Три новых суда появятся в Астане

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 19 июня одобрили в первом чтении поправки в некоторые законодательные акты по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказала депутат Мажилиса Унзила Шапак, проект закона условно разделили на три блока, один из которых касается совершенствования кассационного пересмотра.

По ее словам, сегодняшняя модель кассации подвергается серьезной критике со стороны граждан и представителей юридического сообщества.

"По гражданским делам судьей единолично принимается решение о передаче ходатайств граждан на коллегиальное рассмотрение. По уголовным делам только с июля 2023 года осуществлен переход к коллегиальному предварительному рассмотрению кассационных ходатайств. Но и этот порядок несовершенен, так как одна "тройка" судей передает, а другая "тройка" судей пересматривает дело по существу и может не поддержать своих коллег, что вызывает возмущение участников процесса. Таких нареканий нет только по административной юстиции, так как работает "сплошная кассация", – рассказала Унзила Шапак.

Изначально законопроектом предлагалось исключить в Верховном суде предварительное рассмотрение дел по уголовным и гражданским делам. Между тем, как отметила Унзила Шапак, все должно работать по принципу "сплошной кассации", то есть дела должны сразу поступать на рассмотрение состава из не менее трех судей.

"По поручению главы государства Верховный суд провел раунд консультаций с предпринимателями и юридическим сообществом по вопросу создания самостоятельной кассационной инстанции. По итогам предложена новая модель самостоятельной кассационной инстанции. Речь идет о создании в столице трех кассационных судов: по уголовным, гражданским и административным делам", – заявила депутат Мажилиса Унзила Шапак.

Следующий блок поправок включает совершенствование работы судебного жюри в связи с введением нового механизма проверки каждого отмененного судебного акта, при вынесении которого судьей было допущено грубое нарушение законности.

Депутат также напомнила, что глава государства неоднократно отмечал необходимость перезагрузки государственного управления с акцентом на децентрализации системы госуправления при одновременном повышении персональной ответственности политических служащих.

"Верховным судом на полугодовой основе анализируется деятельность госорганов на предмет выявления проблем и недостатков, установленных по результатам судебного рассмотрения исков об обжаловании их административных актов или действий. В прошлом году удовлетворяемость исков к госорганам достигла 63%. Стабильность проигрыша свидетельствует о том, что госорганы все еще не принимают должных мер по обеспечению единообразия административной деятельности с учетом состоявшейся судебной практики", – подчеркнула Унзила Шапак.

По ее словам, судебная практика также указывает на наличие системных нарушений в работе местных исполнительных органов, вызывающих обоснованные жалобы со стороны граждан и бизнеса, поскольку административные процедуры при обращении граждан не проводятся. В этой связи предлагается АППК дополнить новой задачей по формированию единообразия административных процедур. Это позволит гражданам ориентироваться в практике разрешения споров в конкретной отрасли правоотношений.

"Кроме того, предлагается ввести экстерриториальную подсудность по административным делам по выбору истца. Что также эффективно повлияет на деятельность госорганов, особенно местных исполнительных органов. Ни для кого ведь не секрет, что акиматы на местах могут довлеть над судами", – добавила депутат.

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