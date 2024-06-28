Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Правила взаимодействия госорганов для оказания всесторонней поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, утвердили в Казахстане.
- Несовершеннолетних нарушителей и детей, подвергшихся насилию и буллингу, поставят на медико-социальный учет для медицинской, психологической, социальной помощи, адаптации и реабилитации.
- Работу региональных детских омбудсменов регламентировали в Казахстане.
- Меры господдержки в виде субсидирования и гарантирования окажут казахстанским организациям торговли.
- За какие нарушения власти ограничат доступ к сайтам и иностранным онлайн-платформам в Казахстане: утверждены правила.
- Партнеров из числа предпринимателей отберут для Госкорпорации "Правительство для граждан" согласно правилам.
- Минтруда утвердило правила работы и информационного взаимодействия между единой цифровой платформой занятости "Электронная биржа труда" и автоматизированной информационной системой "Рынок труда".
- Обновлены Правила назначения выплат гражданам за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде.
- Тюленей и редких рыб выловят для научных целей в Казахстане, но потом отпустят обратно.
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