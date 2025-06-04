В Казахстане изменились правила формирования тарифов

Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики от 27 мая 2025 года внесены изменения в Правила формирования тарифов, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила добавлены новыми понятиями:

электронная платформа закупок модернизации – информационно-коммуникационная платформа, предназначенная для централизованного сбора, обработки, хранения электронных информационных ресурсов, закупки товаров, работ и услуг, приобретения товаров у отечественных товаропроизводителей, заключения контрактов "под ключ", мониторинга реализации проектов в части национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов;

– информационно-коммуникационная платформа, предназначенная для централизованного сбора, обработки, хранения электронных информационных ресурсов, закупки товаров, работ и услуг, приобретения товаров у отечественных товаропроизводителей, заключения контрактов "под ключ", мониторинга реализации проектов в части национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов; финансовый оператор – АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек";

– АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"; технический оператор в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства – акционерное общество "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства".

Кроме того, правила дополнены новой главой следующего содержания: Изменение утвержденной тарифной сметы и утвержденной инвестиционной программы в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Изменение утвержденной тарифной сметы

Так, говорится, что субъект обращается в ведомство уполномоченного органа одновременно с заявлением об изменении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы.

При обращении с заявлением об изменении утвержденной тарифной сметы субъект представляет в ведомство уполномоченного органа проект тарифной сметы с учетом изменений и материалы, обосновывающие внесение изменений в утвержденную тарифную смету.

С учетом согласования технического оператора в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства субъект направляет проекты тарифной сметы и инвестиционной программы на согласование в ведомство уполномоченного органа с целью оценки влияния проекта на тариф.

Результаты согласования либо отказа в согласовании проекта ведомством уполномоченного органа отражаются на электронной платформе закупок по модернизации.

При обращении с заявлением об изменении утвержденной тарифной сметы субъект представляет в ведомство уполномоченного органа:

проект тарифной сметы;

проект инвестиционной программы;

заключение о согласовании техническим оператором в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

Заявление на изменение утвержденной инвестиционной программы представляется одновременно в ведомство уполномоченного органа и государственный орган, осуществляющий руководство в соответствующих отраслях, или местный исполнительный орган.

При обращении с заявлением об изменении утвержденной инвестиционной программы субъект представляет в ведомство уполномоченного органа, в том числе:

проект инвестиционной программы;

заключение финансового оператора, в том числе индикатив с условиями финансирования, выданный банком;

заключение технического оператора в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе согласованная проектно-сметная документация.

Сроки рассмотрения заявления на изменение утвержденной инвестиционной программы со дня ее представления составляют:

ведомством уполномоченного органа – не более 20 рабочих дней ;

; государственным органом, осуществляющим руководство в соответствующей отрасли, или местным исполнительным органом, – не более 10 рабочих дней.

При этом срок рассмотрения ведомством уполномоченного органа и государственным органом, осуществляющим руководство в соответствующей отрасли, или местным исполнительным органом не продлевается.

Предусмотрено, что в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения заявления на изменение утвержденной инвестиционной программы ведомство уполномоченного органа уведомляет субъекта и государственный орган, осуществляющий руководство в соответствующих отраслях, или местный исполнительный орган о принятии ее к рассмотрению либо об отказе в принятии ее к рассмотрению при подаче заявления на утверждение инвестиционной программы представление субъектом неполного пакета документов.

По результатам рассмотрения проекта инвестиционной программы, реализуемого в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов:

государственный орган, осуществляющий руководство в соответствующей отрасли, или местный исполнительный орган не позднее десяти рабочих дней со дня представления заявления на изменение утвержденной инвестиционной программы направляет ведомству уполномоченного органа заключение о целесообразности или нецелесообразности принятия мероприятий инвестиционной программы субъекта;

со дня представления заявления на изменение утвержденной инвестиционной программы направляет ведомству уполномоченного органа заключение о целесообразности или нецелесообразности принятия мероприятий инвестиционной программы субъекта; ведомство уполномоченного органа не позднее, чем за семь рабочих дней до принятия решения направляет в государственный орган, осуществляющий руководство в соответствующей отрасли, или местный исполнительный орган подписанный проект решения об утверждении инвестиционной программы с приложением инвестиционной программы;

