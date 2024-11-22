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Как будут работать детские профильные лагеря с 2025 года в Казахстане

Детский лагерь, летний лагерь, лагерь для детей, лагерь для подростков, лагерь для школьников, лагерь для учеников, школьные каникулы, летние каникулы, подростки, школьники, дети, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 09:54 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения своим приказом внес изменения в Типовые правила деятельности организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования соответствующих типов и видов, сообщает Zakon.kz.

Так, Типовые правила деятельности организаций дополнительного образования для детей дополнены главой, устанавливающей порядок деятельности детских профильных лагерей.

В частности, говорится, что детский профильный лагерь является организацией дополнительного образования, в которой создаются благоприятные условия для полноценного физического, психологического и морально-нравственного развития личности ребенка.

Профильными направлениями лагерей являются спортивное, оборонно-спортивное, военно-патриотическое, физкультурно-оздоровительное, языковое, лингвистическое, дебатное, ораторское мастерство, национально-культурное, этническое, театральное, актерское, трудовое, техническое, робототехника, STEM, искусственный интеллект, IT, туристическое, археологическое, экологическое, краеведческое, развитие лидерства, литературное, художественно-эстетическое или волонтерское направления, направление по выбору или многопрофильное направление.

Основными видами детских профильных лагерей являются:

  • лагеря дневного пребывания организуются на время летних, осенних, зимних и весенних каникул. Лагеря создаются на базе общеобразовательных школ. Продолжительность пребывания детей в лагере от 5 до 15 дней. Детский профильный лагерь с дневным пребыванием организовывается с питанием и без питания, с дневным сном и без сна;
  • палаточные, юрточные лагеря – объекты, где реализуется форма отдыха детей с использованием палаток (юрт) для их размещения и обслуживания, организуемая в естественных природных условиях в период каникул.

Целью деятельности лагерей является обеспечение прав ребенка в области охраны здоровья, отдыха, воспитания, личностного развития и профессионального самоопределения.

Для осуществления указанной цели лагерь реализует следующие задачи:

  • создание психологически комфортных условий для детей;
  • обеспечение необходимых условий для укрепления здоровья, творческого труда детей, реализации их способностей;
  • организация их разумного отдыха и содержательного досуга;
  • формирование гражданского самосознания, общей культуры, навыков здорового образа жизни;
  • расширение и углубление знаний, умений в научном, техническом, художественном творчестве, спорте, экологии, туризме и краеведении, национальных ценностей и в других видах познавательной деятельности;
  • практическое применение навыков в общественно-полезной деятельности.

Лагерь самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи и иных организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций.

Указывается, что воспитательные программы в лагере являются составляющими образовательных программ и направлены на формирование патриотизма, гражданственности, высокой морали и нравственности, навыков здорового образа жизни, бережного отношения к окружающей среде и людям, а также на развитие разносторонних интересов и способностей обучающихся и воспитанников.

При этом пропаганда расовой, национальной, религиозной, социальной непримиримости и исключительности, распространение милитаристских и иных идей, противоречащих общепризнанным принципам международного права и гуманизма, в лагере не допускается.

Согласно возрастным и психологическим особенностям детей в лагере создаются группы, отряды, профильные объединения, наполняемость которых составляет 10-30 человек. Деятельность групп и отрядов определяется руководителем лагеря с учетом воспитательных программ.

Одновозрастные и разновозрастные дети в лагере объединяются по интересам в студию, ансамбль, группу, кружок, театр. Формирование групп основано на добровольном выборе самих детей. Занятия в группах проводятся по программам одной тематической направленности или комплексным, интегрированным программам.

Лагерь функционирует в каникулярное время и обеспечивает физкультурно-оздоровительную, военно-патриотическую, этно-культурную, туристско-краеведческую и экскурсионную деятельность, природоохранную и экологическую работу, отдых и развлечение детей.

Образовательная деятельность осуществляется согласно программам и учебным планам соответствующей ступени. Для занятий кружков предусматривается два часа в день.

Занятия проводятся по группам, всем составом объединения в соответствии с программой. В каждой группе количество детей не менее 15 человек.

В лагере в целях развития и совершенствования оздоровительного и образовательного процесса создаются творческие объединения, психологическая и социально-педагогическая служба, обеспечивающие социальную реабилитацию обучающихся и воспитанников.

Расписание занятий составляется и утверждается администрацией лагеря с учетом создания благоприятного режима труда и отдыха детей, пожеланий родителей, возрастных особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм по представлению педагогических работников.

При приеме в лагерь предоставляется медицинское заключение о состоянии здоровья детей, с учетом которого осуществляется оздоровительный и учебно-воспитательный процесс.

В лагере обеспечивается выполнение мер по предотвращению заболеваний, укреплению здоровья, физическому совершенствованию, стимулированию здорового образа жизни обучающихся и воспитанников. Для этого проводится комплекс спортивно-оздоровительных программ, в том числе водные процедуры, закаливание, дыхательная гимнастика, обеспечивается диетическое профилактическое питание, физиотерапия, психологическая коррекция, эмоциональное развитие через познание растительного и животного мира.

Участниками воспитательного процесса в лагере являются дети, медицинские работники и педагоги, студенты технических и профессиональных организаций образования, организаций высшего и послевузовского образования, родители обучающихся (иные законные представители несовершеннолетних).

Общий порядок приема детей в лагерь определяется Уставом (положением) лагеря. Прием детей осуществляется независимо от места, района проживания и социального статуса учащихся.

Взаимоотношения между лагерем и законными представителями регулируются договором, который заключается при зачислении детей в лагерь.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.

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