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Пилотная сельхозперепись: появился список городов и населенных пунктов Казахстана

Сельскохозяйственная техника, сельхозтехника, сбор зерна, зерно, пшеница, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 13:03 Фото: primeminister.kz
Пилотная сельскохозяйственная перепись охватит 54 населенных пункта Казахстана. Об этом 19 августа 2024 года рассказали в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Пилотная сельхозперепись пройдет с 20 августа по 30 сентября.

"В рамках данного этапа будут охвачены по два населенных пункта сельской местности и один городской населенный пункт в каждой области страны, всего – 54 населенных пункта".Бюро национальной статистики
Пилотная сельхозперепись: появился список городов и населенных пунктов Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 13:03

Фото: gov.kz

Перепись проводится сотрудниками территориальных подразделений Бюро национальной статистики. Субъектами переписи станут юридические лица, их структурные подразделения, индивидуальные предприниматели, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также домашние хозяйства, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность.

"Пилотная сельскохозяйственная перепись позволит выявить недостатки и улучшить процесс основной переписи, так как на этапе тестирования мы сможем проанализировать методы сбора данных, оценить эффективность используемых технологий и выявить возможные проблемы в организации процесса. Это даст возможность скорректировать подходы, улучшить подготовку персонала и обеспечить более точное и полное отражение состояния сельского хозяйства в период основной сельхозпереписи в 2025 году", – сообщил руководитель Бюро национальной статистики РК Максат Турлубаев.

С 20 августа по 30 сентября переписные листы для самостоятельного заполнения будут доступны на сайте sanaq.gov.kz. Также домашние хозяйства посетит интервьюер, имеющий отличительную экипировку (белую кепку и бэйдж, удостоверяющий его личность) и планшет на руках.

Респондентам необходимо будет ответить на вопросы о виде осуществляемой экономической деятельности в сельском хозяйстве, доступности инженерно-технических коммуникаций, автономных источников энергии, сельскохозяйственной инфраструктуры, наличии трудовых ресурсов, производственных построек и сооружений, поголовье сельхозживотных, земельных участков, о производстве органической продукции и другие вопросы.

В бюро отметили, что в пилотной переписи планируется охватить 29 тыс. домашних хозяйств и 8 тыс. хозяйствующих субъектов.

Для получения консультаций по вопросам сельхозпереписи можно обратиться в контакт-центр по номеру 1446 или бот в Telegram statgovkz_bot.

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О том, как в Казахстане проведут пилотную сельскохозяйственную перепись, 24 июля 2024 года рассказала руководитель Управления по проведению национальной переписи Департамента статистики сельского хозяйства Асель Сарсекова.

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