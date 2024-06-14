В Казахстане планируют штрафовать за продажу энергетиков лицам, не достигшим 21 года

Министерство здравоохранения подготовило Аналитическую форму анализа регуляторного воздействия по введению административной ответственности за нарушение запрета продажи энергетических напитков лицам, не достигшим 21 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается внести в КОАП новую статью "Продажа энергетических напитков лицам, не достигшим 21 года, в том числе без участия продавца посредством торговых автоматов (вендинговые аппараты), иных электронных или механических устройств:

Статья предусматривает, что продажа энергетических напитков лицам, не достигшим 21 года, в том числе без участия продавца посредством торговых автоматов (вендинговые аппараты), иных электронных или механических устройств, влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере 15-ти, на субъектов малого предпринимательства – в размере 25-ти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (369 200 тенге в 2024 году).

За повторные действия в течение года предусмотрен штраф в два раза больше.

Указывается, что согласно закону "Об органах внутренних дел Республики Казахстан", сотрудники органов внутренних дел на всей территории республики независимо от занимаемой должности, времени в случае непосредственного обнаружения административного правонарушения обязаны принять меры по пресечению противоправных деяний.

Как отмечается в документе, в Казахстане достаточно высокое потребление энергетических напитков среди детей, подростков и молодежи, которые оказывают негативные последствия на их здоровье и развитие. Основными потребителями энергетиков в основном являются подростки и лица молодого возраста, которые предпочитают эти напитки как для физической и эмоциональной активности, так и для повышения когнитивных способностей во время учебы.

Также говорится, что высокое потребление ЭН вызвало высокий общественный резонанс, кроме того, проблема была озвучена президентом страны во время рабочей поездки в Атыраускую область 8 ноября 2022 года.

"Употребление энергетиков в подростковом и молодом возрасте имеет негативное воздействие на нейроразвитие, оказывает существенный вред на нервную (бессонница, нервозность, отсутствие концентрации), сердечно-сосудистую системы, желудочно-кишечный тракт, способствует развитию ожирения и ряда других неинфекционных заболеваний (НИЗ)", – указывают разработчики документа.

Кроме того, отмечается, что уровень депрессивности молодежи Казахстана в 5 раз выше, чем в мире. 70% молодежи страдают от стрессов (12,8%), бессонницы (21%), апатии (16,6%), длительного плохого настроения (15,7%), тревоги (13,2%).

"Данный регуляторный инструмент обеспечивает национальную безопасность, сохранение здоровья населения, предотвращение потерь здоровья у будущей трудоспособной экономически значимой прослойки населения, защиту молодого поколения от возникновения ряда заболеваний, зависимости и связанных с ней последствий, возникновение опасности иных заболеваний, до конца не изученных, а также дальнейшее отягощение бремени неинфекционных заболеваний в Казахстане, связанным с потреблением ЭН (сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные заболевания, заболевания нервной системы, избыточная масса тела и ожирение), снижение продолжительности жизни", – говорится в документе.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 июня.