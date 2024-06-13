Как на аэродромах Казахстана будут предотвращать столкновения с птицами: обновлены правила

Приказом министра обороны от 3 июня 2024 года внесены изменения в Правила орнитологического обеспечения полетов государственной авиации Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В новой редакции изложена часть пунктов правил.

Так, говорится, что план мероприятий включает выявление и ликвидацию условий, способствующих концентрации птиц на аэродроме (вертодроме) и прилегающей к ней территории, проведение занятий со специалистами метеоподразделения по авиационно-орнитологической тематике и иную специфику обеспечения полетов.

Предусматривается, что на аэродромах совместного базирования по согласованию с руководством аэропорта метеоспециалисты и лица, ответственные за орнитологическое обеспечение весенние и осенние периоды проходят практические стажировки по обмену опытом, по организации непосредственного взаимодействия со штатным авиационным орнитологом аэропорта и мероприятиям по порядку выявления и устранения условий способствующих концентрации птиц.

Правила предусматривают, что метеоспециалисты, дежурный инженер-синоптик при обеспечении полетов на аэродроме (вертодроме) базирования осуществляет:

обеспечение полетов в целях безопасности полетов в орнитологическом отношении;

анализ и прогноз орнитологической обстановки;

представление информации командиру (старшему летной смены) и летному составу об орнитологической обстановке на аэродроме (вертодроме);

консультации и проведение занятий с летным составом, группой руководства, офицерами боевого управления (ОБУ) и с личным составом метеорологической службы (подразделения), ближнего приводного радиомаркерного пункта, дальнего приводного радиомаркерного пункта;

контроль правильности и своевременности принятия мер по предотвращению столкновений ВС с птицами.

Занятия по авиационной орнитологии проводятся, перед весенним и осенним периодами года. На занятиях по авиационной орнитологии изучаются:

особенности орнитологической обстановки в различные сезоны года в районе аэродрома и вертодрома (видовой состав, места скопления и основные маршруты перелетов птиц, представляющих опасность для полетов ВС);

распределение случаев столкновений ВС с птицами на данном аэродроме (вертодроме) по сезонам года, периодам суток, высотам;

организация на аэродроме (вертодроме) орнитологического обеспечения полетов;

визуальные и радиолокационные наблюдения за орнитологической обстановкой в районе аэродрома (вертодрома);

ликвидация в районе аэродрома (вертодрома) условий, способствующих концентрации птиц;

действия экипажей в полете по уменьшению вероятности и опасности столкновений ВС с птицами;

последствия столкновений ВС с птицами (материальный ущерб, опасные ситуации в полете).

За организацию и проведение занятий по орнитологическому обеспечению безопасности полетов на аэродроме (вертодроме), отвечает председатель внештатной орнитологической комиссии.

Уточняется, что орнитологическое обеспечение полетов организуется старшим авиационным начальником аэродрома (вертодрома) и осуществляется личным составом дежурных расчетов метеоподразделения, командного пункта, подразделениями связи и радиотехнического обеспечения, инженерно-аэродромным (аэродромно-эксплуатационным) подразделением МТО, лицами стартового наряда и экипажами выполняющими полеты.

Для разработки мероприятий по предупреждению столкновений ВС с птицами на аэродроме (вертодроме) создается внештатная орнитологическая комиссия под председательством заместителя командира авиационной части (заместителя начальника авиационного управления, отдела АС КНБ РК), и утверждается план мероприятий по орнитологическому обеспечению полетов 2 раза в год.

Если на аэродроме базируется несколько авиационных частей (управлений, отделов АС КНБ РК), создается единая комиссия под председательством заместителя командира части (заместителя начальника авиационного управления, отдела АС КНБ РК), командир (начальник авиационного управления, отдела АС КНБ РК) которого является старшим авиационным начальником на данном аэродроме.

