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Туриста из Казахстана задержали за вандализм в Помпеях

надпись ALI на стене, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 11:48 Фото: Археологический парк Помпеи/Министерство культуры Италии/Euronews
Турист из Казахстана был задержан в субботу утром, 22 июня, сотрудниками службы безопасности и стойки регистрации, когда он вырезал буквы ALI на светлой штукатурке в Доме Цеев в Археологическом парке Помпеи, Италия, сообщает Zakon.kz.

О туристе сообщили карабинерам, и он будет допрошен о любом причиненном ущербе после оценки штукатурки, пишет Euronews.

Директор парка Габриэль Цухтригель заявил, что туристу придется заплатить за восстановление стены.

"Браво сотрудникам министерства и Алеся, которые оперативно вмешались. Отличное сотрудничество с карабинерами, которых мы благодарим за оперативность", — добавил Зухтригель.

Дом Цеев, раскопанный между 1913 и 1914 годами, представляет собой один из редких примеров древнего жилища позднесамнитского периода (II век до н. э.). Считается, что это был дом магистрата Луция Ция Секундуса.

Италия известна как место гастрономической кулинарии и законодательница моды. В одном из городов этой страны, а именно в Риме, проживает наша соотечественница. Zakon.kz поговорил с казахстанкой и узнал, каково это жить в Европе и с какими особенностями сталкивается девушка за границей.

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