Вандализм, протесты и бесплатный проезд: стоит ли казахстанцам путешествовать по Сербии

Если вам наскучили популярные направления, то рекомендуем приглядеться к Сербии, которая способна влюбить в себя даже самого избалованного туриста. Корреспондент Zakon.kz прогулялась по улицам Белграда и расскажет, что интересного в нем ждет туриста.

Для путешествия в Сербию казахстанцам виза не нужна, достаточно загранпаспорта. Пребывать в стране можно не дольше 90 дней. Важно оформить медстраховку, поскольку без нее могут не пустить. В стране проживает больше шести миллионов человек, большинство из них, точнее два миллиона, живут в Белграде. Именно сюда мы и отправились.

Фото: Zakon.kz

Еще с аэропорта гостей встречают густые зеленые леса. Несмотря на то, что сентябрь уже на исходе, здесь можно наслаждаться цветением сирени, а погода довольно теплая. На дорогах практически нет дорогих внедорожников, местные жители предпочитают передвигаться на компактных малолитражках. Интересно, что им позволительно выпить рюмочку алкоголя на дорожку. Хотя власти усиленно пытаются их пересадить на общественный транспорт. К слову, он бесплатный, однако проблема пробок остается острой.

Фото: Zakon.kz

По приезде в Белград первое, что бросается в глаза, – невероятно красивая архитектура и тут же страшные росписи на них. "Вандализм – глупо и бескультурно, ведь он портит внешний облик города", – думаешь про себя. Причем речь не про художественные муралы, которыми мы привыкли любоваться, а про сплошную писанину. Но экскурсовод Мария Зелькович поясняет, что для здешних это не способ проявить творческие способности, а нечто большее – свобода выражения гражданской позиции.

Фото: Zakon.kz

За граффити на зданиях никого не наказывают, так же как и за протесты, они здесь всегда мирные. Мы стали свидетелями того, как в 11:52 по местному времени люди перекрыли улицы и почтили память погибших в городе Нови-Саде. Их молчание продлилось 16 минут, столько же было жертв в день трагедии 1 ноября 2024 года, когда обрушилась кровля отремонтированного вокзала.

"Мы живем в историческом моменте. Вот уже 10 месяцев каждый день сербы в 11:52 (время, когда произошел инцидент) блокируют дороги и все останавливают на 16 минут. Они призывают виновных взять на себя ответственность за гибель людей, которые остались под завалами из-за их халатности. Сначала бастовали студенты, затем присоединились и другие горожане. В марте и июне на улицы вышли 800 тыс. человек – это самые массовые митинги. До сих пор за этот случай никто не понес ответственности. Однако из-за протестов некоторые чиновники все же подали в отставку. На самом деле это лишь точка кипения, люди устали от экономического кризиса, инфляции и коррупции. Они ищут справедливости. Я горжусь энергией своего народа, который после всего, что пережил, старается изменить систему к лучшему". Экскурсовод Мария Зелькович

Фото: Zakon.kz

В качестве примера девушка отвела нас на студенческую площадь, где стены и окна вузов были обклеены плакатами о блокаде и призывами к действию. Но не все так тревожно. Как говорит Мария Зелькович, сербы – расслабленный народ, которые ценят мир, наслаждаются моментом, живут здесь и сейчас. Несмотря на события, они знают, когда остановиться, заварить крепкий кофе и нежиться в лучах солнца. Это очень гостеприимные хозяева, на столе которых обязательно есть мед, варенье, айвар и ракия.

Фото: Zakon.kz

Продолжив экскурсию, мы пришли на место, где началась история Белграда. Мария признается, что у сербского народа долгая и сложная история. К примеру, ее бабушка пережила три войны.

"Первый город на месте Белграда в III веке до нашей эры назывался Сингидуном. В римское время употребляли это название, и весь город находился внутри крепости, потом стал расширяться. Эта крепость сохранилась по сей день. В I веке до нашей эры римляне влияли на развитие Сербии. Этот район был частью империи, потом на протяжении всей истории было много разных влияний: болгарская, византийская, османская империи с конца XIV до середины XIX века, особенно в XVIII веке сыграла важную роль австро-венгерская империя. XX век был очень сложным для сербов, потому что буквально каждые 30 лет у нас было две войны одновременно. В начале века балканская война – это союз балканских родов против турков, чтобы освободить Балканский полуостров, потом Первая и Вторая мировые войны, мы потеряли 60 процентов мужчин, страна была сильно разрушена. И в конце века у нас было две войны одновременно – гражданская война между сербами и албанцами, которые переехали в район Коссово, и параллельно бомбардировка НАТО". Экскурсовод Мария Зелькович

Фото: Zakon.kz

Уникальность крепости в том, что с нее можно наблюдать, как встречаются реки Сава и Дунай. Первая более синяя, а вторая – зеленая.

"Название крепости Каламегдан, с турецкого языка "кала" означает старый город, холм. Это буквально город на холме. А "мегдан" – битва, бой. На этом месте постоянно происходили битвы между империями. Отсюда видно место встречи рек. С другой стороны находится большой военный остров. Остров образован рекой Дунай в XIV веке, которая принесла огромное количество песка и камня. Остров до сих пор меняет форму в зависимости от уровня воды Дуная. Сначала там жили бедные люди, а сейчас их дома используются как дачи. Остров имел разные названия, сегодня он называется Большой военный остров. Потому что война в Белграде началась именно в этом районе. Из последних событий: в центральной части острова живут дикие кабаны, когда уровень Дуная высокий – они плывут к Белграду и гуляют по городу". Экскурсовод Мария Зелькович

Фото: Zakon.kz

Сейчас крепость – центр притяжения для туристов и местных жителей. Здесь много торговых точек, где можно приобрести сувениры. А также музей под открытом небом, где представлена настоящая военная техника, которая использовалась в последних битвах. А еще здесь установлен весьма загадочный для туристов памятник.