В организации и осуществлении мероприятий по орнитологическому обеспечению полетов принимают участие:

должностные лица воинской части (авиационного управления, отдела АС КНБ РК):

заместитель командира воинской части (по боевой подготовке) - начальник отдела боевой и физической подготовкой (заместитель начальника авиационного управления, отдела АС КНБ РК);

заместитель командира воинской части (по материально - техническому обеспечению) - начальник отдела материально - технического обеспечения (далее - МТО) (заместитель начальника авиационного управления, отдела АС КНБ РК);

начальник инженерно-аэродромной службы отдела МТО (начальник отдела, консультант, старший офицер, офицер подразделения МТО авиационного управления, отдела АС КНБ РК);

начальник узла связи и радиотехнического обеспечения (далее - РТО) (консультант, старший офицер, офицер подразделения РТО авиационного управления, отдела АС КНБ РК);

начальник метеорологической службы штаба (старший офицер, офицер группы метеорологического обеспечения авиационного управления, отдела АС КНБ РК);

лица группы руководства полетов:

руководитель полетов;

помощник руководителя полетов;

руководитель ближней зоны;

руководитель зоны посадки;

руководитель дальней зоны;

офицер боевого управления;

дежурный по приему и выпуску самолетов;

группа обеспечения полетов:

дежурный инженер-синоптик;

дежурный метеонаблюдатель;

наблюдатель за ВС, заходящими на посадку;

посты наблюдения на объектах узла связи командно - диспетчерский пункт (КДП), стартовый командный пункт (СКП), радиотехническая система посадки, радиотехническая система ближней навигации, дальний приводной радиомаркерный пункт (ДПРМ), ближний приводной радиомаркерный пункт (БПРМ);

команда оцепления и орнитологические посты;

аэродромно-эксплуатационное подразделение МТО воинской части.

Метеоспециалисты воинской части в ходе обеспечения полетов на аэродроме (вертодроме) базирования осуществляют:

визуальные, аэровизуальные орнитологические наблюдения, сбор данных о полетах и перелетах птиц, поступающих от расчетов КДП, СКП, радиолокационной системы посадки, расчетов БПРМ и ДПРМ, команд оцепления, других метеоподразделений, разведчиков погоды и экипажей ВС, выполнявших полеты.

Передачу визуальных наблюдений орнитологической обстановки осуществляют кодом передачи данных об орнитологической обстановке (КМИ-ОО);

доведение данных командованию, расчетам пунктов управления, летному составу о фактической и ожидаемой орнитологической обстановке в районе базирования и полетов, а в период сезонных миграций рекомендаций и предложений по ограничению или прекращению полетов по высотам, маршрутам и времени суток;

передачу данных орнитологических наблюдений в метеорологическую службу командного пункта Военно-воздушных сил (далее - метеослужба КП), в орган управления авиации АС КНБ РК и другие метеоподразделения по запросу;

разработку предложений по проведению воздушной и радиолокационной разведки орнитологической обстановки;

участие в организации и проведении орнитологических обследований аэродромов, подготовку и обобщение справочных данных о характерных особенностях орнитологической обстановки в районе базирования и полетов в различные сезоны года;

составление карт-схем орнитологической обстановки района базирования и полетов;

участие в расследовании авиационных происшествий и инцидентов, связанных со столкновениями летательных аппаратов с птицами;

участие в разработке предложений по устранению факторов, привлекающих птиц на аэродромы (вертодромы) и по использованию средств отпугивания птиц;

изыскание и внедрение в практику работы новых эффективных способов оценки и прогнозирования орнитологической обстановки, форм ее наглядного отображения и доведения до руководящего и летного состава.

Метеослужба КП выполняет следующие мероприятия:

организует сбор данных об орнитологической обстановке в районах базирования авиационных частей, в том числе от организаций занимающихся вопросами орнитологии (охотхозяйств, заповедников, заказников) и осуществляет централизованное их доведение до метеоподразделений частей;

осуществляет контроль над проведением орнитологического обеспечения полетов в частях и оказывает им необходимую помощь;

консультирует и выдает рекомендации метеоподразделениям при составлении прогноза ожидаемой орнитологической обстановки по району полетов и маршрутам перелетов;

изучает зависимость параметров миграции птиц (высоты, сроки, интенсивность пролета и другие) от изменения метеорологических условий в различные сезоны года, участвует в научных исследованиях по авиационной орнитологии;

разрабатывает методическую документацию по обеспечению безопасности полетов в орнитологическом отношении.

