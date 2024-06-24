Конец Помпеям: как накажут казахстанца за вандализм в Италии

Какое наказание грозит казахстанскому туристу, которого задержали в итальянских Помпеях после того, как он написал слово ALI на археологическом памятнике? Интересно, это наказание жестче или мягче того, которое его ждало бы, если бы Помпеи откопали в Казахстане? Сравнивает Zakon.kz.

О наказании пока ничего неизвестно. Туриста задержали (а затем отпустили), но что именно его ждет: денежный штраф или тюремный срок – не ясно. Директор Археологического парка (это, собственно, и есть раскопанные в вулканическом пепле античные Помпеи) заявляет, что казахстанцу придется компенсировать ущерб, нанесенный архитектурному памятнику. Правда, точную сумму ущерба еще не назвали: она будет известна после проведения технической экспертизы. Оценивать будут состояние штукатурки на стене Дома Цеев, на которую наш соотечественник нанес надпись.

Как говорится, на его месте может оказаться каждый (увы, в каждом из нас с поры, проведенной за школьной партой, живет художник от слова "худо", как говорила классная руководительница). Потому и изучаем подробно ситуацию.

Осквернение или повреждение

В Италии, как и во многих других странах (в США, например), за нанесение ущерба объектам, представляющим исторический или художественный интерес, виновных ждет уголовное наказание – тюремный срок до пяти лет. Меньше во Франции – два года. Зато в Великобритании – до 10 лет!

Кроме того, параллельно предусмотрены иные формы наказания. Денежные штрафы, например, – и значительные. В Италии – до 60 тыс. евро.

Тогда почему вандализм в той же богатой артефактами Италии обретает характер какого-то массового спорта? Ведь перспектива увенчать загранпоездку тюремным заключением на чужбине, очевидно, способна отбить всякое желание царапать надписи на стенах Колизея или добавлять свежие штрихи на фресках Геркуланума.

Проблема в квалификации. Дело в том, что наказания за осквернение памятника культуры и за его же повреждение – несопоставимы. Это различие сохраняется во многих юрисдикциях, в том числе и в Казахстане. Поясним на отечественном примере.

За вандализм, то есть осквернение объектов историко-культурного наследия и природных объектов, охраняемых государством, надписями или рисунками, или иными действиями, оскорбляющими общественную нравственность, в РК могут привлечь по статье 294 УК.

Наказывается штрафом в размере от 50 до 160 МРП либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

Казалось бы, это разительно меньше, чем на Западе. Но дело в том, что за вандализм ответственность предусмотрена не только статьей 294 УК. Например, есть статья 203 УК "Умышленные уничтожение, вывоз или повреждение предметов, имеющих особую ценность". В ней нет самого слова "вандализм". Однако в составе правонарушения также можно увидеть вандализм. Ведь осквернение надписью – это тоже повреждение, не так ли?

Так вот, санкция 203 статьи УК – от трех до семи лет лишения свободы. Это уже сравнимо с пятью годами тюрьмы в той же Италии. Однако и в Италии, и в Казахстане надписи, судя по всему (судя по тому, в частности, что вандализм процветает) не рассматривают как способ повреждения артефактов. И приговаривают вандалов всего лишь к небольшим денежным штрафам по гораздо менее строгим статьям.

К слову, их не надо путать с денежной компенсацией за причинение ущерба чужому имуществу. Будь то государственному или, в случае открытых для туристов шато в долине Луары, – частному. Именно об этой компенсации говорит директор Археологического парка в Помпеях. Штраф начисляется помимо этой суммы.

Казахстанский кейс в очередной раз подвигнул итальянские власти говорить о том, что "даже маленькая царапина отныне будет преследоваться по закону". Это означает именно то, чтобы надписи, осквернение, считать повреждением (каковым оно, по сути, и является) и квалифицировать вандализм по этой, гораздо более суровой, статье.

Вопрос, пойдут ли на это власти какой бы то ни было страны, не только Италии? Вряд ли. Проблема в доказывании: это дорого (работа судей, экспертов, адвокатов) и хлопотно. А если даже докажешь вину и посадишь туриста в тюрьму, его ведь потом пять лет кормить надо. Проще заретушировать надпись или граффити. Да и нельзя сильно обижать туристов: они ведь могут и в Китай уехать... А это упущенные деньги и уже окончательный конец Помпеям. Примерно такая логика.

Вандализм или мелкое хулиганство

Уточним, что речь идет о памятниках, охраняемых государством, то есть официально признанных в качестве таковых. Если же памятник не входит в Список, но осквернен, то заводится административное дело по статье 434 КоАП "Мелкое хулиганство". Но беда в том, что наказание недостаточное.

Именно об этом говорил глава государства Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая 15 марта 2024 года в Атырау:

"Еще одно крайне негативное явление – вандализм. К сожалению, повальная порча всего, начиная от общественного имущества и заканчивая многовековым культурным наследием, уже стала нормой. Только взгляните на Жумбактас в Бурабае, Кемпиртас в Баянауле, неповторимую красоту которых затмевают различные надписи".

Депутаты отреагировали и предложили ужесточить ответственность. Zakon.kz публиковал статью о поправках, усиливающих ответственность за хулиганство и вандализм, а также за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. В их числе и поправка, целью которой являются различного размера штрафы за мелкое хулиганство в зависимости от того, повлекло оно материальный ущерб или нет.

Дело в том, что, например, и нецензурная брань, и осквернение общественных мест (подъездов многоквартирных домов или сидений в автобусе, или вышеупомянутых скал и деревьев) – все одно мелкое хулиганство. Но осквернение влечет материальный ущерб и поэтому за него будут взыскивать серьезней: штраф не в 20, как сейчас, а в 50 МРП, а также арест до 20 суток.