Тушить лесные пожары научат работников государственной лесной охраны: утверждены правила

Министр экологии и министр по чрезвычайным ситуациям совместным приказом утвердили Правила обучения работников государственной лесной охраны, лесных пожарных станций и авиационной пожарной службы тушению лесных пожаров, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны в целях приобретения работниками, занятыми в сфере охраны и защиты леса, навыкам по тушению природных пожаров и загораний на территории государственного лесного фонда, изучения требований в области пожарной безопасности в лесах, выполнения комплекса работ по профилактике лесных пожаров и мер безопасности при тушении природных пожаров.

"Постоянное изучение особенностей охраняемого лесного массива является задачей каждого работника и учитывается при проведении проверки его знаний", – говорится в документе.

Обучение проводится на базе Академии гражданской защиты имени М. Габдуллина Министерства по чрезвычайным ситуациям РК (АГЗ МЧС РК).

Руководители государственной лесной охраны, лесных пожарных станций и авиационной пожарной службы проходят обучение навыкам тушения природных пожаров в Учебных центрах АГЗ МЧС РК по закреплению.

Ежегодно не позднее 1 февраля областная территориальная инспекция (ОТИ) направляет в АГЗ МЧС РК заявку и списки на обучение руководителей государственной лесной охраны, лесных пожарных станций и авиационной пожарной службы.

АГЗ МЧС РК на основе заявок ежегодно до конца года разрабатывает и утверждает план-график обучения на следующий учебный год из расчета не более 30 слушателей в учебной группе.

Приказом ОТИ определяется состав привлекаемых лекторов (на каждый Учебный центр АГЗ МЧС РК) из числа квалифицированных работников лесной сферы, темы образовательной программы (в объеме 69 часов), тесты итогового контроля, члены экзаменационной комиссии (из состава представителей ОТИ) и сроки привлечения лекторов. Данный приказ направляется в АГЗ МЧС РК не позднее 10 рабочих дней до начала обучения.

Обучение проходит в теоретической и практической формах.

Возмещение затрат, связанных со следованием в Учебные центры АГЗ МЧС РК и обратно, обеспечение питанием и проживанием в период обучения осуществляется в соответствии с трудовым законодательством.

Слушателям по прибытии в учебные центры необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность, специальную одежду для практических занятий по сезону и необходимые письменные принадлежности.

Занятия проводятся согласно расписанию, утверждаемому АГЗ МЧС РК на каждую группу. Для категории работников, связанных с организацией и руководством тушением пожара в объеме не менее – 36 часов, остальным категориям не менее – 26 часов.

По окончании обучения прием тестирования осуществляет экзаменационная комиссия из состава представителей ОТИ и преподавательского состава учебных центров, а результаты сдачи тестирования оформляются протоколом.

Тестирование включает 50 тестовых вопросов (по 2 минуты на каждый вопрос) с 5 вариантами ответов.

Результаты тестирования объявляются слушателям по его завершении. При получении неудовлетворительной оценки слушателям предоставляется возможность пересдачи в день тестирования. Полученная по результатам пересдачи оценка "неудовлетворительно" является основанием отказа в выдаче сертификата, а также не позволяет осуществлять деятельность по тушению природных пожаров.

Результаты обучения отражаются в протоколах принятия зачетов и сертификате о прохождении обучения. Сертификат является документом, подтверждающим наличие базовых компетенций у работника осуществляющего руководство по тушению природных пожаров.

Как обучают работников государственной лесной охраны, лесных пожарных станций и авиационной пожарной службы не руководящего состава

Руководители при наличии у них сертификата АГЗ МЧС РК проводят дальнейшее обучение работников, не занимающих руководящие должности в государственной лесной охране, лесной пожарной станции и авиационной пожарной службе непосредственно на рабочем месте согласно утвержденному ОТИ расписанию.

При организации обучения работников, не занимающих руководящие должности, по месту работы состав привлекаемых лекторов, а также членов экзаменационной комиссии определяется соответствующими приказами ОТИ, в которых утверждаются темы, сроки привлечения лекторов для проведения занятий.

При организации обучения по месту работы работников, не занимающих руководящие должности, проведение лекционных и практических занятий обеспечивается преподавательским составом РГКП "Казавиалесоохрана", ОТИ и территориальным подразделением Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Обучение по месту работы работников, не занимающих руководящие должности, организуется на основании приказа ОТИ.

По окончании обучения по месту работы работников, не занимающих руководящие должности, прием тестирования осуществляется экзаменационной комиссией из состава представителей ОТИ, специалистов РГКП "Казавиалесоохрана" и сотрудника подразделения ДЧС (по согласованию). Результаты сдачи тестирования оформляются протоколом в произвольной форме.

На основании протокола экзаменационной комиссии в отношении лиц, прошедших обучение по месту работы работников, не занимающих руководящие должности и успешно сдавших тестирование, ОТИ в течение трех рабочих дней издает приказ о завершении обучения и размещает на интернет-ресурсе КЛХЖМ протокол (в электронном формате), подтверждающий завершение обучения.

Правила содержат комплекс нормативных упражнений по профессиональной подготовке работников государственной лесной охраны, лесных пожарных станций и авиационной пожарной службы.

Приказ введен в действие с 25 января 2025 года.

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