Закон об игорном бизнесе: раскрыты важные моменты

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана 5 июня 2024 года на пленарном заседании во втором чтении приняли проект закона "По вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности", сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам мажилисмена Елнура Бейсенбаева, в связи с важностью проблемы президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу перед Парламентом принять данный закон до конца этой сессии.

"Законопроект предусматривает определенный список лиц, которые ограничены в участии в азартных играх и пари. Повышен максимальный срок самозапрета на азартные игры с года до 10 лет. Как оказалось, год – это совсем мало. Многие по истечении срока ограничения продолжают активно играть. Главное – досрочно прекратить самозапрет будет невозможно", – озвучил депутат.

Он подчеркнул, что таким образом ограничивают права игроманов.

"Но на самом деле это излюбленный аргумент лоббистов. Если человек захочет сыграть и не сможет, то это уже его ответственность, так как при подписании самоограничения он самостоятельно принял на себя все законные обязательства. Также одной из главных побед является ограничение лиц, включенных в единый реестр должников. Это порядка 3,5 млн человек. Мы считаем, что они являются потенциальными клиентами букмекерских контор и казино", – дополнил Елнур Бейсенбаев.

Депутат подчеркнул, что не смогут ставить ставки госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных госорганов, руководители бюджетных организаций. Это порядка 280 тыс. человек.

"Никакого предупреждения для них не будет. Сделал ставку – сразу увольнение. Спасибо общественникам, которые организовали петицию и показали, что люди поддерживают это решение. За несколько дней петиция набрала более 30 тыс. голосов. Это и есть "Слышащее государство" в действии", – продолжил Елнур Бейсенбаев.

Также он отметил, что граждане, зависимые от азартных игр, являются главными потребителями энергетических напитков, чтобы не спать и играть всю ночь. В этой связи закон предусматривает запрет продажи энергетических напитков лицам до 21 года.

"Нами установлен порядок медицинской реабилитации лиц, зависимых от азартных игр, и введено консультативное наблюдение игроманов без постановки на динамический учет, то есть с сохранением медицинской тайны. Также предусмотрен запрет операторам связи рассылать сообщения, содержащие рекламу азартных игр", – сказал Елнур Бейсенбаев.

По его словам, будет максимально ограничена реклама букмекерских контор и казино.

"Здесь бы хотел предупредить блогеров, инфлюенсеров социальных сетей, что рекламировать и продвигать букмекерские конторы теперь незаконно. Предусмотрены штрафы от 200 тыс. тенге. Установлен полный запрет на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии и онлайн-казино. Организаторам онлайн-казино теперь грозит уголовная ответственность с лишением свободы до двух лет", – сказал Елнур Бейсенбаев.

Мажилисмен заявил, что, в целом, в законе принято более 100 новых норм.

Между тем предлагаемая депутатами норма о том, чтобы повысить возраст ограничения для азартных игр до 25 лет, а для традиционных лотерей – до 21 года, не поддержаны правительством.

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20 марта 2024 года депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в работу проект закона, которым предусматривается введение запрета на участие в азартных играх для физлиц, состоящих в едином реестре должников.