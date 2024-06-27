Новые законы будут разъяснять населению на публичных слушаниях

Казахстанцы не знают законов, в том числе социального характера. Что неправильно, ведь эти нормы регулируют вопросы, которые людям приходится решать ежедневно. Чтобы исправить это, в будущем предлагается проводить обязательные публичные слушания по таким законопроектам, пишет Zakon.kz.

Эта идея заложена в концепции законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования нормотворчества". А рассказала о планируемой новелле на портале "ПравМедиа" ИС "Параграф" представитель Министерства юстиции РК Назкен Жамаладин. Спикер – директор Департамента праворазъяснения и координации.

О чем идет речь?

Казахстанцы зачастую не знают не только содержание законов, но не догадываются даже о существовании многих. Несмотря на то, что проекты нормативных правовых актов должны – с принятием в 2015 году Закона РК "О доступе к информации" – проходить публичные обсуждения на интернет-портале "Открытые НПА".

Тексты НПА на портал исправно выкладываются. Однако активного участия граждан в их обсуждении не наблюдается. Судите сами: за все время функционирования портала "Открытые НПА" опубликованы 128 882 проекта НПА: законопроектов, правительственных постановлений, отраслевых Правил и т.п. И вся масса информации вызвала лишь 274 373 комментария. То есть чуть больше двух комментариев на документ.

Конечно, не все оставляют комментарии. Но и просмотров крайне мало. Так, в прошлом 2023 году количество пользователей на сайте составило 963 000 человек. При этом было размещено 18 100 проектов (проекты НПА и консультативные документы регуляторной политики). Это в среднем 50 посетителей на каждый документ.

При этом в Казахстане, напомним, проживают 20 млн человек. Отчего же такая пассивность?

"Это объясняется тем, что основная масса населения не верит в возможность влияния на нормотворческий процесс и не политизирована, также наблюдается низкая активность представителей неправительственных-некоммерческих организаций, и в определенной степени существует правовой нигилизм среди населения".

Заметьте, это не наши слова, а цитата аналитиков из Минюста, взятая из досье к законопроекту.

Другими словами, "рядовой" гражданин может и не знать о факте размещения проекта НПА на портале "Открытые НПА". И в целом о существовании такой процедуры "публичного обсуждения", а также и возможности в ней участвовать.

Поэтому вопрос задумали решить, как сейчас модно говорить, проактивно. Сейчас законопроект на своем пути от кабинета разработчиков и до подписания главой государства проходит несколько последовательных стадий:

разработка проекта закона;

размещение законопроекта для обсуждений;

проведение научных экспертиз;

проведение АРВ (анализ регуляторного воздействия), если новый закон усиливает нагрузку на бизнес;

согласование с госорганами;

согласование с Аппаратом правительства РК;

согласование с Администрацией Президента РК;

проведение лингвоэкспертизы;

внесение и сопровождение в Парламент РК.

Ну и далее: обсуждение в рабочей группе, принятие Мажилисом, одобрение Сенатом, подписание главой государства, опубликование, введение в действие.

Так вот, на этом неблизком пути от законопроекта к закону предлагается добавить еще одну станцию. А именно, проводить публичные слушания по законопроектам, скажем так, социального характера. Причем слушания должны проводить на местах местные исполнительные органы, то есть акиматы в каждом районе города или районном центре Казахстана. Смысл заключается в том, чтобы о новых планируемых правилах узнало как можно людей.

Без прохождения этой стадии ни один "социальный" закон не может быть принят и вступить в силу.

Каковы же критерии, чтобы документ был причислен к данной категории? Пока это обсуждается, но очевидно, что, например, новый Налоговый кодекс, который сейчас разрабатывается, является явным кандидатом. Но посмотрим, что получится.

Mutatis mutandis, или меняя то, что можно заменить

Другим моментом, который обсуждается в рамках поправок, является язык закона. Сейчас проекты НПА разрабатываются, как правило, на русском языке, переводятся на государственный язык, и затем оба текста направляются в Парламент. Почему именно так? Авторы поправок дают следующее объяснение (еще одна цитата):

"На сегодня уровень знаний государственного языка в государственных органах остается невысоким. Поэтому госорганам легче подготовить проект НПА на русском языке, а затем обеспечить его перевод на казахский язык".

При этом есть проблема идентичности обоих вариантов. Дело в том, что в Казахстане нет "официальных утвержденных казахских юридических словарей, а также единой официальной системы перевода проектов НПА, предназначенной для обеспечения аутентичности текстов и исключения человеческого фактора".

Из-за чего на практике часто возникают дискуссии вокруг перевода одного и того же термина среди правоведов и филологов даже после его утверждения.

Это и собираются исправить. То есть постепенно перейти к тому, чтобы разрабатывать тексты законов на государственном языке и только потом переводить их на русский. Но сначала, повторимся, необходимо создать казахские терминологические словари и придать им официальный статус, а главное, ввести обязательность их применения в нормотворческом процессе. В свою очередь это позволит обеспечить постоянство казахских терминов и выработать "институциональную память" государственных органов в применении их в процессе нормотворчества.

Иными словами, создать национальный юридический язык. При этом нельзя забывать и о том, что есть международная юридическая терминология, и ей тоже следует соответствовать. Mutatis mutandis.