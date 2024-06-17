Как будут тушить пожар в электробусах и электромобилях: утверждены правила

Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 7 июня 2024 года внес изменения и дополнения в Правила организации тушения пожаров, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правила добавлены новые параграфы – 5-1. "Тушение пожаров в электробусах" и 5-2. "Тушение пожаров на электромобилях".

Как будут тушить пожар в электробусах

Развитие пожара в электробусах сопровождается быстрым и сильным задымлением салона, отключением механизма открывания двери, быстрым распространением пожара и паникой среди пассажиров.

Пожарная опасность электробуса обусловлена наличием горючих элементов конденсатора, пластмассовых элементов салона электробуса и обмоткой электрических проводников.

Характерные особенности пожаров в электробусах:

наличие угрозы здоровью людей, находящихся в электробусе, связанное с возникновением паники;

вероятность быстрого распространения огня внутри салона и на соседние транспортные средства;

ограниченность подъездов и подступов к электробусу, сложности в прокладке рукавных линий;

отдаленность водоисточников;

наличие высоковольтного оборудования и электрических сетей (на станции зарядки электробуса).

При следовании к месту пожара руководителю тушения пожара (РТП) следует уточнить через диспетчеров ЦОУСС:

местонахождение горящего электробуса (в пути следования по маршруту, станция зарядки), наличие дорог и подъездов к нему;

меры, принятые по эвакуации пассажиров и водителя, их состояние (эвакуированы, заблокированы);

информацию о времени прибытия и снятия напряжения дежурным персоналом энергопредприятий (организации) (в случае пожара электробуса на станции зарядки).

По прибытии к месту пожара РТП следует убедиться в отключении/отключить электрооборудование транспортного средства (визуально оценить положение тумблера основного выключателя, перевести в положение "Off").

При тушении пожара в электробусах РТП следует:

установить наличие людей и их состояние, принять меры по их эвакуации;

до начала тушения в районе прохождения контактных электросетей получить оформленный в установленном порядке письменный допуск по форме согласно приложению 4 (в том числе при загорании на станции зарядки) от дежурного персонала энергопредприятий (организации);

в целях безопасности огородить место пожара;

принять меры по защите личного состава от поражения электрическим током;

убедиться в отключении электроснабжения электробуса, отключен ли основной токоподающий тумблер в задней части электробуса;

определить местонахождение очага загорания в электробусе;

установить противооткатные упоры;

использовать пути и способы прокладки рукавных линий с учетом движения или маневрирования, осуществляя прокладку рукавных линий с использованием рукавных мостиков;

установить наличие угрозы соседним транспортным средствам и способы их эвакуации;

организовать защиту и отвод негорящего близстоящего транспорта из опасной зоны.

Тушение незначительных очагов возгорания в электробусах осуществляется при помощи порошковых или углекислотных огнетушителей.

До принятия мер по ликвидации возгорания эвакуируют пассажиров электробуса. К тушению приступают после полной эвакуации пассажиров.

При тушении электробуса, имеющего достаточный контакт к земле (в том числе опрокинувшегося в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), находящегося в зоне затопления) посредством ручных стволов от пожарных автомобилей обеспечивается заземление стволов и пожарных насосов автомобилей.

При ликвидации горения электробуса, подключенного к питающей сети на станции зарядки, помимо заземления ручных стволов и пожарной техники, производится заземление электробуса за буксировочную проушину заземляющим устройством, находящимся на вооружении пожарного подразделения, используя диэлектрические средства защиты.

При тушении электробуса ручными стволами обеспечивается соблюдение безопасных расстояний от горящего электробуса до насадок применяемых ручных стволов.

При тушении электробуса, находящегося в зоне затопления, посредством ручных стволов, позиции ствольщиков определяются за пределами зеркала воды.

Отключение электроснабжения электробуса, работы по ликвидации горения при работе с ручными стволами осуществлять в диэлектрических средствах защиты, имеющихся в распоряжении пожарного подразделения (диэлектрические боты, диэлектрические перчатки).

