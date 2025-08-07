Пять новых профессиональных праздников появилось в Казахстане

Фото: pexels

И.о. министра труда и социальной защиты населения приказом от 30 июля 2025 года утвердил в новой редакции Перечень профессиональных праздников, сообщает Zakon.kz.

В перечень добавили: День ремесленников Казахстана – 7 июля ;

; День работников сферы естественных монополий – 9 июля ;

; День работника санитарно-эпидемиологической службы – 15 сентября ;

; День работника сферы общественного питания – 20 октября ;

; День предпринимателей Казахстана – 29 октября. Также изменилась дата празднования Дня энергетика с третьего воскресенья декабря на 22 декабря. Помимо этого, как и ранее, в перечень профессиональных праздников входят: День Национальной гвардии РК – 10 января

День органов по финансовому мониторингу – 28 января

День работников гражданской авиации РК – 1 февраля

День землеустройства, геодезии и картографии – вторая суббота марта

День работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреля

День геолога – первое воскресенье апреля

День работников науки – 12 апреля

День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля

День Службы государственной охраны РК – 21 апреля

День работников связи – 17 мая

День работников метрологии – 20 мая

День работников культуры и искусства – 21 мая

День работников химической промышленности – последнее воскресенье мая

День эколога – 5 июня

День работников антимонопольного органа – 7 июня

День военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов – 9 июня

День работников легкой промышленности – второе воскресенье июня

День животноводов – второе воскресенье июня

День медицинского работника – третье воскресенье июня

День полиции – 23 июня

День государственного служащего – 23 июня

День судьи и работника суда – 24 июня

День работников средств массовой информации – 28 июня

День дипломатической службы – 2 июля

День работников водного хозяйства – 9 июля

День ветеринарного работника – 10 июля

День органов национальной безопасности РК – 13 июля

День нотариата – 14 июля

День работников морского и речного транспорта – первое воскресенье июля

День работников рыбного хозяйства – второе воскресенье июля

День металлурга – третье воскресенье июля

День работников торговли – четвертое воскресенье июля

День работников железнодорожного транспорта – первое воскресенье августа

День строителя – второе воскресенье августа

День пограничника – 18 августа

День шахтера – последнее воскресенье августа

День работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентября

День работников нефтегазового комплекса – первое воскресенье сентября

День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики – второе воскресенье сентября

День работников атомной отрасли – 28 сентября

День работников органов юстиции – 30 сентября

День машиностроителя – последнее воскресенье сентября

День работников высшего образования РК – 1 октября

День работников технического и профессионального, послесреднего образования РК – 2 октября

День учителя – 5 октября

День работников оборонной промышленности – 6 октября

День профессиональных союзов Казахстана – 10 октября

День работников стандартизации – 14 октября

День спасателя – 19 октября

День работника лесного хозяйства – третье воскресенье октября

День библиотекаря – 24 октября

День работников системы социальной защиты – последнее воскресенье октября

День работников автомобильного транспорта – последнее воскресенье октября

День работников автодорожной отрасли – последнее воскресенье октября

День работников охранных организаций – 29 октября

День внешней разведки – 5 ноября

День статистика – 8 ноября

День работников цифровизации и информационных технологий – 10 ноября

День работников сферы бухгалтерского учета и аудита – 10 ноября

День работников финансовой системы РК – 15 ноября

День буровика – третья суббота ноября

День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности – третье воскресенье ноября

День органов антикоррупционной службы – 18 ноября

День адвокатуры – 5 декабря

День прокуратуры – 6 декабря

День работников уголовно-исполнительной системы – 13 декабря

День Государственной фельдъегерской службы РК – 20 декабря

День архивиста – 22 декабря Приказ вводится в действие с 17 августа.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью:

Читайте также Право Еще одна дорога стала платной с 17 августа 2025 года