или) договорам займа (кредита) согласно договору об уступке права (требования), с указанием даты и номера заключения договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита и (или) договора займа (кредита), даты уступки права (требования), полного наименования, БИН, суммы уступленного права (требования), фактической стоимости уступленного права (требования);

иные сведения по соглашению сторон.

Постановление вводится в действие с 20 августа, за исключением отдельных норм, которые вводятся с 1 октября 2024 года и 1 января 2025 года.

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