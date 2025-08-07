Пять новых профессиональных праздников появилось в Казахстане
Фото: pexels
И.о. министра труда и социальной защиты населения приказом от 30 июля 2025 года утвердил в новой редакции Перечень профессиональных праздников, сообщает Zakon.kz.
В перечень добавили:
- День ремесленников Казахстана – 7 июля;
- День работников сферы естественных монополий – 9 июля;
- День работника санитарно-эпидемиологической службы – 15 сентября;
- День работника сферы общественного питания – 20 октября;
- День предпринимателей Казахстана – 29 октября.
Также изменилась дата празднования Дня энергетика с третьего воскресенья декабря на 22 декабря.
Помимо этого, как и ранее, в перечень профессиональных праздников входят:
- День Национальной гвардии РК – 10 января
- День органов по финансовому мониторингу – 28 января
- День работников гражданской авиации РК – 1 февраля
- День землеустройства, геодезии и картографии – вторая суббота марта
- День работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреля
- День геолога – первое воскресенье апреля
- День работников науки – 12 апреля
- День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля
- День Службы государственной охраны РК – 21 апреля
- День работников связи – 17 мая
- День работников метрологии – 20 мая
- День работников культуры и искусства – 21 мая
- День работников химической промышленности – последнее воскресенье мая
- День эколога – 5 июня
- День работников антимонопольного органа – 7 июня
- День военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов – 9 июня
- День работников легкой промышленности – второе воскресенье июня
- День животноводов – второе воскресенье июня
- День медицинского работника – третье воскресенье июня
- День полиции – 23 июня
- День государственного служащего – 23 июня
- День судьи и работника суда – 24 июня
- День работников средств массовой информации – 28 июня
- День дипломатической службы – 2 июля
- День работников водного хозяйства – 9 июля
- День ветеринарного работника – 10 июля
- День органов национальной безопасности РК – 13 июля
- День нотариата – 14 июля
- День работников морского и речного транспорта – первое воскресенье июля
- День работников рыбного хозяйства – второе воскресенье июля
- День металлурга – третье воскресенье июля
- День работников торговли – четвертое воскресенье июля
- День работников железнодорожного транспорта – первое воскресенье августа
- День строителя – второе воскресенье августа
- День пограничника – 18 августа
- День шахтера – последнее воскресенье августа
- День работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентября
- День работников нефтегазового комплекса – первое воскресенье сентября
- День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики – второе воскресенье сентября
- День работников атомной отрасли – 28 сентября
- День работников органов юстиции – 30 сентября
- День машиностроителя – последнее воскресенье сентября
- День работников высшего образования РК – 1 октября
- День работников технического и профессионального, послесреднего образования РК – 2 октября
- День учителя – 5 октября
- День работников оборонной промышленности – 6 октября
- День профессиональных союзов Казахстана – 10 октября
- День работников стандартизации – 14 октября
- День спасателя – 19 октября
- День работника лесного хозяйства – третье воскресенье октября
- День библиотекаря – 24 октября
- День работников системы социальной защиты – последнее воскресенье октября
- День работников автомобильного транспорта – последнее воскресенье октября
- День работников автодорожной отрасли – последнее воскресенье октября
- День работников охранных организаций – 29 октября
- День внешней разведки – 5 ноября
- День статистика – 8 ноября
- День работников цифровизации и информационных технологий – 10 ноября
- День работников сферы бухгалтерского учета и аудита – 10 ноября
- День работников финансовой системы РК – 15 ноября
- День буровика – третья суббота ноября
- День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности – третье воскресенье ноября
- День органов антикоррупционной службы – 18 ноября
- День адвокатуры – 5 декабря
- День прокуратуры – 6 декабря
- День работников уголовно-исполнительной системы – 13 декабря
- День Государственной фельдъегерской службы РК – 20 декабря
- День архивиста – 22 декабря
Приказ вводится в действие с 17 августа.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript