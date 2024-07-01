В каких регионах Казахстана будет проводиться пилотная сельхозперепись
Пилотная перепись проводится сотрудниками Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, сотрудниками территориальных подразделений, а также сотрудниками РГП "Информационно-вычислительный центр Бюро национальной статистики (сотрудники РГП "ИВЦ").
Пилотная перепись проводится с 20 августа по 30 сентября 2024 года сотрудниками ТП без привлечения интервьюеров в двух населенных пунктах сельской местности и одном населенном пункте городской местности.
Переписные листы заполняются сотрудниками ТП на основе сведений, которые сообщаются респондентами (субъектами) без их документального подтверждения.
Субъектами пилотной переписи являются следующие категории производителей сельскохозяйственной продукции:
- юридические лица или их структурные и обособленные подразделения (сельскохозяйственные предприятия), субъекты индивидуального предпринимательства, включая крестьянские или фермерские хозяйства (ИП (КФХ), осуществляющие сельскохозяйственную деятельность с основным или вторичным видами экономической деятельности по кодам Общего классификатора видов экономической деятельности: "Растениеводство и животноводство и предоставление услуг в этих областях", "Рыбоводство";
- домашние хозяйства, имеющие земельные участки (дачные, садовые, огородные), для ведения личного подсобного хозяйства и/или имеющие сельскохозяйственных животных (ЛПХ (ДСХ).
Объектами пилотной переписи являются:
- земельная и посевная площади;
- поголовье сельскохозяйственных животных и птицы;
- сельскохозяйственная техника и оборудование;
- животноводческие комплексы и птицефабрики;
- производственные постройки и помещения для содержания сельскохозяйственных животных и птицы;
- постройки и сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции.
Пилотная перепись проводится в три этапа: подготовительный, основной и заключительный .
На подготовительном этапе для уточнения имеющихся данных сотрудниками ТП производится деление территории каждого населенного пункта городской местности на регистрационные участки.
Предусмотрено, что сотрудники ТП посещают ЛПХ (ДСХ), разъясняют цель посещения, оповещают о дате проведения предстоящей пилотной переписи и уточняют:
- адрес; общую площадь участка;
- наличие и посевы под сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения;
- наличие сельскохозяйственных животных.
Основной этап пилотной переписи проводится посредством сети интернет в онлайн-режиме на специализированном сайте sanaq.gov.kz и путем опроса респондентов сотрудниками, с использованием планшетов или бумажного носителя (в случае отсутствия возможности использования планшетов) с заполнением следующих переписных листов:
- "Сельскохозяйственные предприятия, крестьянские или фермерские хозяйства";
- "Личные подсобные, дачные и садоводческие хозяйства".
Сельскохозяйственные предприятия и ИП (КФХ) самостоятельно заполняют переписные листы в электронном виде посредством сети интернет в онлайн-режиме на специализированном сайте sanaq.gov.kz.
При прохождении пилотной переписи в онлайн-режиме респондент получает уведомление о прохождении пилотной переписи на номер своего мобильного телефона, указанный при регистрации.
Параллельно с онлайн-режимом сотрудники проводят опрос ЛПХ (ДСХ) с использованием планшетов или бумажного носителя (в случае отсутствия возможности использования планшетов).
На заключительном этапе по итогам предварительного и основного этапов пилотной переписи проводится анализ:
- выявленных возможных недостатков или трудностей на всех этапах подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи;
- апробирования методов организации сбора первичных статистических данных от респондентов (путем заполнения электронных переписных листов посредством сети интернет и опроса респондентов с использованием планшетов);
- апробирования способов авторизации на сайте sanaq.gov.kz;
- отработки подходов по обучению интервьюеров;
- проверки программного обеспечения на корректность, установленных арифметико-логических и форматно-логических контролей;
- приемлемости постановки отдельных вопросов в переписных листах;
- обеспечения конфиденциальности персональных данных и сведений, полученных от респондента;
- возможности использования сельскохозяйственного статистического регистра и административных данных при подготовке и проведении сельскохозяйственной переписи;
- готовности респондентов по использованию сети интернет для предоставления данных при сельскохозяйственной переписи;
- определения оптимальных норм нагрузки на привлекаемых интервьюеров и при необходимости их корректировки;
- тестирования уровней нагрузки и технологии автоматизированной обработки данных сельскохозяйственной переписи при проведении интернет-опроса.
На основании анализа пилотной переписи сотрудниками бюро, ТП и РГП "ИВЦ" готовится в произвольной форме заключение о необходимости доработки:
- нагрузки на интервьюеров;
- переписных листов;
- программного обеспечения, технологии сбора и обработки данных, использования административных данных при проведении сельскохозяйственной переписи.
Список населенных пунктов для проведения пилотной сельскохозяйственной переписи в 2024 году
- Бородулихинский и Кокпектинский районы Абайской области;
- Атбасарский район, город Атбасар, Зерендинский и Сандыктауский районы Акмолинской области;
- Алгинский, Хромтауский и Мартукский районы Актюбинской области;
- Талгарский, Карасайский и Илийский районы Алматинской области;
- Махамбетский и Исатайский районы Атырауской области;
- район Байтерек и Таскалинский район Западно-Казахстанской области;
- Таласский, Байзакский и Меркенский районы Жамбылской области;
- Саркандский и Аксуский районы Жетысуской области;
- Шахтинск г.а., Бухар-Жырауский и Осакаровский районы Карагандинской области;
- Костанайский и Карабалыкский районы Костанайской области;
- Казалинский и Сырдарьинский районы Кызылординской области;
- Мунайлинский и Тупкараганский районы Мангистауской области;
- Баянаульский и Иртышский районы Павлодарской области;
- Кызылжарский и Айыртауский районы Северо-Казахстанской области;
- Сарыагашский и Тюлькубасский районы Туркестанской области;
- Жанааркинский и Улытауский районы Улытауской области;
- Шемонаихинский, Уланский и Глубоковский районы Восточно-Казахстанской области;
- Алматинский район Астаны;
- Медеуский район Алматы;
- Туранский район Шымкента.
Также утверждены переписные листы к пилотной сельскохозяйственной переписи и инструкция по их заполнению.
Приказ вводится в действие с 9 июля 2024 года.