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Законодательство РК

В каких регионах Казахстана будет проводиться пилотная сельхозперепись

Овцы, бараны, овца, баран, овечки, овцеводство, скотоводство, скот, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 15:16 Фото: pixabay
Руководитель Бюро национальной статистики утвердил правила проведения пилотной сельскохозяйственной переписи и переписных листов, сообщает Zakon.kz.

Пилотная перепись проводится сотрудниками Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, сотрудниками территориальных подразделений, а также сотрудниками РГП "Информационно-вычислительный центр Бюро национальной статистики (сотрудники РГП "ИВЦ").

Пилотная перепись проводится с 20 августа по 30 сентября 2024 года сотрудниками ТП без привлечения интервьюеров в двух населенных пунктах сельской местности и одном населенном пункте городской местности.

Переписные листы заполняются сотрудниками ТП на основе сведений, которые сообщаются респондентами (субъектами) без их документального подтверждения.

Субъектами пилотной переписи являются следующие категории производителей сельскохозяйственной продукции:

  • юридические лица или их структурные и обособленные подразделения (сельскохозяйственные предприятия), субъекты индивидуального предпринимательства, включая крестьянские или фермерские хозяйства (ИП (КФХ), осуществляющие сельскохозяйственную деятельность с основным или вторичным видами экономической деятельности по кодам Общего классификатора видов экономической деятельности: "Растениеводство и животноводство и предоставление услуг в этих областях", "Рыбоводство";
  • домашние хозяйства, имеющие земельные участки (дачные, садовые, огородные), для ведения личного подсобного хозяйства и/или имеющие сельскохозяйственных животных (ЛПХ (ДСХ).

Объектами пилотной переписи являются:

  • земельная и посевная площади;
  • поголовье сельскохозяйственных животных и птицы;
  • сельскохозяйственная техника и оборудование;
  • животноводческие комплексы и птицефабрики;
  • производственные постройки и помещения для содержания сельскохозяйственных животных и птицы;
  • постройки и сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции.

Пилотная перепись проводится в три этапа: подготовительный, основной и заключительный .

На подготовительном этапе для уточнения имеющихся данных сотрудниками ТП производится деление территории каждого населенного пункта городской местности на регистрационные участки.

Предусмотрено, что сотрудники ТП посещают ЛПХ (ДСХ), разъясняют цель посещения, оповещают о дате проведения предстоящей пилотной переписи и уточняют:

  • адрес; общую площадь участка;
  • наличие и посевы под сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения;
  • наличие сельскохозяйственных животных.

Основной этап пилотной переписи проводится посредством сети интернет в онлайн-режиме на специализированном сайте sanaq.gov.kz и путем опроса респондентов сотрудниками, с использованием планшетов или бумажного носителя (в случае отсутствия возможности использования планшетов) с заполнением следующих переписных листов:

  • "Сельскохозяйственные предприятия, крестьянские или фермерские хозяйства";
  • "Личные подсобные, дачные и садоводческие хозяйства".

Сельскохозяйственные предприятия и ИП (КФХ) самостоятельно заполняют переписные листы в электронном виде посредством сети интернет в онлайн-режиме на специализированном сайте sanaq.gov.kz.

При прохождении пилотной переписи в онлайн-режиме респондент получает уведомление о прохождении пилотной переписи на номер своего мобильного телефона, указанный при регистрации.

Параллельно с онлайн-режимом сотрудники проводят опрос ЛПХ (ДСХ) с использованием планшетов или бумажного носителя (в случае отсутствия возможности использования планшетов).

На заключительном этапе по итогам предварительного и основного этапов пилотной переписи проводится анализ:

  • выявленных возможных недостатков или трудностей на всех этапах подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи;
  • апробирования методов организации сбора первичных статистических данных от респондентов (путем заполнения электронных переписных листов посредством сети интернет и опроса респондентов с использованием планшетов);
  • апробирования способов авторизации на сайте sanaq.gov.kz;
  • отработки подходов по обучению интервьюеров;
  • проверки программного обеспечения на корректность, установленных арифметико-логических и форматно-логических контролей;
  • приемлемости постановки отдельных вопросов в переписных листах;
  • обеспечения конфиденциальности персональных данных и сведений, полученных от респондента;
  • возможности использования сельскохозяйственного статистического регистра и административных данных при подготовке и проведении сельскохозяйственной переписи;
  • готовности респондентов по использованию сети интернет для предоставления данных при сельскохозяйственной переписи;
  • определения оптимальных норм нагрузки на привлекаемых интервьюеров и при необходимости их корректировки;
  • тестирования уровней нагрузки и технологии автоматизированной обработки данных сельскохозяйственной переписи при проведении интернет-опроса.

На основании анализа пилотной переписи сотрудниками бюро, ТП и РГП "ИВЦ" готовится в произвольной форме заключение о необходимости доработки:

  • нагрузки на интервьюеров;
  • переписных листов;
  • программного обеспечения, технологии сбора и обработки данных, использования административных данных при проведении сельскохозяйственной переписи. 

Список населенных пунктов для проведения пилотной сельскохозяйственной переписи в 2024 году

  • Бородулихинский и Кокпектинский районы Абайской области;
  • Атбасарский район, город Атбасар, Зерендинский и Сандыктауский районы Акмолинской области;
  • Алгинский, Хромтауский и Мартукский районы Актюбинской области;
  • Талгарский, Карасайский и Илийский районы Алматинской области;
  • Махамбетский и Исатайский районы Атырауской области;
  • район Байтерек и Таскалинский район Западно-Казахстанской области;
  • Таласский, Байзакский и Меркенский районы Жамбылской области;
  • Саркандский и Аксуский районы Жетысуской области;
  • Шахтинск г.а., Бухар-Жырауский и Осакаровский районы Карагандинской области;
  • Костанайский  и Карабалыкский районы Костанайской области;
  • Казалинский и Сырдарьинский районы Кызылординской области;
  • Мунайлинский и Тупкараганский районы Мангистауской области;
  • Баянаульский и Иртышский районы Павлодарской области;
  • Кызылжарский и Айыртауский районы Северо-Казахстанской области;
  • Сарыагашский и Тюлькубасский районы Туркестанской области;
  • Жанааркинский и Улытауский районы Улытауской области;
  • Шемонаихинский, Уланский и Глубоковский районы Восточно-Казахстанской области;
  • Алматинский район Астаны;
  • Медеуский район Алматы;
  • Туранский район Шымкента. 

Также утверждены переписные листы к пилотной сельскохозяйственной переписи и инструкция по их заполнению.

Приказ вводится в действие с 9 июля 2024 года.

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