Работы по тушению пожара подразделениями противопожарной службы осуществляются с учетом всесторонней оценки реальной обстановки и результатов разведки, сложившейся на месте пожара.

Как будут тушить пожар на электромобилях

При тушении пожаров и ведении аварийно-спасательных работ в электромобилях участникам обеспечить соблюдение последовательности выполнения работ (помнить, что двигатель электромобиля может находиться в рабочем состоянии), для этого следует:

принять меры по предотвращению движения транспортного средства путем установки противооткатных упоров, задействовать ручной тормоз и поставить электромобиль на режим "Р" (стоянка) или на нейтральную передачу;

вынуть ключ зажигания либо удалить умный ключ (для машин с кнопкой запуска) и отнести не менее чем за 5 метров от электромобиля;

отключить 12-вольтную систему (снять клемму от аккумулятора или вынуть 12-вольтный сервисный штекер), либо вынуть предохранитель или перерезать кабель в месте, указанном заводом-изготовителем;

отключить высоковольтную систему (вынуть сервисный разъем, либо размыкающий блок батареи);

приступить к тушению, осуществить бесперебойную подачу воды;

выполнить действия по отключению 12-вольтной системы и высоковольтной системы, приступить к действиям по ликвидации загорания, соблюдая безопасные расстояния, по аналогии тушения электроустановок под напряжением.

При тушении электромобиля (гибрид) сотрудникам противопожарной службы следует использовать средства защиты органов дыхания, поскольку батареи выпускают токсичные пары – оксиды лития, никеля, углерода, меди и кобальта, а также серную кислоту, работать в электроизолирующих средствах защиты (диэлектрические боты и перчатки), находится на расстоянии не менее 4 метров от горящего электромобиля, пожарный ствол и насос пожарного автомобиля заземляется, на тушение пожара подаются распыленные струи воды. В качестве огнетушащих средств используются распыленные струи воды, порошковые составы и негорючие газы, а также комбинированные составы. Не допускается применение всех видов воздушно-механической пены. Пожарные, аварийно-спасательные автомобили устанавливаются на расстоянии не менее 40 метров от горящего электромобиля.

Опасность представляет батарея, которая находится под днищем электромобиля, либо в задней его части (в багажнике), и силовые провода в оранжевой оплетке.

Тушение силовых литий-ионных аккумуляторов является сложной задачей, так как возгорание происходит внутри батарейного блока, куда затруднен доступ. Горящие аккумуляторы тушатся (охлаждаются) большим количеством воды (не менее 10 тыс. литров).

При загорании самой станции зарядки и электромобиля, находящегося на зарядке, следует вызывать к месту пожара дежурный персонал энергетических предприятий (организации).

При тушении электромобиля, находящегося на станции зарядки, в первую очередь следует убедиться в отключении станции (кнопка экстренной остановки в положении "выключено"), отсоединить коннектор, убедиться в отключении автомата в электрическом щите, только после этого приступить к тушению.

После ликвидации загорания через каждые 15 минут осуществляется контроль температуры батареи с помощью тепловизора, в случае ее повышения осуществляется дальнейшее охлаждение.

Во избежание повторного загорания электромобиля обеспечивается дежурство после ликвидации до момента передачи в утилизацию. Электромобиль разместить на открытой площадке, на удалении от других транспортных средств и объектов не менее 20 метров.

При ликвидации последствий ДТП выполняются все те же первоначальные действия, как и при тушении электромобиля (гибрида). Определяется место размещения тяговой автомобильной кислотной батареи (АКБ) и не используются ее поверхности для стабилизации (подъема) электромобиля. Центр тяжести электромобиля из-за размещенной в днище тяговой АКБ отличается от привычных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Работы по ликвидации последствий ДТП допускается выполнять без диэлектрических средств после извлечения сервисного разъема.