Места размещения средств отпугивания птиц на аэродроме (вертодроме) определяются старшим авиационным начальником аэродрома (вертодрома).

В свою очередь подразделение связи и радиотехнического обеспечения полетов авиационной части на аэродроме (вертодроме) осуществляет:

проведение радиолокационных и визуальных наблюдений на БПРМ и ДПРМ за птицами и докладывает о результатах лицам группы руководства полетами и в метеоподразделение;

обеспечение орнитологических постов (оперативных групп) средствами связи для передачи сведений о перелетах птиц;

фиксирование на планшетах (кальке) перелетов стай птиц и фотографирование в период полетов индикаторов кругового обзора с отметками от них;

проведение практических занятий с расчетами командных пунктов, радиолокационной системы посадки, операторами радиолокационных систем и метеоспециалистами по распознаванию и обнаружению птиц на индикаторах радиолокаторов.

Предусматривается, что по предотвращению столкновений ВС с птицами при обеспечении полетов, 2 раза в год, проводится анализ орнитологического обеспечения полетов, который включает:

уточнение по результатам орнитологического обследования визуальных и радиолокационных наблюдений и орнитологического обследования сроков, мест скоплений и перелетов птиц на аэродроме (вертодроме) и прилегающей к ней территории;

уточнение причин концентрации и массовых перелетов птиц в районе аэродрома (вертодрома);

выявление наиболее часто повторяющихся обстоятельств столкновений ВС с птицами (тип ВС, высота и скорость полета, место столкновения, вид птиц, время суток и года);

определение последствий столкновений (число и характер повреждений ВС, материальный ущерб из-за ремонта, простоя, прекращенных взлетов и вынужденных посадок ВС);

анализ деятельности подразделений по обеспечению мер защиты ВС от столкновений с птицами;

организацию и осуществление визуальных, аэровизуальных, орнитологических наблюдений;

сбор, обобщение и анализ данных о полетах и перелетах птиц в районе аэродрома (вертодрома), полигонов и на маршрутах полетов;

организацию и проведение радиолокационных наблюдений за орнитологической обстановкой в районе аэродрома (вертодрома);

информирование командования, центров управления воздушным движением и летного состава о фактической и ожидаемой орнитологической обстановке в районе базирования и полетов, своевременное предупреждение об ее усложнении;

проведение мероприятий по устранению факторов, привлекающих птиц на аэродромы (вертодромы);

применение акустических, биоакустических, пневматических, механических, и пиротехнических средств, в целях отпугивания птиц с аэродромов (вертодромов);

анализ случаев столкновения ВС с птицами, изыскание и внедрение в практику орнитологического обеспечения безопасности полетов новых эффективных средств отпугивания птиц.

Данные о столкновениях ВС с птицами заносятся дежурным метеоспециалистом в течение 1 часа после окончания полетов (перелетов) в журнал данных, с немедленным устным докладом в метеослужбу КП и в орган управления авиации АС КНБ РК.

Для разработки мероприятий по предупреждению столкновений ВС с птицами в авиационной части внештатной орнитологической комиссией под председательством заместителя командира воинской части (заместителя начальника авиационного управления, отдела АС КНБ РК) 2 раза в год проводится орнитологическое обследование района аэродрома (вертодрома) в весенний (март-май) и осенний (сентябрь-ноябрь) периоды.

Орнитологическое обследование проводится также в случаях:

увеличения численности и активности птиц по данным визуальных, аэровизуальных и радиолокационных наблюдений;

изменения условий в районе аэродрома (вертодрома), связанных с жизнедеятельностью человека (освоение сельскохозяйственных земель, интенсивное строительство жилых зданий и садово-дачных кооперативов).

Внештатная орнитологическая комиссия изучает особенности орнитологической обстановки района аэродрома (вертодрома) и определяет степень ее опасности, а также принимает необходимые предупредительные меры, направленные на предотвращение столкновений ВС с птицами.

