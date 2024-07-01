Технологии негеостационарных спутниковых систем связи хотят применять в РК для доступа к интернету

МЦРИАП разработал правила использования сетей связи с применением негеостационарных спутников, сообщает Zakon.kz.

Негеостационарная спутниковая система связи (НГССС) – система связи, использующая группировку искусственных спутников Земли, расположенных на негеостационарных орбитах.

Согласно правилам, оператор негеостационарной спутниковой системы связи НГССС) определяется правительством РК. Это лицо, у которого будут приобретаться услуги по поставке комплектов абонентских терминалов и услуги широкополосного доступа к информационно-коммуникационным системам в рамках пилотного проекта, а также имеющее договор с администратором проекта.

Получателями услуги доступа к интернету за счет новой связи станут сельские школы.

Целями пилотного проекта являются:

экспериментальное применение технологии негеостационарных спутниковых систем связи;

обеспечение доступа к интернету организаций среднего образования в сельских населенных пунктах республики, входящих в перечень организаций среднего образования, подлежащих обеспечению доступом к интернету.

определение технических и правовых барьеров функционирования негеостационарных спутниковых систем связи в период проведения пилотного проекта;

принятие решения о дальнейшей возможности использования негеостационарных спутниковых систем связи.

Участниками пилотного проекта являются:

администратор проекта;

уполномоченный в области образования;

Комитет национальной безопасности РК;

АО "Республиканский центр космической связи" (АО "РЦКС");

АО "Государственная техническая служба" (АО "ГТС");

получатели услуги;

операторы сотовой связи.

Для реализации пилотного проекта администратором проекта по согласованию с КНБ РК издаются совместные приказы с операторами сотовой связи об организации пилотного проекта, в котором определяются перечни мест установки базовых станций сотовой связи с использованием абонентских терминалов НГССС в качестве транспортной среды.

Для предоставления услуг связи в рамках пилотного проекта операторы сотовой связи по согласованию с администратором самостоятельно определяют поставщика и приобретают абонентские терминалы и услуги широкополосного доступа с использованием негеостационарной спутниковой системы связи.

Ввод в эксплуатацию базовых станций операторов сотовой связи осуществляется после получения положительного заключения КНБ о соответствии установленным требованиям законодательства к оборудованию СОРМ, ЦУСТ и ЕШДИ.

Операторы сотовой связи самостоятельно обеспечивает соблюдение требований законодательства в сфере информационной безопасности.

В случаях выявления нарушений требований к информационной безопасности оператор сотовой связи несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 июля.