Депутаты придумали, как бороться с бытовой коррупцией

Депутаты Сената на пленарном заседании 28 мая 2026 года рассмотрели и одобрили в двух чтениях поправки по вопросам противодействия коррупции. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Представил новеллы сенатор Андрей Лукин.

"Поправками внедряются механизмы предупреждения и урегулирования конфликта интересов, расширяется перечень связанных лиц, устанавливается обязанность декларирования личных интересов, а также ответственность за непринятие мер по предотвращению конфликта интересов. Предусматриваются меры по внедрению цифровой кадровой системы, совершенствованию кадровых процессов в государственных органах и субъектах квазигосударственного сектора, усилению независимости антикоррупционных комплаенс-служб, а также совершенствованию механизмов противодействия бытовой коррупции", – сказал он.

Также, по его словам, расширяется круг лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, усиливаются ограничения, связанные с совместной службой близких родственников и иных связанных лиц, а также модернизируются механизмы внутреннего антикоррупционного контроля.

"В уголовное законодательство вводятся нормы, предусматривающие ответственность за предложение, обещание и требование взятки, а также за провокацию получения незаконного вознаграждения. Также усиливается административная ответственность за отдельные коррупционные правонарушения, в том числе за непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, несообщение о коррупционных преступлениях и предоставление незаконного материального вознаграждения", – резюмировал депутат.

Ранее заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы (АДГС) Салауат Муксимов разъяснил норму, предусматривающую ответственность за предложение, обещание и требование взятки, а также за провокацию получения незаконного вознаграждения.