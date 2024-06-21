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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 16:54 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев подписал ряд важных законов, регулирующих деятельность журналистов и СМИ: "О масс-медиа", сопутствующие ему поправки и поправки в КОАП по масс-медиа.
  • Президент подписал закон по развитию возобновляемых источников энергии: маломасштабные производители ВИЭ смогут продавать ее излишки.
  • Солдаты-срочники получат отсрочку по займам, семей с детьми и инвалидов не выселят из дома в отопительный сезон, а гражданам, имеющим просрочку, не дадут новый кредит: глава государства подписал поправки по защите прав заемщиков.
  • Правительство утвердило Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения до 2030 года.
  • Обновлена Концепция развития дошкольного, среднего и профтехобразования.
  • Утверждены правила передачи госсекретов в связи с проведением совместных работ.
  • За казахстанскими работниками начнут закреплять иностранных наставников.
  • Регламентирована работа Центров поддержки семьи.
  • Уточнен перечень документов для получения компенсации предпринимателям, пострадавшим от паводков.
  • Благоустройство территорий городов и населенных пунктов будут проводить согласно новым правилам: в приоритете пешеходы, общественный и велосипедный транспорт, арычные системы.
  • Нормативные правовые акты в Казахстане будут разрабатывать на основе принципов "умного регулирования".
  • В удостоверениях личности казахстанцев теперь указаны гражданство и пол.
  • Новые профессиональные праздники появились в Казахстане.
  • Обновления в правилах оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц.

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