Фото: Zakon.kz

"Памятник Победы – один из самых известных символов. Часто люди спрашивают, почему обнаженный мужчина символизирует сербскую победу. Объяснение тому простое: в любом периоде истории есть свой стиль одежды, если бы на нем была одежда, она была бы связана только с одним периодом истории, а когда он голый – значит, победа навсегда. Он держит в руках меч и птицу как символ войны и мира. Сначала архитектор Иван Мештрович в 1928 году хотел этот памятник поставить на центральной площади, но пожилые женщины возмущались, как можно гулять рядом с "голым мужчиной", поэтому его поставили на крепости. Мне кажется, это самая правильная локация, потому что это самое историческое и важнейшее место для развития Белграда". Экскурсовод Мария Зелькович

Фото: Zakon.kz

Со смотровой площадки видна высокая православная церковь, по архитектуре напоминающая католическую, потому что здесь было австро-венгерское влияние. Церковь, что ниже, – центр сербской патриархии, она в византийском стиле.

Стоит отметить, что в Белграде из 273 осталась только одна мечеть. Остальные разрушены, в частности, во время австро-турецких и сербско-турецких войн. Действующая мечеть из XVI века, сербские правители специально восстановили ее как памятник и дань истории. Хотя в ней никогда не услышишь азан, потому что здесь практически нет мусульман, рассказала гид.

Фото: Zakon.kz

Район на другом берегу называется Новый Београд, его построили после Второй мировой войны. Когда Сербия была освобождена от оккупации нацистов, Иосип Броз Тито стал президентом. Тогда была Югославия, внутри нее было шесть республик: Чехословакия, Черногория, Хорватия, Босния, Словения, Македония и Сербия. Белград был столицей и самым развитым городом.

"Югославия не стала частью ни Советского Союза, ни Евросоюза, ни НАТО. Она сотрудничала со всеми. Тито организовал волонтерские акции, собрал всех местных, и они бесплатно строили Новый Београд. Он интересный и удобный для жизни. Все здания организованы в кварталах, в которых все в шаговой доступности: школы, больницы, рестораны, парки, спортивные площадки и много зелени". Экскурсовод Мария Зелькович

Фото: Zakon.kz

Недалеко расположен оживленный местный Арбат. Здесь дома из самых разных эпох, богатое разнообразие, вплоть до того, что некоторые здания проектировали и строили русские во время миграции. А по пешеходной улице свои таланты демонстрируют певцы, музыканты, художники и ремесленники. Прогуливаясь по ней, сербка немного рассказала о нынешних реалиях. На наше удивление о бесплатном общественном транспорте она заявила о высоких налогах.

Фото: Zakon.kz

"Сейчас Сербия очень дорогая. Если сравнивать цены трехлетней давности – скачок произошел в пять раз. По большей части на это повлияла большая миграция из России, вырос не только спрос, а то, что к нам переехали только богатые люди. Конечно, не исключение инфляция, которая происходит на европейском рынке. По статистике, мы видим, что средняя зарплата в Сербии 900 евро, но на деле большинство получают 500-600. 67 процентов зарплаты уходит на налоги. Общественный транспорт и медицина бесплатные. Но клиники всегда заполнены, чтобы попасть на прием к врачу, приходится ждать по четыре месяца. У пожилых низкие пенсии 200-300 евро, и их дети вынуждены для заработка уезжать в более перспективные страны". Экскурсовод Мария Зелькович

Фото: Zakon.kz

Также собеседница добавила, что климат в Белграде сильно изменился из-за глобального потепления. Обычно зима длилась пять месяцев, а в последние годы снег лежит буквально два дня. Однако на юге страны, где горы, холод держится.

Фото: Zakon.kz

Так незаметно за беседой мы дошли до центральной площади. Здесь есть памятник, посвященный князю Михаилу, – он сыграл ключевую роль в освобождении Белграда от османов.

"Есть важное правило с положением ног коней в архитектуре: если одна нога в воздухе – значит, правитель умер от ран, полученных в бою; если две ноги в воздухе – он убит на поле боя; если все ноги на земле – он умер своей смертью. Здесь отражено, что князь Михаил умер от ран, полученных в бою. Это место встречи и сердце города. Мы говорим: давайте встретимся у коня, а не у князя Михаила. Это код, когда фигура коня стала важнее великого человека". Экскурсовод Мария Зелькович

Фото: Zakon.kz

На этом месте мы и прощаемся с Марией. Далее отправились на ресторанную улицу, выбрали национальную кухню: чевапчичи, каймак, пршут. За соседним столом сидели сербы с собаками. Примечательно, что горожане очень любят питомцев, хорошо ухаживают за ними, для них это не просто друг, а член семьи. И едят они с ними чуть ли не из одной тарелки. Также в зале по традиции громко и весело напевали музыканты. Таким душевым запомнился Белград.