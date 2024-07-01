В каких регионах Казахстана будет проводиться пилотная сельхозперепись

Руководитель Бюро национальной статистики утвердил правила проведения пилотной сельскохозяйственной переписи и переписных листов, сообщает Zakon.kz.

Пилотная перепись проводится сотрудниками Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, сотрудниками территориальных подразделений, а также сотрудниками РГП "Информационно-вычислительный центр Бюро национальной статистики (сотрудники РГП "ИВЦ").

Пилотная перепись проводится с 20 августа по 30 сентября 2024 года сотрудниками ТП без привлечения интервьюеров в двух населенных пунктах сельской местности и одном населенном пункте городской местности.

Переписные листы заполняются сотрудниками ТП на основе сведений, которые сообщаются респондентами (субъектами) без их документального подтверждения.

Субъектами пилотной переписи являются следующие категории производителей сельскохозяйственной продукции:

юридические лица или их структурные и обособленные подразделения (сельскохозяйственные предприятия), субъекты индивидуального предпринимательства, включая крестьянские или фермерские хозяйства (ИП (КФХ), осуществляющие сельскохозяйственную деятельность с основным или вторичным видами экономической деятельности по кодам Общего классификатора видов экономической деятельности: "Растениеводство и животноводство и предоставление услуг в этих областях", "Рыбоводство";

домашние хозяйства, имеющие земельные участки (дачные, садовые, огородные), для ведения личного подсобного хозяйства и/или имеющие сельскохозяйственных животных (ЛПХ (ДСХ).

Объектами пилотной переписи являются:

земельная и посевная площади;

поголовье сельскохозяйственных животных и птицы;

сельскохозяйственная техника и оборудование;

животноводческие комплексы и птицефабрики;

производственные постройки и помещения для содержания сельскохозяйственных животных и птицы;

постройки и сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции.

Пилотная перепись проводится в три этапа: подготовительный, основной и заключительный .



На подготовительном этапе для уточнения имеющихся данных сотрудниками ТП производится деление территории каждого населенного пункта городской местности на регистрационные участки.

Предусмотрено, что сотрудники ТП посещают ЛПХ (ДСХ), разъясняют цель посещения, оповещают о дате проведения предстоящей пилотной переписи и уточняют:

адрес; общую площадь участка;

наличие и посевы под сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения;

наличие сельскохозяйственных животных.



Основной этап пилотной переписи проводится посредством сети интернет в онлайн-режиме на специализированном сайте sanaq.gov.kz и путем опроса респондентов сотрудниками, с использованием планшетов или бумажного носителя (в случае отсутствия возможности использования планшетов) с заполнением следующих переписных листов:



"Сельскохозяйственные предприятия, крестьянские или фермерские хозяйства";

"Личные подсобные, дачные и садоводческие хозяйства".

Сельскохозяйственные предприятия и ИП (КФХ) самостоятельно заполняют переписные листы в электронном виде посредством сети интернет в онлайн-режиме на специализированном сайте sanaq.gov.kz.

При прохождении пилотной переписи в онлайн-режиме респондент получает уведомление о прохождении пилотной переписи на номер своего мобильного телефона, указанный при регистрации.

Параллельно с онлайн-режимом сотрудники проводят опрос ЛПХ (ДСХ) с использованием планшетов или бумажного носителя (в случае отсутствия возможности использования планшетов).

На заключительном этапе по итогам предварительного и основного этапов пилотной переписи проводится анализ:

выявленных возможных недостатков или трудностей на всех этапах подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи;

апробирования методов организации сбора первичных статистических данных от респондентов (путем заполнения электронных переписных листов посредством сети интернет и опроса респондентов с использованием планшетов);

апробирования способов авторизации на сайте sanaq.gov.kz;

отработки подходов по обучению интервьюеров;

проверки программного обеспечения на корректность, установленных арифметико-логических и форматно-логических контролей;

приемлемости постановки отдельных вопросов в переписных листах;

обеспечения конфиденциальности персональных данных и сведений, полученных от респондента;

возможности использования сельскохозяйственного статистического регистра и административных данных при подготовке и проведении сельскохозяйственной переписи;

готовности респондентов по использованию сети интернет для предоставления данных при сельскохозяйственной переписи;

определения оптимальных норм нагрузки на привлекаемых интервьюеров и при необходимости их корректировки;

тестирования уровней нагрузки и технологии автоматизированной обработки данных сельскохозяйственной переписи при проведении интернет-опроса.

На основании анализа пилотной переписи сотрудниками бюро, ТП и РГП "ИВЦ" готовится в произвольной форме заключение о необходимости доработки:

нагрузки на интервьюеров;

переписных листов;

программного обеспечения, технологии сбора и обработки данных, использования административных данных при проведении сельскохозяйственной переписи.

Список населенных пунктов для проведения пилотной сельскохозяйственной переписи в 2024 году

Бородулихинский и Кокпектинский районы Абайской области;

Атбасарский район, город Атбасар, Зерендинский и Сандыктауский районы Акмолинской области;

Алгинский, Хромтауский и Мартукский районы Актюбинской области;

Талгарский, Карасайский и Илийский районы Алматинской области;

Махамбетский и Исатайский районы Атырауской области;

район Байтерек и Таскалинский район Западно-Казахстанской области;

Таласский, Байзакский и Меркенский районы Жамбылской области;

Саркандский и Аксуский районы Жетысуской области;

Шахтинск г.а., Бухар-Жырауский и Осакаровский районы Карагандинской области;

Костанайский и Карабалыкский районы Костанайской области;

Казалинский и Сырдарьинский районы Кызылординской области;

Мунайлинский и Тупкараганский районы Мангистауской области;

Баянаульский и Иртышский районы Павлодарской области;



Кызылжарский и Айыртауский районы Северо-Казахстанской области;

Сарыагашский и Тюлькубасский районы Туркестанской области;

Жанааркинский и Улытауский районы Улытауской области;

Шемонаихинский, Уланский и Глубоковский районы Восточно-Казахстанской области;

Алматинский район Астаны;

Медеуский район Алматы;

Туранский район Шымкента.

Также утверждены переписные листы к пилотной сельскохозяйственной переписи и инструкция по их заполнению.

Приказ вводится в действие с 9 июля 2024 года.