Правила благоустройства городов и населенных пунктов обновили в Казахстане

Министр промышленности и строительства приказом от 3 июня 2026 года утвердил новые Типовые правила благоустройства территорий городов и населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Типовые правила имеют целью создание безопасной, комфортной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию территорий в населенных пунктах.

К элементам благоустройства территории относятся:

малые архитектурные формы;

элементы озеленения;

виды покрытий;

ограждения;

коммунальное оборудование – устройства для уличного освещения, урны и контейнеры для мусора, стоянки велосипедов;

произведения монументально-декоративного искусства – скульптуры, стелы, за исключением сооружений монументального искусства, устанавливаемые для увековечения памяти о выдающихся личностях, значимых исторических событиях, декоративные композиции, обелиски, произведения монументальной живописи;

информационные указатели – аншлаги (указатели наименований улиц, площадей, набережных, мостов), номерные знаки домов, информационные стенды, щиты со схемами адресации застройки кварталов, микрорайонов;

памятные и информационные доски (знаки);

знаки охраны памятников истории и культуры, зон особо охраняемых территорий;

элементы праздничного оформления.

Организация благоустройства включает в себя разработку проектной документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству и содержание объектов благоустройства.

Участниками деятельности по благоустройству являются, в том числе:

местные исполнительные органы, формирующие техническое задание, выбирающие подрядчика (генерального подрядчика) в соответствии с законодательством РК о государственных закупках и обеспечивающие финансирование;

физические и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории населенного пункта, которые соучаствуют в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;

подрядчики (генеральные подрядчики), в том числе, строительно-монтажные организации (предприятия/компании), производители малых архитектурных форм и другие субъекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Указывается, что инфраструктура и благоустройство территорий населенного пункта разрабатываются с учетом приоритета пешеходов, общественного и велосипедного транспорта, арычных систем.

Вместе с тем проектирование, строительство и эксплуатация объектов благоустройства различного функционального назначения обеспечивают соблюдение требовании по охране и поддержанию здоровья каждого человека, охраны исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения, обеспечения пожарной безопасности, работы арычной системы.

Для выгула домашних животных в населенном пункте определяются специальные территории, обозначенные табличками.

Владельцы домашних животных осуществляют уборку экскрементов домашних животных.

Общественные стационарные туалеты и биотуалеты содержатся в надлежащем состоянии в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Санитарное и техническое состояние туалетов обеспечивают собственники, владельцы, арендаторы или специализированные организации, на обслуживании которых они находятся.

На всех площадях и улицах, в скверах и парках, стадионах, вокзалах, на рынках, остановочных пунктах, у предприятий, торговых объектов, кинотеатров, киосков и других объектах устанавливаются урны.

Очистка урн производится по мере их заполнения, а в местах массового движения и большого скопления граждан – не реже одного раза в сутки. Ремонт урн выполняется по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Урны содержатся в исправном состоянии и в окрашенном виде. Не допускается переполнение урн.

Организаторы массовых мероприятий обеспечивают уборку места проведения мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановление нарушенного ими благоустройства.

Граждане, организации, являющиеся собственниками зданий или помещений в них, а также владеющие земельным участком, осуществляют содержание (благоустройство) прилегающей территории самостоятельно или посредством привлечения организаций за счет собственных средств.

Содержание территорий включает в себя:

ежедневную уборку от мусора, листвы, снега и льда (наледи);

обработку противогололедными материалами покрытий проезжей части дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов, пешеходных территорий;

сгребание и подметание снега;

вывоз снега и льда (снежно-ледяных образований);

содержание и уборку дорог и других объектов улично-дорожной сети;

установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии контейнерных площадок, бункер-накопителей, контейнеров для всех видов отходов, урн для мусора, скамеек, малых архитектурных форм и прочего;

уборку, мойку и дезинфекцию мусороприемных камер, контейнеров, бункер-накопителей и контейнерных площадок;

установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии стационарных туалетов и биотуалетов и их функционирование по назначению;

отвод дождевых и талых вод;

сбор и вывоз мусора, отходов и ТБО;

удаление трупов животных с объектов транспортной инфраструктуры;

полив территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха, включая подъездные пути, дороги, тротуары;

обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними;

восстановление территорий после проведения строительных, ремонтных, земляных и иных работ;

восстановление нарушенных элементов благоустройства после строительства, реконструкции и ремонта объектов коммунального назначения, коммуникаций (сооружений), дорог, железнодорожных путей, мостов, пешеходных переходов, проведения реставрационных и археологических работ и других земляных работ;

очистку водоотводных канав (арычная система) на прилегающих территориях частных домовладений, мест общего пользования;

содержание в надлежащем состоянии объектов незавершенного строительства, заборов, ограждающих строительные площадки. Объекты незавершенного строительства, на которых не ведутся работы, закрываются строительными сетками либо декоративными баннерами или баннерами рекламы.

Содержание территорий дорог включает в себя:

текущий ремонт дорог, тротуаров, искусственных сооружений;

ежедневную уборку грязи, мусора, снега и льда (наледи) с тротуаров (пешеходных территорий) и проезжей части дорог, улиц и мостов;

мойку и полив дорожных покрытий;

уход за газонами и зелеными насаждениями;

текущий ремонт опор уличного освещения и контактной сети;

ремонт и окраску малых архитектурных форм;

ремонт и очистку смотровых колодцев, арыков, дождеприемных колодцев, ливневых канализаций, нагорных канав и открытых лотков, входящих в состав искусственных сооружений.

Разрушенные крышки и решетки колодцев, открытые колодцы в течение одного часа, если иное не установлено действующим законодательством, ограждаются собственниками инженерных сетей, а также организациями (предприятиями) осуществляющими строительно-монтажные работы, соответствующими предупреждающими знаками и заменяются в срок не более пяти часов.

Наличие открытых люков, а также выбоин, просадок и провалов дорожного покрытия по внешнему краю колодца в радиусе одного метра от внешнего края крышки (решетки) колодца не допускается.

Собственникам индивидуальных жилых домов не допускается складировать на прилегающей территории строительные материалы, топливо, удобрения, хранения навоза и навозной жижи и иные движимые вещи, как автотранспортные средства, прицепы, тележки.

Собственники зданий, сооружений обеспечивают надлежащее их содержание, эксплуатацию, в том числе по своевременному производству работ по ремонту и покраске зданий, сооружений, их фасадов, а также поддерживают в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах памятные доски, указатели улиц (в том числе переулков, площадей), номерные знаки, вывески и информационные таблички.

Детские и спортивные площадки:

имеют планировку поверхности с засыпкой песком неровностей в летнее время;

регулярно подметаются;

очищаются от снега в зимнее время;

содержатся в надлежащем техническом состоянии и окрашиваются.

Содержание территории автостоянок

В документе говорится, что при планировке мест общего пользования и дворовых территорий необходимо предусматривать физические барьеры, делающие невозможной парковку транспортных средств на газонах.

Самовольная установка железобетонных блоков, столбов, ограждений и других сооружений во внутриквартальных и внутридворовых проездах не допускается.

На придомовых территориях не допускается:

остановка и стоянка транспортных средств в не предусмотренных для этих целей местах, а также на тротуарах, детских игровых площадках, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями, на контейнерных площадках и территориях, прилегающих к ним;

стоянка разукомплектованных транспортных средств.

Также правилами регламентированы мероприятия по благоустройству территорий городов и населенных пунктов.

Приказ вводится в действие с 1 июля.