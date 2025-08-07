#АЭС в Казахстане
Право

Пять новых профессиональных праздников появилось в Казахстане

Дата, даты, календарь, праздники, праздник, праздничные дни, праздничные выходные, выходной, выходные, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 08:43 Фото: pexels
И.о. министра труда и социальной защиты населения приказом от 30 июля 2025 года утвердил в новой редакции Перечень профессиональных праздников, сообщает Zakon.kz.

В перечень добавили:

  • День ремесленников Казахстана – 7 июля;
  • День работников сферы естественных монополий – 9 июля;
  • День работника санитарно-эпидемиологической службы – 15 сентября;
  • День работника сферы общественного питания – 20 октября;
  • День предпринимателей Казахстана – 29 октября.

Также изменилась дата празднования Дня энергетика с третьего воскресенья декабря на 22 декабря.

Помимо этого, как и ранее, в перечень профессиональных праздников входят:

  • День Национальной гвардии РК – 10 января
  • День органов по финансовому мониторингу – 28 января
  • День работников гражданской авиации РК – 1 февраля
  • День землеустройства, геодезии и картографии – вторая суббота марта
  • День работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреля
  • День геолога – первое воскресенье апреля
  • День работников науки – 12 апреля
  • День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля
  • День Службы государственной охраны РК – 21 апреля
  • День работников связи – 17 мая
  • День работников метрологии – 20 мая
  • День работников культуры и искусства – 21 мая
  • День работников химической промышленности – последнее воскресенье мая
  • День эколога – 5 июня
  • День работников антимонопольного органа – 7 июня
  • День военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов – 9 июня
  • День работников легкой промышленности – второе воскресенье июня
  • День животноводов – второе воскресенье июня
  • День медицинского работника – третье воскресенье июня
  • День полиции – 23 июня
  • День государственного служащего – 23 июня
  • День судьи и работника суда – 24 июня
  • День работников средств массовой информации – 28 июня
  • День дипломатической службы – 2 июля
  • День работников водного хозяйства – 9 июля
  • День ветеринарного работника – 10 июля
  • День органов национальной безопасности РК – 13 июля
  • День нотариата – 14 июля
  • День работников морского и речного транспорта – первое воскресенье июля
  • День работников рыбного хозяйства – второе воскресенье июля
  • День металлурга – третье воскресенье июля
  • День работников торговли – четвертое воскресенье июля
  • День работников железнодорожного транспорта – первое воскресенье августа
  • День строителя – второе воскресенье августа
  • День пограничника – 18 августа
  • День шахтера – последнее воскресенье августа
  • День работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентября
  • День работников нефтегазового комплекса – первое воскресенье сентября
  • День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики – второе воскресенье сентября
  • День работников атомной отрасли – 28 сентября
  • День работников органов юстиции – 30 сентября
  • День машиностроителя – последнее воскресенье сентября
  • День работников высшего образования РК – 1 октября
  • День работников технического и профессионального, послесреднего образования РК – 2 октября
  • День учителя – 5 октября
  • День работников оборонной промышленности – 6 октября
  • День профессиональных союзов Казахстана – 10 октября
  • День работников стандартизации – 14 октября
  • День спасателя – 19 октября
  • День работника лесного хозяйства – третье воскресенье октября
  • День библиотекаря – 24 октября
  • День работников системы социальной защиты – последнее воскресенье октября
  • День работников автомобильного транспорта – последнее воскресенье октября
  • День работников автодорожной отрасли – последнее воскресенье октября
  • День работников охранных организаций – 29 октября
  • День внешней разведки – 5 ноября
  • День статистика – 8 ноября
  • День работников цифровизации и информационных технологий – 10 ноября
  • День работников сферы бухгалтерского учета и аудита – 10 ноября
  • День работников финансовой системы РК – 15 ноября
  • День буровика – третья суббота ноября
  • День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности – третье воскресенье ноября
  • День органов антикоррупционной службы – 18 ноября
  • День адвокатуры – 5 декабря
  • День прокуратуры – 6 декабря
  • День работников уголовно-исполнительной системы – 13 декабря
  • День Государственной фельдъегерской службы РК – 20 декабря
  • День архивиста – 22 декабря

Приказ вводится в действие с 17 августа.

