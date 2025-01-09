На каких условиях выберут частных партнеров для строительства студенческих общежитий в рамках ГЧП

Министр науки и высшего образования приказом от 30 декабря 2024 года утвердил Правила определения частного партнера и заключения договора государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает Zakon.kz.

В правилах говорится, что проекты ГЧП реализуют путем определения частного партнера на конкурсной основе. При планировании проекта ГЧП не допускается разделение периодов одного проекта ГЧП на несколько проектов ГЧП.

Проект ГЧП осуществляется на следующих базовых параметрах:

общее количество вновь вводимых мест для проживания студентов, магистрантов и докторантов ОВПО в объекте ГЧП не менее 500 мест в соответствии с договором государственно-частного партнерства;

стоимость строительства одного места не превышает стоимость, установленную укрупненным сметным нормативом соответствующего региона согласно нормативным техническим документами в порядке, установленном законодательством РК, с учетом проектной мощности объекта ГЧП;

предоставление частному партнеру права временного безвозмездного землепользования на земельный участок и подведение соответствующей инженерно-коммуникационной инфраструктуры к объекту ГЧП, в случае ее отсутствия;

софинансирование или взносы, осуществляемые в инвестиционном периоде проекта ГЧП после завершения нулевого цикла застройки объекта ГЧП, в размере не более 30% от сметной стоимости строительства объекта ГЧП, за исключением коммерческих помещений, передаваемых в собственность частного партнера после ввода в эксплуатацию объекта ГЧП;

договор ГЧП заключается на срок 96 месяцев;

отсутствие обременений и притязаний третьих лиц на земельный участок, предназначенный для строительства;

заключение договора о совместной деятельности (договор консорциума) между ОВПО и частным партнером для размещения государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях;

передача 15% от объекта ГЧП (коммерческие помещения, расположенные на первом и втором этажах) в собственность частного партнера после ввода в эксплуатацию объекта ГЧП;

объект ГЧП остается в долевой собственности ОВПО (85% общей площади здания общежития, предназначенных для жилых комнат, соответствующих помещений для приготовления пищи, санитарных узлов, душевых комнат, а также помещений для передвижения, занятия спортом, отдыха и социального взаимодействия) и частного партнера (15% общей площади здания общежития, предназначенных для коммерческих помещений, расположенные на первом и втором этажах) с наложением обременения на неизменность целевого назначения объекта в соответствии с законодательством РК;

оборудование и оснащение (мебель, твердый и мягкий инвентарь) объекта ГЧП соответствует действующим на территории РК санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям;

выплаты, осуществляемые в эксплуатационный период, в рамках размещения государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов ОВПО местами в общежитиях в соответствии с законодательством РК;

частный партнер эксплуатирует объект ГЧП в течение 72 месяцев.

Частного партнера определяют на конкурсной основе.

Организатором конкурса выступает центральный государственный орган соответствующей отрасли либо местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы либо ОВПО.

Конкурсная заявка является формой выражения согласия потенциального частного партнера с требованиями и условиями, установленными конкурсной документацией, включая согласие заключить договор ГЧП на условиях типового договора ГЧП.

Конкурсная заявка заполняется на веб-портале ГЧП с прикреплением подтверждающих документов, подписывается электронной цифровой подписью и подается организатору конкурса посредством веб-портала ГЧП.

Обеспечение конкурсной заявки на участие в конкурсе по определению частного партнера вносится в размере одной десятой процента от стоимости проекта ГЧП.

Потенциальный частный партнер выбирает один из следующих видов обеспечения конкурсной заявки:

гарантийный денежный взнос, который вносится на счет, предусмотренный законодательством РК для организатора конкурса;

банковскую гарантию.

Не допускается использование организатором конкурса гарантийного денежного взноса, внесенного потенциальным частным партнером

Обеспечение конкурсной заявки не возвращается организатором конкурса при наступлении одного из следующих случаев, когда:

потенциальный частный партнер отозвал либо изменил и (или) дополнил конкурсную заявку после истечения окончательного срока представления конкурсных заявок;

потенциальный частный партнер, определенный победителем конкурса, уклонился от заключения договора ГЧП.

Конкурсные заявки рассматривает Комиссия с учетом критериев отбора лучшей конкурсной заявки, установленных конкурсной документацией.

С потенциальным частным партнером, конкурсная заявка которого признана лучшей, Комиссией проводятся переговоры по уточнению проекта ГЧП и условий договора ГЧП.

По итогам конкурса по определению частного партнера решением Комиссии определяется лучшая конкурсная заявка, а заявитель признается победителем конкурса по определению частного партнера. Решение Комиссии оформляется протоколом об итогах конкурса по определению частного партнера по проекту ГЧП.

Частный партнер заключает договор консорциума с ОВПО.

Существенными условиями договора консорциума являются:

определение доли ОВПО в консорциуме в размере 85%;

сохранение объекта ГЧП остается в долевой собственности частного партнера и ОВПО с наложением обременения на неизменность целевого назначения объекта в порядке, предусмотренном законодательством РК;

получение частным партнером выплат, осуществляемых в эксплуатационном периоде, в рамках размещения государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов ОВПО местами в общежитиях в соответствии с законодательством РК;

определение видов, оказываемых дополнительных возмездных услуг (в том числе, но не ограничиваясь, имущественный найм коммерческих помещений для комфортного проживания и отдыха студентов, магистрантов и докторантов (зоны приема пищи, спортивная зона, зона бытовых услуг);

обеспечение частным партнером ввода объекта ГЧП в эксплуатацию и передачу объекта ГЧП в долевую собственность ОВПО в соответствии с условиями договора консорциума;

заключение частным партнером договора временного безвозмездного землепользования на земельный участок в соответствии с законодательством РК;

оказание услуг в рамках размещения государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях;

договор консорциума заключается на срок 96 месяцев.

Приказ вводится в действие с 19 января 2025 года.

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