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Законодательство РК

Технологии негеостационарных спутниковых систем связи хотят применять в РК для доступа к интернету

Интернет вышка, интернет, сотовая связь , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 16:12 Фото: pexels
МЦРИАП разработал правила использования сетей связи с применением негеостационарных спутников, сообщает Zakon.kz.

Негеостационарная спутниковая система связи (НГССС) – система связи, использующая группировку искусственных спутников Земли, расположенных на негеостационарных орбитах.

Согласно правилам, оператор негеостационарной спутниковой системы связи НГССС) определяется правительством РК. Это лицо, у которого будут приобретаться услуги по поставке комплектов абонентских терминалов и услуги широкополосного доступа к информационно-коммуникационным системам в рамках пилотного проекта, а также имеющее договор с администратором проекта.

Получателями услуги доступа к интернету за счет новой связи станут сельские школы.

Целями пилотного проекта являются:

  • экспериментальное применение технологии негеостационарных спутниковых систем связи;
  • обеспечение доступа к интернету организаций среднего образования в сельских населенных пунктах республики, входящих в перечень организаций среднего образования, подлежащих обеспечению доступом к интернету.
  • определение технических и правовых барьеров функционирования негеостационарных спутниковых систем связи в период проведения пилотного проекта;
  • принятие решения о дальнейшей возможности использования негеостационарных спутниковых систем связи.

Участниками пилотного проекта являются:

  • администратор проекта;
  • уполномоченный в области образования;
  • Комитет национальной безопасности РК;
  • АО "Республиканский центр космической связи" (АО "РЦКС");
  • АО "Государственная техническая служба" (АО "ГТС");
  • получатели услуги;
  • операторы сотовой связи. 

Для реализации пилотного проекта администратором проекта по согласованию с КНБ РК издаются совместные приказы с операторами сотовой связи об организации пилотного проекта, в котором определяются перечни мест установки базовых станций сотовой связи с использованием абонентских терминалов НГССС в качестве транспортной среды.

Для предоставления услуг связи в рамках пилотного проекта операторы сотовой связи по согласованию с администратором самостоятельно определяют поставщика и приобретают абонентские терминалы и услуги широкополосного доступа с использованием негеостационарной спутниковой системы связи.

Ввод в эксплуатацию базовых станций операторов сотовой связи осуществляется после получения положительного заключения КНБ о соответствии установленным требованиям законодательства к оборудованию СОРМ, ЦУСТ и ЕШДИ.

Операторы сотовой связи самостоятельно обеспечивает соблюдение требований законодательства в сфере информационной безопасности.

В случаях выявления нарушений требований к информационной безопасности оператор сотовой связи несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 июля.

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