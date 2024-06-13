В Казахстане кладовки и парковочные места занесут в систему правового кадастра

Минюст подготовил поправки в Правила внесения в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений недвижимого имущества на вновь созданное недвижимое имущество и Правила оказания госуслуги "Выдача дубликата технического паспорта недвижимого имущества".

В частности, в правила добавлено, что теперь в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений недвижимого имущества также занесут парковочные места и кладовки.

Так, говорится, что срок оказания государственной услуги: с момента сдачи пакета документов заявителем при обращении к услугодателю (день приема документов не входит в срок оказания государственной услуги) или на портал:

внесение в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество – один рабочий день;

выдача кадастрового паспорта объектов недвижимости и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведенного государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости в зависимости от вида объекта недвижимости:

на квартиры, комнаты в общежитиях – на третий рабочий день ;

; на индивидуальные жилые дома, индивидуальные гаражи, дачные строения, парковочные места, кладовки – на пятый рабочий день ;

; на остальные объекты недвижимости общей площадью до 1000 квадратных метров – на седьмой рабочий день;

на объекты недвижимости общей площадью более 1000 квадратных метров – на десятый рабочий день;

на объекты недвижимости за исключением объектов недвижимости, указанных в абзацах два и три данного подпункта, относящиеся к первой категории сложности – на пятый рабочий день.

К первой категории сложности объекта недвижимости относятся строения прямоугольной формы, состоящие не более чем из четырех помещений.

Дальнейшее продление срока производится в зависимости от категории сложности объекта по согласованию с услугополучателем, при этом, общий срок не превышает двух месяцев со дня обращения услугополучателя.

В правила добавлено, что госуслуга по выдаче кадастрового паспорта объектов недвижимости и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведенного государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости в ускоренном порядке осуществляется по желанию заявителя в следующие сроки:

на квартиры, комнаты в общежитиях – в течение одного рабочего дня;

на индивидуальные жилые дома, индивидуальные гаражи, дачные строения, парковочные места, кладовки – в течение двух рабочих дней;

на остальные объекты недвижимости общей площадью до 1000 квадратных метров – в течение трех рабочих дней;

на объекты общей площадью более 1000 квадратных метров – в течение пяти рабочих дней.

Также добавлено, что при оказании госуслуги через портал результат оказания приходит в виде:

уведомления о внесении в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество либо об отказе в оказании государственной услуги;

кадастровый паспорт объекта недвижимости;

заключение об установлении расхождений идентификационных и технических сведений вновь созданного недвижимого имущества с приложением кадастрового паспорта объекта недвижимости;

уведомление об отказе в оказании государственной услуги, по установленным основаниям.

Заключение об установлении расхождений идентификационных и технических сведений зданий, сооружений или их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество по итогам проведенного технического обследования оформляется по установленной форме.

При этом кадастровый паспорт объектов недвижимости и заключение об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведенного государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости выдается услугодателем при предоставлении услугополучателем документа, подтверждающего доплату за выдачу кадастрового паспорта объекта недвижимости, при заключении договора на оказание услуг с юридическими лицами, дополнительно предоставляется подписанный акт выполненных работ.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 июня.

Ранее сообщалось, что закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства", подписанный главой государства 15 марта 2023 года, закрепляет статус парковочных мест и кладовок в качестве самостоятельных видов имущества, которое находится в индивидуальной (раздельной) собственности.