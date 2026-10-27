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Право

Распределение резервов правительства и акиматов: уточнены правила

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 09:51 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 21 октября 2026 года внесены изменения в Правила распределения и использования резервов правительства РК и местных исполнительных органов, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что подготовка постановления правительства РК и местных исполнительных органов о выделении бюджетных средств соответственно из резервов правительства и местных исполнительных органов на неотложные затраты осуществляется в следующих случаях:

  • для финансирования затрат, предусмотренных пунктом 1 статьи 18 Бюджетного кодекса;
  • когда потребность в деньгах резерва правительства и местных исполнительных органов возникла в текущем финансовом году и необходимость в них не связана с прошлыми обязательствами администратора бюджетной программы;
  • для субсидирования за счет резерва местных исполнительных органов столицы, областей и городов республиканского значения убытков (долгов) энергопроизводящих организаций, находящихся в коммунальной собственности, в отношении которых применена процедура реабилитации, осуществляющих одновременно деятельность по производству электрической и тепловой энергии и имеющих на балансе более 20 тепловых источников.

Администраторы бюджетных программ, получающие бюджетные средства, выделенные из резервов правительства РК или местных исполнительных органов, по итогам финансового года предоставляют отчеты об использовании резервов соответственно в центральный или местные уполномоченные органы по исполнению бюджета.

Отчеты об использовании резервов формируются по их видам с указанием причин выделения средств, достигнутых конечных результатов, предусмотренных паспортами соответствующих бюджетных программ, и должны содержать информацию об отсутствии альтернативных источников в бюджете на соответствующие затраты и причинах невозможности их планирования при разработке бюджета.

Постановление вводится в действие с 3 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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