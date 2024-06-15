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Законодательство РК

В Казахстане на госслужащих заведут цифровой профиль: новые функции АДГС

У агентствам по делам госслужбы появятся новые функции, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 11:30 Фото: Zakon.kz
Агентство по делам госслужбы подготовило проект указа президента, которым вносятся дополнения, касающиеся мер по улучшению работы государственного аппарата, борьбе с бюрократизмом и сокращению документооборота, сообщает Zakon.kz.

В частности, в положение об Агентстве РК по делам государственной службы добавляется ряд новых функций:

  • утверждение формы цифрового профиля государственного служащего в автоматизированной базе данных (информационной системе) по персоналу государственной службы;
  • утверждение положения координационного совета служб управления персоналом (кадровых служб);
  • утверждение порядка внесения изменений и дополнений в реестр должностей политических и административных государственных служащих;
  • утверждение форм уведомлений о начале проверки, продлении сроков и (или) приостановлении (возобновлении) сроков проверки, об изменении состава проверяющих должностных лиц уполномоченного органа или его территориального подразделения, справки о результатах проверки и представления об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки;
  • утверждение правил проведения мониторинга и анализа по вопросам дебюрократизации государственного аппарата, в том числе с изучением внутренних административных процедур;
  • утверждение правил проведения мониторинга структур и штатных расписаний государственных органов, а также должностных инструкций;
  • подготовка заключений на предложения государственных органов по увеличению лимитов штатной численности;
  • утверждение правил подготовки заключений на предложения государственных органов по увеличению лимитов штатной численности;
  • согласование квалификационных требований и алгоритмов работы контрактных служащих;
  • утверждение правил согласования квалификационных требований и алгоритмов работы контрактных служащих;
  • мониторинг личных дел государственных служащих в автоматизированной базе данных (информационной системе) по персоналу государственной службы;
  • утверждение правил проведения мониторинга личных дел государственных служащих в автоматизированной базе данных (информационной системе) по персоналу государственной службы;
  • утверждение порядка разработки и утверждения распределения обязанностей между руководителем государственного органа, его заместителями и руководителем аппарата;
  • утверждение порядка работы в автоматизированной базе данных (информационной системе) по персоналу государственной службы;
  • утверждение правил опубликования информации о вакантных или временно вакантных должностей на интернет-ресурсе.

Как поясняют в АДГС, проект Указа разработан с целью оптимизации структуры Агентства в связи с внесенными в последние годы изменениями в закон "О государственной службе Республики Казахстан".

Агентство наделено дополнительными функциями, в частности, по утверждению форм уведомлений о начале проверки, продлении сроков или приостановлении (возобновлении) сроков проверки, об изменении состава проверяющих должностных лиц уполномоченного органа или его территориального подразделения, справки о результатах проверки и представления об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки, согласованию квалификационных требований, согласованию внеконкурсного занятия административных государственных должностей корпуса "Б", осуществлению мониторинга соблюдения режима рабочего времени, проведению мониторинга структур и штатных расписаний государственных органов, должностных инструкций и другие.

Также отмечается, что за исключением случаев публикации статистических данных о вакантных должностях, выявленных по результатам мониторинга, ни на одном интернет-ресурсе не публикуется достаточно полная информация о вакантных должностях.

"В результате из-за "закрытой политики" государственных органов происходит низкая доля участников конкурсов. В этой связи считаем необходимым на постоянной основе публиковать на интернет-ресурсе Агентства или государственных органов исчерпывающую информацию о вакансиях", – говорится в обосновании по последнему пункту.

Кроме того, указывается, что у политических служащих отсутствует должностная инструкция. Их обязанности закрепляются в распределении обязанностей между руководством госоргана. При этом на сегодня отсутствует порядок разработки и утверждения такого распределения. В связи с чем предлагается урегулировать данный вопрос.

В агентстве также указывают на то, что сегодня отсутствует порядок инициирования и реализации вопросов создания новых наименований должностей, расширения, преобразования групп и категорий действующих должностей. Отсутствует единое понимание, какие должности должны относиться к политическим, а какие – к административным.

"В результате за 8 лет действия реестра в него 40 раз вносились изменения, то есть в среднем 5 раз в год. Учитывая изложенное, предлагается утвердить порядок внесения изменений и дополнений в реестр", – говорится в пояснении. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 июня.

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