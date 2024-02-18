Верховный суд ООН проведет слушания по вопросу законности израильской оккупации земель на Ближнем Востоке

Высший суд ООН в понедельник, 18 февраля, открывает исторические слушания по вопросу о законности 57-летней оккупации Израилем земель, которые претендуют на создание палестинского государства, сообщает Zakon.kz.

Дело будут вести 15 судей международного класса, сообщил телеканал ABC News.

В Международном суде запланировано шесть дней слушаний, в которых примет участие беспрецедентное количество стран.

Хотя это дело происходит на фоне войны между Израилем и Хамасом, оно фокусируется на бессрочной оккупации Израилем Западного берега реки Иордан, сектора Газа и восточного Иерусалима.

Представители Палестины, которые выступят первыми в понедельник, будут утверждать, что израильская оккупация является незаконной, поскольку она нарушает три ключевых принципа международного права, сообщила журналистам в среду группа палестинских юристов.

Они говорят, что Израиль нарушил запрет на территориальные завоевания, аннексировав большие участки оккупированных земель, нарушил право палестинцев на самоопределение и ввел систему расовой дискриминации и апартеида.

Суду, вероятно, потребуются месяцы, чтобы вынести решение. Но эксперты говорят, что это решение, хотя и не имеет юридической силы, может глубоко повлиять на международную судебную практику, международную помощь Израилю и общественное мнение.

Дело поступило в суд после того, как Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2022 года с большим перевесом проголосовала за то, чтобы обратиться к Мировому суду за вынесением необязательного консультативного заключения по одному из самых продолжительных и сложных споров в мире. Эта просьба была поддержана палестинцами и категорически отвергнута Израилем. Пятьдесят стран воздержались при голосовании.

После того, как палестинцы представят свои аргументы, 51 страна и три организации — Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и Африканский союз — выступят перед судейской коллегией в Большом зале правосудия.

Израиль захватил Западный берег реки Иордан, восточный Иерусалим и сектор Газа в ходе ближневосточной войны 1967 года. Палестинцы стремятся создать независимое государство во всех трех регионах. Израиль считает Западный берег спорной территорией, будущее которой должно решаться в ходе переговоров.

Израиль также аннексировал восточный Иерусалим и считает весь город своей столицей. Еще 200 000 израильтян проживают в поселениях, построенных в восточном Иерусалиме, которые Израиль считает районами своей столицы. Палестинские жители города сталкиваются с систематической дискриминацией, из-за которой им трудно строить новые дома или расширять существующие.

Подавляющее большинство международного сообщества считает эти поселения незаконными. Аннексия Израилем восточного Иерусалима, где расположены самые важные святыни города, не получила международного признания.

Ранее Верховный суд ООН отклонил просьбу ЮАР о принятии срочных мер по защите Рафаха.