С предосторожностью применять аварийно-спасательный инструмент для подъема и стабилизации электромобиля. Перед тем как резать стойки электромобиля, следует вскрыть обшивку внутри и убедиться в отсутствии пневмопусковых устройств для подушек безопасности, избегать случайной резки высоковольтных кабелей и компонентов.

Удалить пластиковые панели с целью обнаружения источников высокого напряжения.

Для обеспечения безопасности на месте проведения работ допускается устанавливать пожарную технику поперек проезжей части дороги. Установка пожарной техники на проезжей части осуществляется по указанию РТП с выставлением сигнальных конусов. При этом на транспортном средстве включаются световые сигналы. Привлекать сотрудников дорожно-патрульной службы.

Располагать транспортные средства, а также иную технику в местах, исключающих наезд транспортных средств, на сотрудников противопожарной службы, привлеченных для проведения аварийно-спасательных работ.

При выполнении работ в темное время суток организовывается освещение рабочих зон.

Во избежание травмирования сработавшей подушки безопасности при проведении АСР сотрудникам не допускается находиться между рулем (передней панелью) и пострадавшим. Использовать блокиратор подушки безопасности на руль.

При оборудовании аварийного транспортного средства системой с механическим натяжением ремней безопасности, во избежание травмирования пружиной, не допускается разрезать, распиливать механизм натяжения ремней и механизм управления системой.

Избегать резки высоковольтных кабелей, компонентов (оранжевого цвета) за исключением случаев, где место перерезания указано заводом-изготовителем.

Во избежание поражения электрическим током не допускается перерезать, вскрывать батарею.

Также в Правила внесли еще ряд изменений.

Так, при получении в пути следования сведений о ликвидации пожара или его отсутствии, пожарному подразделению следует прибыть к месту вызова (пожара), кроме случаев, когда о возвращении имеется распоряжение старшего должностного лица, сотрудника дежурной службы пожаротушения (ДСПТ), диспетчера центра оперативного управления силами и средствами (ЦОУСС).

При обнаружении в пути следования другого пожара руководитель, возглавляющий подразделение, выделяет часть сил и средств на его тушение (в зависимости от обстановки) и немедленно сообщает на ЦОУСС (ПСЧ) информацию о данном пожаре и принятом решении.

В пути следования старший начальник подразделения поддерживает непрерывную связь с ЦОУСС (ПСЧ). Обо всех случаях остановки пожарного автомобиля сообщает на ЦОУСС (ПСЧ).

Электрические сети и установки под напряжением 380 Вольт и более отключает дежурный персонал энергопредприятий (организации), приступать к тушению пожаров на электроустановках напряжением выше 380 Вольт только после выполнения операций по их отключению и заземлению с оформлением письменного допуска в установленном порядке.

В случаях, когда отсутствует возможность обесточить сеть, допускается отключение путем резки электрических проводов с фазным напряжением не выше 220 Вольт. Отключение проводится личным составом по указанию РТП в случаях, если электрические провода и токонесущие элементы:

опасны для участников тушения пожара;

создают опасность возникновения новых очагов пожара;

препятствуют ведению действий по тушению пожара.

При тушении пожара в сельском населенном пункте РТП следует:

через дежурного по органу внутренних дел, местный узел связи или ПСЧ организовать своевременный вызов сил и средств, предусмотренных планом привлечения сил и средств, сообщить о пожаре в ЦОУСС;

одновременно с принятием мер по предупреждению распространения огня организовать спасение людей, эвакуацию животных и материальных ценностей;

использовать тракторы, бульдозеры для создания разрывов на путях распространения огня;

выставить постовых из членов противопожарных формирований и населения с огнетушителями и ведрами с водой при угрозе новых очагов горения;

мобилизовать через местные исполнительные органы добровольные противопожарные формирования, администрацию хозяйств на тушение распространившихся пожаров, технику объектов хозяйствования и населения.

Приказ вводится в действие с 25 июня 2024 года.