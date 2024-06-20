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Законодательство РК

Закон о поэтапном повышении ставок налога на добычу полезных ископаемых одобрил Сенат

полезные ископаемые, налоги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 15:24 Фото: primeminister.kz
Депутаты Сената на пленарном заседании 20 июня 2024 года одобрили во втором чтении Закон РК "О науке и технологической политике". Документ, которым совершенствуются модели управления наукой, направлен на подпись главе государства, сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам науки и технологической политики.

"Законом предусматриваются правовые нормы, направленные на совершенствование модели управления наукой, регламентацию деятельности Фонда науки, определение правового статуса Национальной академии наук Республики Казахстана, а также определяются основные элементы научной инфраструктуры, порядок финансирования научных организаций, меры содействия субъектам научной и научно-технической деятельности в реализации программ коммерциализации результатов их научной и научно-технической деятельности", – сказано в заключении профильного комитета Сената.

Документом также определяются государственные меры стимулирования развития науки, в том числе путем финансирования научных, научно-технических проектов в формах базового, грантового и программно-целевого финансирования, а также меры государственной поддержки научной деятельности.

Закрепляются механизмы обеспечения сбора, обработки и анализа научно-технической информации, внедрения новых механизмов оценки обоснованности и технологической готовности предлагаемых к реализации научных исследований.

Сопутствующими поправками вносятся изменения и дополнения в Гражданский, Предпринимательский и Социальный кодексы, а также в шесть законов:

  • в Гражданский кодекс РК вносится норма, согласно которой акционерное общество вправе преобразовываться в некоммерческую организацию в форме высшей научной организации в соответствии с Законом РК "О науке и технологической политике";
  • Предпринимательский кодекс РК дополняется нормой, согласно которой в сфере инновационной деятельности под проектом полного научного цикла подразумевается комплекс скоординированных научных, научно-технических работ, реализуемый субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, направленных на создание продукции с научным содержанием (товаров, работ, услуг);
  • в целях признания операторов интернет-платформ плательщиками социальных отчислений и агентами по уплате обязательных пенсионных взносов в пользу лиц, занятых на интернет-платформах в Социальный кодекс РК вносятся нормы по социальному обеспечению лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости.

Законом РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон РК "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) предусматриваются меры стимулирования предпринимателей по внедрению в промышленную эксплуатацию научных достижений, в том числе путем уменьшения налогооблагаемого дохода по расходам, связанным с опытно-конструкторскими работами, а также предоставление налоговых преференций при создании научных центров при исследовательских университетах.

Закон предусматривает также внесение ряда поправок, направленных на:

  • формализацию и вовлечение в систему социального обеспечения самозанятых лиц, оказывающих услуги посредством платформенной занятости путем признания операторов интернет-платформ налоговыми агентами и установления для них специального налогового режима;
  • продление срока действия налоговой ставки на имущество для организации и проведение международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан и послевыставочного использования территории международной специализированной выставки;
  • поэтапное повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых.

Депутаты Сената на пленарном заседании также одобрили закон "О государственных закупках" с сопутствующими поправками.

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