По результатам проведения орнитологического обследования района аэродрома (вертодрома) составляется акт, в котором указываются время проведения обследования, маршруты, состав группы, результаты обследований, а также оцениваются:

состояние пассивных технических средств отпугивания птиц (механических и немеханических чучел, пугал с зеркальными элементами и крутящимися частями, макетов хищных птиц);

наличие и исправность имеющихся штатных (табельных) акустических средств отпугивания птиц (трансляторов записей тревожных криков птиц, звуков сирены в стационарном и подвижном вариантах);

наличие и исправность акустических установок отпугивания птиц, ракетниц и охотничьих ружей;

обеспеченность расчетов постов наблюдения средствами наблюдения.

Не реже 2 раз в год внештатной орнитологической комиссией аэродрома (вертодрома) разрабатывается План мероприятий орнитологического обеспечения безопасности полетов по предупреждению столкновений воздушных судов с птицами на аэродроме (вертодроме). В плане отражаются сроки выполнения мероприятий.

По истечении сроков выполнения плана профилактических мероприятий, внештатной орнитологической комиссией аэродрома (вертодрома) оценивается качество и полнота проведенных мероприятий, тенденция изменения орнитологической обстановки в районе аэродрома (вертодрома) и принимается решение о принятии дополнительных профилактических мер и способов отпугивания птиц.

В конце каждого периода обучения эффективность мероприятий по предупреждению столкновений ВС с птицами рассматривается на заседании методического совета авиационных частей с составлением протокола.

Для оперативного получения орнитологической информации на аэродромах (вертодромах) организуется наблюдение за птицами.

По местам обитания птицы разделяются условно на несколько больших групп:

водоплавающие - образ жизни которых связан с реками, озерами и другими водоемами (утки, гуси, чайки);

околоводные - жизнь которых связана с увлажненными территориями (кулики, цапли, пастушки);

степные и пустынные - живущие на территориях с сухими открытыми пространствами (дрофы, стрепеты, рябки);

лесные или дентрофильные - жизнедеятельность которых связана с древесной растительностью (глухари, тетерева, сороки);

птицы культурного ландшафта, живущие на сельскохозяйственных угодьях (вороны, грачи, воробьи).

При этом указывается, что мероприятие по изменению эколого-орнитологической обстановки в окрестностях аэродрома (вертодрома) в неблагоприятном отношении для птиц, проводятся только в том случае, если они позволяют устранить действительные причины концентрации птиц на данном аэродроме или регулярного массового перелета птиц через его территорию (в противном случае численность птиц на аэродроме (вертодроме) увеличится).

Изменение экологической обстановки, то есть условий для обитания птиц, дает наиболее эффективные результаты по регулированию их численности на аэродроме (вертодроме). Отпугивание птиц биоакустическими, акустическими, макетными, пневматическими, механическими и пиротехническими средствами, а также стрельбой, обуславливает временный эффект и не заменяет мероприятия по устранению основных факторов, привлекающих птиц.

При планировании и проведении таких мероприятий по устранению птиц говорится о необходимости учитывать, что биологически неграмотные действия могут вызвать нежелательные и даже противоположные последствия, так как вместо одних птиц на аэродроме могут появиться более опасные виды птиц.

В то же время подчеркивается, что устранение и поддержание незначительной численности птиц на аэродроме возможно только при систематическом, целенаправленном изменении экологических условий.

При производстве полетов команда оцепления (орнитологические посты) получив указание от РП, о скоплении птиц немедленно выезжает на территорию аэродрома, где обнаружены птицы, представляющие потенциальную угрозу ВС.

Посредством гладкоствольного (охотничьего) ружья, пиротехнических средств, светосигнальной ракетницы команда оцепления производит действия по отпугиванию птиц с территории аэродрома до момента, когда птицы не угрожают полетам и движению ВС.

В случаях массового скопления птиц в весенне-летний осенне-зимний периоды, при производстве полетов, в районе аэродромов (вертодромов) выставляют стрелков в следующих местах:

точки приземления, точки взлета ВС (вне летной полосы);

в местах примыкания рулежных дорожек к ВПП до команды "отбой" РП.

