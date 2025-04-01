Обновлены правила размещения госзаказа на обеспечение студентов колледжей местами в общежитии

Министр просвещения подписал приказ от 19 марта 2025 года "О некоторых вопросах размещения государственного заказа на обеспечение студентов местами в общежитиях", сообщает Zakon.kz.

В частности, ряд пунктов Правил размещения государственного заказа на обеспечение студентов технического и профессионального, послесреднего образования местами в общежитиях изложен в новой редакции.

Так, говорится, что для размещения государственного заказа учитывается:

прогнозный дефицит мест в общежитиях организаций технического и профессионального, послесреднего образования на трехлетний период с учетом демографической ситуации и миграционных процессов в регионе;

общее количество мест строящегося общежития или реконструируемого здания под общежитие, которое составляет для областных центров, городов республиканского значения и столицы – не менее 100 мест, а для остальных населенных пунктов – не менее 50 мест.

Общее количество мест реконструируемого общежития составляет не менее 50 новых мест, помимо ранее существовавших мест в реконструируемом общежитии. В этом случае государственный заказ размещается за дополнительно введенные новые места в реконструированном общежитии.

оператором при содействии организаций технического и профессионального, послесреднего образования осуществляется мониторинг введения поставщиком новых мест в общежитии, а также фактически занятых студентами организаций технического и профессионального, послесреднего образования мест в общежитии путем формирования и ведения базы данных поставщиков.

Мониторинг фактически занятых студентами организаций технического и профессионального, послесреднего образования мест в общежитии осуществляется оператором путем получения сведений из:

информационной системы "Национальная образовательная база данных" в части подтверждения отнесения проживающих в общежитии к категории студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования;

государственной базы данных "Физические лица" в части получения актуальных и достоверных сведений о проживающих в общежитии студентах организаций технического и профессионального, послесреднего образования, в том числе об их регистрации по месту жительства, за исключением иностранцев и лиц без гражданства;

информационной системы "StudDom", принадлежащей оператору, интегрированной с устройством(ами), ограничивающим(ими) свободный проход людей (вход или выход) в соответствующее общежитие, в части получения сведений о проживании в соответствующем общежитии студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования. В случае отсутствия таких сведений в информационной системе "StudDom", оператором осуществляется обзвон проживающих в общежитии студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования в целях подтверждения их проживания в общежитии;

системы контроля и управления доступом устройства, ограничивающего свободный проход людей (вход или выход) в соответствующее общежитие, предусматривающей использование карточной идентификации или биометрической идентификации.

Предусматривается, что оператор в течение пятнадцати календарных дней со дня поступления заявления потенциального поставщика с приложением документов проводит их проверку на полноту и достоверность.

При предоставлении потенциальным поставщиком надлежащим образом оформленного заявления с полным пакетом документов в течение трех рабочих дней со дня, следующего после завершения срока, предусмотренного частью первой настоящего пункта, заключает с потенциальным поставщиком предварительный договор по обеспечению студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования вновь вводимыми местами в общежитиях по утвержденной оператором форме, в рамках которой потенциальный поставщик вводит в эксплуатацию новые места в общежитиях.

При выявлении оператором факта предоставления потенциальным поставщиком ненадлежащим образом оформленного заявления или неполного пакета документов оператор в течение трех рабочих дней со дня регистрации данных документов направляет потенциальному поставщику обоснованный и мотивированный отказ в заключении предварительного договора.

Договор формируется заказчиком в соответствии с Правилами заключения договоров услуг государственного образовательного заказа посредством веб-портала государственных закупок.

Для размещения государственного заказа потенциальный поставщик предоставляет оператору копии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию новых мест в общежитии и регистрацию обременения права на изменение целевого назначения общежития на срок не менее 20 лет с приложением сведений о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках.

Оператор в течение 15 календарных дней со дня получения от потенциального поставщика документов проводит их проверку на полноту и достоверность.

При предоставлении потенциальным поставщиком надлежащим образом оформленных документов оператор в течение 15 календарных дней со дня их поступления заключает с поставщиком договор.

При выявлении оператором факта предоставления потенциальным поставщиком ненадлежащим образом оформленных документов оператор в течение трех рабочих дней со дня регистрации данных документов направляет потенциальному поставщику обоснованный и мотивированный отказ в заключении договора.

Указывается, что выплаты по государственному заказу осуществляются после введения в эксплуатацию общежития и регистрации обременения права на изменение целевого назначения общежития на срок не менее 20 лет, за полный месяц, без дробления.

Для осуществления выплаты поставщик ежемесячно предоставляет оператору реестр, содержащий сведения о фактически занятых студентами организаций технического и профессионального, послесреднего образования местах в общежитии по состоянию на последний день месяца, за исключением реестра за декабрь, предоставляемого по состоянию на 15 декабря.

Оператор осуществляет сверку сведений, указанных в реестре, на предмет соответствия их информационным системам.

Также предусматривается, что оператор для осуществления мониторинга фактически занятых студентами организаций технического и профессионального, послесреднего образования мест в общежитии по состоянию на последний день месяца и на 15 декабря на основании сведений, полученных из информационной системы "StudDom" за соответствующий период, в течение пяти рабочих дней уведомляет студентов о проживании их в соответствующем общежитии с указанием контактов обратной связи, посредством веб-портала электронного правительства.

При отсутствии возражения от студента организаций технического и профессионального, послесреднего образования в течение трех рабочих дней после отправки уведомления оператором считается подтверждением проживания его в соответствующем общежитии по умолчанию.

При подтверждении факта непроживания студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования в общежитии после осуществления выплаты по государственному заказу оператор оформляет заключение, на основании которого направляет поставщику требование о возврате в бюджет средств, полученных за таких студентов.

Также правила дополнены следующим пунктом:

Фактически занятые места в общежитии студентами организаций технического и профессионального, послесреднего образования подтверждаются информационной системой "StudDom" количеством часов проживания одного студента организаций технического и профессионального, послесреднего образования в соответствующем общежитии в месяц (за исключением декабря месяца) не менее 72 часов.

Фактически занятые места в общежитии студентами организаций технического и профессионального, послесреднего образования подтверждаются информационной системой "StudDom" количеством часов проживания одного студента организаций технического и профессионального, послесреднего образования в соответствующем общежитии в декабре месяце не менее 36 часов.

Для студентов, впервые зарегистрированных в соответствующем общежитии до срока, указанного выше, фактически занятые места в общежитии студентами подтверждаются информационной системой "StudDom" количеством часов проживания одного студента организаций технического и профессионального, послесреднего образования в месяц не менее 12 часов.

Вышеуказанные требования не распространяются на студентов, участвующих в международных, республиканских учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, интеллектуальных и творческих конкурсах и фестивалях, олимпиадах, а также проходящих профессиональную практику в других населенных пунктах, находящихся на лечении по состоянию здоровья вне общежития.

Эти студенты предоставляют поставщику документы организации технического и профессионального, послесреднего образования об участии в мероприятиях, о прохождении профессиональной практики, а также справку о временной нетрудоспособности организации здравоохранения.

Приказ вводится в действие с 12 апреля 2025 года.

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