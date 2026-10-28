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Право

Изменились правила подготовки медиков в резидентуре

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 12:40 Фото: akorda.kz
Министр здравоохранения приказом от 20 октября 2026 года внес изменения в правила размещения государственного заказа, приема на обучение и подготовки медицинских кадров в резидентуре, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что государственный образовательный заказ на подготовку медицинских кадров в резидентуре, сформированный на основе данных из ЦС ЦПР и в разрезе клинических специальностей размещается среди организаций образования и национальных или научных центров, научно-исследовательских институтов независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности, прошедшие специализированную аккредитацию в аккредитационных органах, внесенных в реестр признанных аккредитационных органов.

Заявки на подготовку медицинских кадров в резидентуре ежегодно до 1 марта подаются местными исполнительными органами в области здравоохранения столицы, областей, городов республиканского значения, республиканскими медицинскими организациями, организациями медицинского образования и науки, иными государственными органами (Заказчик) в Национальный координатор по установленной форме.

При формировании заявок на подготовку медицинских кадров в резидентуре местные исполнительные органы (МИО) формируют данные с учетом потребности медицинских организаций моногородов, сельских населенных пунктов, вновь строящихся объектов здравоохранения.

Указывается, что представленные организациями образования сведения сверяются на предмет соответствия данных Единой цифровой системы образования.

Уточняется, что реализация программ резидентуры осуществляется организациями образования в аккредитованных клиниках организаций образования в области здравоохранения, университетских больницах, национальными или научными центрами, научно-исследовательскими институтами, аккредитованными в качестве баз резидентуры.

Резидентура направлена на приобретение или изменение профессиональной квалификации врача по соответствующей специальности под руководством наставника для допуска к самостоятельной клинической практике на всех уровнях оказания медицинской помощи.

Распределение врачей-резидентов по базам резидентуры осуществляется организацией образования самостоятельно согласно индивидуальному плану работы врача-резидента.

Клиническая практика врачей-резидентов планируется и организуется у заказчика, а также в сельских, городских, областных и республиканских организациях здравоохранения по соответствующей специальности общей продолжительностью не менее сроков, указанных в типовой учебной программе резидентуры, согласно индивидуальному плану работы врача-резидента.

Рабочие учебные планы разрабатываются на основе государственных общеобязательных стандартов по резидентуре, индивидуальных планов работы врачей-резидентов и утверждаются руководителем организации на основании решения коллегиального органа. Индивидуальный план работы врача резидента утверждается на заседания кафедры и переносится в ЦС ЦПР.

Врач-резидент за время обучения:

  • выполняет индивидуальный план работы;
  • сдает предусмотренные программой промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию;
  • формирует Е-портфолио.

Отмечается, что врачам-резидентам, обучающимся по государственному образовательному заказу, выплачивается стипендия.

Врачи-резиденты в период обучения имеют право на работу на должности врача-резидента по обучаемой специальности при условии работы под руководством наставника в свободное от учебы время.

Обучение врача-резидента и привлечение к предоставлению услуг осуществляется:

  • на базе резидентуры организации высшего и послевузовского образования – договор об обучении, заключаемый между организацией высшего и послевузовского образования, базой резидентуры и врачом-резидентом;
  • в национальных и научных центрах, научно-исследовательских институтах, аккредитованных в качестве баз резидентуры – договор об обучении, заключаемый между национальным и научным центром, научно-исследовательским институтом и врачом-резидентом.

Указывается, что обучение в резидентуре предусматривает предоставление рабочего места врачу-резиденту при равной ответственности базы резидентуры, организации высшего и послевузовского образования, а также национального и научного центра, научно-исследовательского института.

В период обучения на врача-резидента распространяются правила трудового распорядка, требования страхования профессиональной ответственности медицинских работников, а также требования по безопасности и охране труда базы резидентуры организации высшего и послевузовского образования, национального и научного центра, научно-исследовательского института.

Для обеспечения исполнения данного пункта заключается договор об обучении по программе резидентуры до 1 сентября.

Врачи-резиденты в период прохождения профессиональной подготовки на научно-практических базах под руководством наставников имеют право доступа к медицинским цифровым системам организаций здравоохранения в объеме, необходимом для выполнения учебных и клинических задач, с обеспечением требований конфиденциальности, защиты персональных данных и медицинской тайны.

Приказ вводится в действие с 7 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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