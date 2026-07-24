Зачем принимают новый закон: обсуждаемые законопроекты отныне будут разъяснять гражданам

Процесс разработки законов в Казахстане меняется с 26 июля 2026 года. Добавлен важный этап – публичные слушания законопроектов с участием населения. В целях разъяснения. Правда, это лишь возможность, а не обязательное требование, как планировалось изначально. Подробно – в статье Zakon.kz.

Напомним, проект закона на своем пути от кабинета разработчиков и до подписания главой государства проходит несколько последовательных стадий:

разработка проекта закона;

размещение законопроекта для обсуждений;

проведение научных экспертиз;

проведение АРВ (анализ регуляторного воздействия), если новый закон усиливает нагрузку на бизнес;

согласование с различными госорганами;

внесение и сопровождение в Курултай (ранее – Парламент).

Ну и далее: обсуждение в рабочей группе, принятие, подписание главой государства, опубликование, введение в действие.

Весь этот законотворческий процесс должен быть прозрачным и понятным для общества, поэтому еще на первой стадии – при разработке законопроекта – в обязательном порядке разрабатывается также программа информационного сопровождения и разъяснения. Это действующее правило (на данный момент – часть четвертая пункта 11 статьи 17-1 Закона РК "О правовых актах", которая с 26 июля исключается, а норма перемещается в новый пункт 4-1 статьи 17-1, но подробнее об этом – ниже).

Проблема в том, что в нынешнем виде информационное сопровождение охватывает разве что профессионалов, но не широкие круги населения, т.е. это никак не "разъяснение".

Так, еще до разработки собственно законопроекта подготавливается консультативный документ регуляторной политики (КДРП) к нему, который подлежит обязательному обсуждению с Национальной палатой предпринимателей РК и экспертными советами. Обсуждение же консультативного документа с общественностью в сущности исчерпывается его размещением на интернет-портале открытых нормативных правовых актов (пункт 4 статьи 17-1 Закона). Но, как показывает практика, само по себе размещение недостаточно.

И теперь принципы информационного сопровождения в Казахстане меняют. 26 июля 2026 года вступает в силу Закон РК от 14 июля 2026 года № 350-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственного управления и местного самоуправления".

Документ содержит поправки во многие кодексы и законы, в частности, в вышеупомянутый Закон РК "О правовых актах". А именно, статья 17-1 дополнена новым пунктом 4-1, которым уточняется, что "программа информационного сопровождения и разъяснения может предусматривать проведение органом-разработчиком публичных и региональных слушаний с населением с привлечением местных представительных и исполнительных органов.

"При этом слушания по социально значимым проектам законов проводятся в период проведения публичного обсуждения либо до их рассмотрения во втором чтении в Курултае РК".

Вот так: орган-разработчик вместе с акиматами и маслихатами будут организовывать слушания с участием населения, чтобы донести до людей основные цели будущего закона и способы их достижения. Разумеется, такой порядок выглядит более информативным, чем просто размещение текстов на интернет-портале. Правда, есть один нюанс.

Изначально (2 года назад) планировалось более кардинальное изменение в статью 17-1 Закона РК "О правовых актах", а новый пункт 4-1 содержал наряду с остальным текстом такой абзац:

"Проведение публичных слушаний в случаях, предусмотренных правилами законотворческой деятельности правительства РК, и (или) когда проект закона связан с решением проблем, затрагивающих интересы жителей определенной территории, является обязательным".

Данная цитата – из проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования нормотворчества" (сентябрь 2024 года). Zakon.kz публиковал статью в свое время о концепции и содержании этого законопроекта, с которой можно ознакомиться, пройдя по ссылке. Поэтому не будем вдаваться в подробности документа.

Тем более что в результате долгих обсуждений из всех предложенных изменений и дополнений реализована лишь поправка, предусматривающая возможность, но не обязанность проведения публичных слушаний будущих законов, а также регламентирующая сроки и порядок их проведения. Хотя, в принципе, и это шаг вперед для социального государства.