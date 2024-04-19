Выделение средств из резерва правительства пострадавшим от паводков: принято постановление

Постановлением правительства от 12 апреля 2024 года внесены изменения и дополнения в Правила использования резервов правительства РК и местных исполнительных органов, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что подготовка решения правительства РК и местных исполнительных органов, а также правового акта уполномоченного органа в сфере гражданской защиты о выделении денег из резервов правительства и местных исполнительных органов осуществляется в случаях:

наличия положительной рекомендации Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода 2024 года либо поручения премьер-министра РК для использования резервов правительства или местного исполнительного органа для возмещения имущественного вреда, причиненного населению, компенсации имущественных потерь субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года.

Также говорится, что при выделении средств из резервов правительства Казахстана и местных исполнительных органов на строительство или приобретение жилища взамен разрушенного вследствие чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера местными исполнительными органами представляется список пострадавших граждан, чье жилище признано аварийным, подписанный заместителем акима области (города республиканского значения, столицы), района (города областного значения), курирующим данный вопрос.



При этом уточняется, что допускается выделение средств из резервов правительства при чрезвычайной ситуации местного масштаба по поручению премьер-министра.



Правила также дополнены пунктом о том, что в случае выделения денег из резервов правительства или местных исполнительных органов на неотложные затраты для компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года, соответствующим государственным органом представляется ходатайство о выделении денег с соответствующими обоснованиями и расчетами в уполномоченный орган по исполнению бюджета.

Обоснования и расчеты представляются в соответствии с порядком компенсации имущественных потерь субъектов малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года, разработанным и утвержденным уполномоченным органом по предпринимательству.

Также добавлено, что при финансировании расходов из резервов правительства или местного исполнительного органа на неотложные затраты на компенсацию имущественных потерь субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года, предусмотренные постановлениями правительства или местных исполнительных органов, разрешается (предварительная) оплата в размере не более 50% от выделенных средств по каждому виду расходов.



Дальнейшее финансирование указанных расходов осуществляется уполномоченным органом по исполнению бюджета по мере представления администраторами бюджетных программ обосновывающих документов.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие в результате последствий паводкового периода 2024 года.

Постановление вводится в действие со дня его подписания и действует до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что разработаны Правила компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года.