К числу основных мероприятий, проводимых на аэродромах и вертодромах также относятся:



вырубка зарослей кустарников в пределах летного поля;

скашивание травяного покрова на летном поле;

вырубка деревьев и зарослей кустарника вблизи территории аэродрома (вертодрома), привлекающих птиц для устройства гнезд, отдыха и ночевки;

скашивание травяного покрова на аэродроме до оптимальной высоты, с учетом анализа многолетних наблюдений и рекомендаций внештатной орнитологической комиссии;

уменьшение возможности гнездования птиц на аэродромных сооружениях;

мелиорационные работы на заболоченных (увлажненных) участках аэродрома (вертодрома), их дренирование и засыпка;

ликвидация доступа к пищевым отходам кухонь, столовых, путем хранения отходов пищи в закрытых контейнерах, полная утилизация отходов в закрытых от птиц помещениях;

установка ловушек для отлова птиц;

установка мертвых тушек и чучел птиц в местах концентрации птиц;

недопущение использования территории аэродрома (вертодрома) для сельскохозяйственных культур, привлекающих птиц;

проведение химической обработки на территории аэродрома (вертодрома) против насекомых, привлекающих птиц;

спиливание в самом начале гнездования птиц верхних ветвей деревьев, на которых расположены гнездовые колонии птиц или сбивание гнезд с помощью водометов и др.

Также говорится, что при наличии трав, привлекающих птиц, целесообразно предусмотреть постепенную их замену. Состав травосмеси для каждого аэродрома (вертодрома) следует подбирать с учетом климатических особенностей и видового состава птиц данной местности (к примеру, цветущий клевер привлекает насекомых и следовательно, насекомоядных птиц, семена служат кормом для голубей, куропаток, а листья для водоплавающих птиц).



При этом мероприятия по устранению на аэродромах (вертодромах) и приаэродромных (вертодромных) территориях, способствующие скоплению птиц, проводятся только по согласованию с местными исполнительными органами.



Отлов птиц на аэродромах и вертодромах производится ловушками, сетями, паутинками, капканами, снотворными веществами и другими средствами.



Аэровизуальные обследования территории аэродромов (вертодромов) и районы полетов на вертолете (самолете) рекомендуется производить в переходные сезоны года и при усложнении орнитологических условий в период организации полетов, в целях определения или уточнения орнитологической обстановки.



Присутствие на борту вертолета (транспортного самолета) наблюдателя или орнитолога, который проводит квалификационные наблюдения позволяет получать полные и качественные орнитологические данные.

Правила также предусматривают биоакустическое отпугивание (воспроизведение через громкоговорители тревожных криков птиц) осуществляется личным составом связи и радиотехнического обеспечения. При этом данное подразделение обеспечивает сохранность и правильную эксплуатацию биоакустической установки, своевременно проводя на них регламентные работы.



На аэродромах и вертодромах применяются биоакустические установки четырех типов: стационарные (громкоговорители устанавливаются на летном поле или на БПРМ), подвижные (вся аппаратура устанавливается на легковой автомашине), полуподвижные (аппаратура устанавливается на специальной тележке, включение и выключение аппаратуры производится по радио) и переносные.



Отпугивание птиц от аэродрома (вертодрома) с помощью различных предметов (трещоток, флажков, тушек мертвых птиц и так далее) производится в местах постоянного скопления птиц (в тех случаях, когда причину скопления птиц ликвидировать нельзя).

Установку данных предметов осуществляют должностные лица (военнослужащие, гражданский персонал) аэродромного подразделения воинской части, при этом они руководствуются рекомендациями специалистов-орнитологов из местных биологических учреждений.



При нахождении ВС на посадочном курсе, после получения информации о сложной орнитологической обстановке от группы руководства полетами, на аэродроме (вертодроме) или при визуальном обнаружении птиц экипаж:



усиливает осмотрительность;

включает посадочные фары, если они не были включены ранее;

при необходимости следует на второй круг с докладом РП.

На исполнительном старте после получения информации от группы руководства полетов об усложнении орнитологической обстановки командир ВС оценивает возможность выполнения взлета. Взлет в этих условиях производится с включенными фарами.

Приказ вводится в действие с 23 июня 2024 года.

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