Как будет проводиться отбор предпринимателей для сотрудничества с ЦОНами
Отбор субъектов предпринимательства для заключения партнерского соглашения осуществляется уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг.
К отбору допускаются субъекты предпринимательства, соответствующие закону "О государственных услугах" и требованиям к субъекту предпринимательства для заключения партнерского соглашения.
Субъект предпринимательства, претендующий на заключение партнерского соглашения, подает на интернет-ресурс госкорпорации "Правительство для граждан" заявление в произвольной форме в разделе "Партнерство с Государственной корпорацией".
В заявлении указывается вид сотрудничества с государственной корпорацией, определенный в соответствии с типовым партнерским соглашением, мотивы, цели и обоснование необходимости заключения с ним партнерского соглашения, а также обязательство по недопущению снижения качества оказания услуг.
Госкорпорация в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня размещения, изучает заявление на предмет соответствия условиям и требованиям, с выездом на место при необходимости, и формирует справку по итогам изучения заявления.
Отбор на сотрудничество путем передачи в доверительное управление центра обслуживания населения госкорпорации (ЦОН) осуществляется на конкурсной основе.
В конкурсной документации указываются:
- общая стоимость партнерского соглашения по передаче ЦОН в доверительное управление;
- сроки и сумма платежей для партнерской организации;
- условия выставления и устранения претензий;
- размер и условия взыскания штрафных санкций за несвоевременное или некачественное исполнение обязательств по партнерскому соглашению;
- компенсации в случае нанесения ущерба персоналу или имуществу государственной корпорации;
- компенсации в случае возникновения претензий третьей стороны, вызванных несвоевременным или некачественным оказанием услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче результатов;
- порядок возврата ЦОН государственной корпорации в случае расторжения партнерского соглашения, заключенного с партнерской организацией.
При обращении для заключения партнерского соглашения на сотрудничество путем передачи в доверительное управление ЦОН не более одного субъекта предпринимательства партнерское соглашение заключается с данным субъектом предпринимательства.
Для отбора при уполномоченном органе создается комиссия по отбору субъектов предпринимательства для заключения партнерского соглашения.
Государственная корпорация в течение пяти рабочих дней после истечения срока представляет справку на заседание комиссии.
При этом несоответствия требованиям закона являются основаниями для отказа в отборе с государственной корпорацией.
Комиссия по итогам рассмотрения выносит положительное либо отрицательное решение с соответствующим обоснованием.
С учетом решения комиссии уполномоченный орган в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня вынесения решения комиссии, принимает решение об отборе либо об отказе в отборе с государственной корпорацией.
Государственная корпорация в срок, не превышающий пяти рабочих дней после принятия уполномоченным органом соответствующего решения, размещает на интернет-ресурсе госкорпорации и направляет субъекту предпринимательства на электронный адрес уведомление о решении уполномоченного органа.
После устранения причин, послуживших для отрицательного решения уполномоченного органа, субъект предпринимательства, претендующий на заключение партнерского соглашения, повторно подает заявление на интернет-ресурс государственной корпорации.
При несогласии субъекта предпринимательства с отрицательным решением уполномоченного органа субъект предпринимательства может обжаловать его в соответствии с АППК РК.
Положительное решение уполномоченного органа является основанием для заключения партнерского соглашения между государственной корпорацией и субъектом предпринимательства.
Все расходы субъекта предпринимательства, связанные с процессом отбора (проезд, проживание, организационная техника, канцелярские принадлежности и другие), независимо от решения уполномоченного органа (положительного или отрицательного), несет субъект предпринимательства, претендующий на заключение партнерского соглашения.
Приказ вводится в действие с 7 июля 2024 года.