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Законодательство РК

Сенат одобрил закон по развитию возобновляемых источников энергии в Казахстане

МЭ РК, Казахстан, энергия , фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 13:05 Фото: pixabay
Депутаты Сената 6 июня 2024 года одобрили в двух чтениях закон по использованию возобновляемых источников энергии. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает Zakon.kz.

Такая норма заложена в Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики".

"Целью закона является совершенствование действующего законодательства по использованию возобновляемых источников энергии. Законом вводится понятие "маломасштабный объект по использованию возобновляемых источников энергии" с мощностью до 200 киловатт в целях стимулирования использования технологий возобновляемых источников энергии (ВИЭ) среди населения, малого и среднего бизнеса, крестьянских и фермерских хозяйств. Также уточнятся понятие "нетто-потребитель" – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее полностью или частично собственное потребление электрической энергии и (или) тепловой энергии от маломасштабного объекта по использованию возобновляемых источников энергии", – сказано в заключении профильного комитета Сената.

В рамках закона нетто-потребителям предоставляется право не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в связи с осуществлением деятельности по выработке электроэнергии или тепловой энергии, или продаже электроэнергии, произведенной объектом ВИЭ.

Также на законодательном уровне закрепляются обязательства энергоснабжающей организации по покупке электроэнергии у нетто-потребителей, а также энергопередающих организаций в подключении нетто-потребителей к электрическим сетям. 

Предусматривается освобождение нетто-потребителей от уплаты за передачу электрической энергии, а также предоставлено право продажи электрической энергии по предельному тарифу малым гидроэлектростанциям (до 10 МВт).

Законом также предусматривается кредитование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения и электрических сетей региональных электросетевых компаний, находящихся в коммунальной собственности, за счет бюджетных средств.

Ранее депутаты Сената  одобрили закон "О масс-медиа", которым устанавливается однолетний срок исковой давности для материалов СМИ.

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