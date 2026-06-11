Правила благоустройства городов и населенных пунктов обновили в Казахстане
Типовые правила имеют целью создание безопасной, комфортной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию территорий в населенных пунктах.
К элементам благоустройства территории относятся:
- малые архитектурные формы;
- элементы озеленения;
- виды покрытий;
- ограждения;
- коммунальное оборудование – устройства для уличного освещения, урны и контейнеры для мусора, стоянки велосипедов;
- произведения монументально-декоративного искусства – скульптуры, стелы, за исключением сооружений монументального искусства, устанавливаемые для увековечения памяти о выдающихся личностях, значимых исторических событиях, декоративные композиции, обелиски, произведения монументальной живописи;
- информационные указатели – аншлаги (указатели наименований улиц, площадей, набережных, мостов), номерные знаки домов, информационные стенды, щиты со схемами адресации застройки кварталов, микрорайонов;
- памятные и информационные доски (знаки);
- знаки охраны памятников истории и культуры, зон особо охраняемых территорий;
- элементы праздничного оформления.
Организация благоустройства включает в себя разработку проектной документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству и содержание объектов благоустройства.
Участниками деятельности по благоустройству являются, в том числе:
- местные исполнительные органы, формирующие техническое задание, выбирающие подрядчика (генерального подрядчика) в соответствии с законодательством РК о государственных закупках и обеспечивающие финансирование;
- физические и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории населенного пункта, которые соучаствуют в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;
- подрядчики (генеральные подрядчики), в том числе, строительно-монтажные организации (предприятия/компании), производители малых архитектурных форм и другие субъекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Указывается, что инфраструктура и благоустройство территорий населенного пункта разрабатываются с учетом приоритета пешеходов, общественного и велосипедного транспорта, арычных систем.
Вместе с тем проектирование, строительство и эксплуатация объектов благоустройства различного функционального назначения обеспечивают соблюдение требовании по охране и поддержанию здоровья каждого человека, охраны исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения, обеспечения пожарной безопасности, работы арычной системы.
Для выгула домашних животных в населенном пункте определяются специальные территории, обозначенные табличками.
Владельцы домашних животных осуществляют уборку экскрементов домашних животных.
Общественные стационарные туалеты и биотуалеты содержатся в надлежащем состоянии в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Санитарное и техническое состояние туалетов обеспечивают собственники, владельцы, арендаторы или специализированные организации, на обслуживании которых они находятся.
На всех площадях и улицах, в скверах и парках, стадионах, вокзалах, на рынках, остановочных пунктах, у предприятий, торговых объектов, кинотеатров, киосков и других объектах устанавливаются урны.
Очистка урн производится по мере их заполнения, а в местах массового движения и большого скопления граждан – не реже одного раза в сутки. Ремонт урн выполняется по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Урны содержатся в исправном состоянии и в окрашенном виде. Не допускается переполнение урн.
Организаторы массовых мероприятий обеспечивают уборку места проведения мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановление нарушенного ими благоустройства.
Граждане, организации, являющиеся собственниками зданий или помещений в них, а также владеющие земельным участком, осуществляют содержание (благоустройство) прилегающей территории самостоятельно или посредством привлечения организаций за счет собственных средств.
Содержание территорий включает в себя:
- ежедневную уборку от мусора, листвы, снега и льда (наледи);
- обработку противогололедными материалами покрытий проезжей части дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов, пешеходных территорий;
- сгребание и подметание снега;
- вывоз снега и льда (снежно-ледяных образований);
- содержание и уборку дорог и других объектов улично-дорожной сети;
- установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии контейнерных площадок, бункер-накопителей, контейнеров для всех видов отходов, урн для мусора, скамеек, малых архитектурных форм и прочего;
- уборку, мойку и дезинфекцию мусороприемных камер, контейнеров, бункер-накопителей и контейнерных площадок;
- установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии стационарных туалетов и биотуалетов и их функционирование по назначению;
- отвод дождевых и талых вод;
- сбор и вывоз мусора, отходов и ТБО;
- удаление трупов животных с объектов транспортной инфраструктуры;
- полив территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха, включая подъездные пути, дороги, тротуары;
- обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними;
- восстановление территорий после проведения строительных, ремонтных, земляных и иных работ;
- восстановление нарушенных элементов благоустройства после строительства, реконструкции и ремонта объектов коммунального назначения, коммуникаций (сооружений), дорог, железнодорожных путей, мостов, пешеходных переходов, проведения реставрационных и археологических работ и других земляных работ;
- очистку водоотводных канав (арычная система) на прилегающих территориях частных домовладений, мест общего пользования;
- содержание в надлежащем состоянии объектов незавершенного строительства, заборов, ограждающих строительные площадки. Объекты незавершенного строительства, на которых не ведутся работы, закрываются строительными сетками либо декоративными баннерами или баннерами рекламы.
Содержание территорий дорог включает в себя:
- текущий ремонт дорог, тротуаров, искусственных сооружений;
- ежедневную уборку грязи, мусора, снега и льда (наледи) с тротуаров (пешеходных территорий) и проезжей части дорог, улиц и мостов;
- мойку и полив дорожных покрытий;
- уход за газонами и зелеными насаждениями;
- текущий ремонт опор уличного освещения и контактной сети;
- ремонт и окраску малых архитектурных форм;
- ремонт и очистку смотровых колодцев, арыков, дождеприемных колодцев, ливневых канализаций, нагорных канав и открытых лотков, входящих в состав искусственных сооружений.
Разрушенные крышки и решетки колодцев, открытые колодцы в течение одного часа, если иное не установлено действующим законодательством, ограждаются собственниками инженерных сетей, а также организациями (предприятиями) осуществляющими строительно-монтажные работы, соответствующими предупреждающими знаками и заменяются в срок не более пяти часов.
Наличие открытых люков, а также выбоин, просадок и провалов дорожного покрытия по внешнему краю колодца в радиусе одного метра от внешнего края крышки (решетки) колодца не допускается.
Собственникам индивидуальных жилых домов не допускается складировать на прилегающей территории строительные материалы, топливо, удобрения, хранения навоза и навозной жижи и иные движимые вещи, как автотранспортные средства, прицепы, тележки.
Собственники зданий, сооружений обеспечивают надлежащее их содержание, эксплуатацию, в том числе по своевременному производству работ по ремонту и покраске зданий, сооружений, их фасадов, а также поддерживают в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах памятные доски, указатели улиц (в том числе переулков, площадей), номерные знаки, вывески и информационные таблички.
Детские и спортивные площадки:
- имеют планировку поверхности с засыпкой песком неровностей в летнее время;
- регулярно подметаются;
- очищаются от снега в зимнее время;
- содержатся в надлежащем техническом состоянии и окрашиваются.
Содержание территории автостоянок
В документе говорится, что при планировке мест общего пользования и дворовых территорий необходимо предусматривать физические барьеры, делающие невозможной парковку транспортных средств на газонах.
Самовольная установка железобетонных блоков, столбов, ограждений и других сооружений во внутриквартальных и внутридворовых проездах не допускается.
На придомовых территориях не допускается:
- остановка и стоянка транспортных средств в не предусмотренных для этих целей местах, а также на тротуарах, детских игровых площадках, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями, на контейнерных площадках и территориях, прилегающих к ним;
- стоянка разукомплектованных транспортных средств.
Также правилами регламентированы мероприятия по благоустройству территорий городов и населенных пунктов.
Приказ вводится в действие с 1 июля.