до принятия решения направляет в государственный орган, осуществляющий руководство в соответствующей отрасли, или местный исполнительный орган подписанный проект решения об утверждении инвестиционной программы с приложением инвестиционной программы; в течение двух рабочих дней со дня представления подписанного проекта решения об утверждении инвестиционной программы государственный орган или местный исполнительный орган направляет ведомству уполномоченного органа решение об утверждении инвестиционной программы либо информирует о необходимости внесения изменений или дополнений в подписанный проект решения об утверждении инвестиционной программы с приложением мотивированного заключения;

со дня представления подписанного проекта решения об утверждении инвестиционной программы государственный орган или местный исполнительный орган направляет ведомству уполномоченного органа решение об утверждении инвестиционной программы либо информирует о необходимости внесения изменений или дополнений в подписанный проект решения об утверждении инвестиционной программы с приложением мотивированного заключения; в случае непредставления заключения о целесообразности или нецелесообразности принятия мероприятий инвестиционной программы или подписанного проекта решения об утверждении инвестиционной программы государственным или местным исполнительным органом в сроки, предусмотренными в настоящем пункте, является основанием для "согласовано по умолчанию.

Расходы субъекта по выплатам вознаграждений и основного долга по привлеченным займам в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, не ограничиваются остаточной стоимостью основных средств и допустимым уровнем прибыли.

Уточняется, что в случае направления на реализацию инвестиционной программы собственных средств субъекта расходы на выплату вознаграждений для реализации инвестиционного проекта рассчитываются с учетом ставки, не превышающей ставки рефинансирования Национального банка РК.

Изменение тарифа осуществляется по инициативе ведомства уполномоченного органа не более двух раз в год и по инициативе субъекта – не более одного раза в год.

Основаниями изменения утвержденного ведомством уполномоченного органа тарифа до истечения его срока действия являются:

изменение вида и стоимости стратегических товаров или подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров;

объявление чрезвычайной ситуации;

изменение ставок налогов и других обязательных платежей;

изменение утвержденной инвестиционной программы или условий заключенного договора займа, затраты по которым предусмотрены в утвержденной инвестиционной программе в связи с реализацией государственных программ или национальных проектов, а также документов системы государственного планирования;

увеличение объемов предоставляемых регулируемых услуг;

изменение себестоимости электрической энергии и воды собственного производства, используемых атомно-энергетическим комплексом при предоставлении регулируемых услуг по производству, передаче, распределению или снабжению тепловой энергией и водоснабжению, связанное с изменением цены на газ и его транспортировку;

несоблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг;

несоответствие деятельности субъекта, предоставляющего регулируемую услугу по передаче электрической энергии;

недостижение показателей эффективности деятельности субъектов;

получение на баланс или в доверительное управление имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг субъектами, от местных исполнительных органов, уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, в том числе электрических сетей от других энергопередающих организаций, в соответствии с планом передачи на баланс или в доверительное управление имущества при его получении в безвозмездное пользование;

изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год;

передача субъекту в имущественный наем (аренду) или доверительное управление магистрального газопровода по маршруту "Кызылорда -Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана".

Указывается, что изменение в утвержденную тарифную смету до истечения его срока действия, в том числе в случае получения на баланс или в доверительное управление имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг субъектами от других энергопередающих организаций, уполномоченным органом осуществляется не выше уровня прогноза социально-экономического развития на соответствующий год.

Кроме того, правила дополнены пунктом о том, что в рамках национального проекта по модернизация энергетического и коммунального секторов субъект обращается в ведомство уполномоченного органа с дополнительной инициативой в течение года по предоставлению заявки на изменение утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 601 правил.

В случае применения стимулирующего метода тарифного регулирования, субъект подает заявку на изменение утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия в процессе ежегодной корректировки тарифов на следующий регуляторный год.

К заявке на изменение тарифа прилагаются:

пояснительная записка с указанием причин изменения утвержденного ведомством уполномоченного органа тарифа до истечения его срока действия;

проект тарифной сметы в соответствии с Перечнем затрат, учитываемых и не учитываемых в тарифе, Правилами ограничения размеров затрат, учитываемых в тарифе, согласно настоящим Правилам. При этом в случае увеличения стоимости стратегических товаров в тарифной смете корректируются только статьи затрат, включающие использование стратегических товаров и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров;

документы, подтверждающие необходимость изменения утвержденного ведомством уполномоченного органа тарифа до истечения его срока действия;

перечень документов, предусмотренных пунктом 374-6 (в случае реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов).

В случае изменения стоимости стратегических товаров или подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров к заявке на утверждение тарифа прилагаются конкурсная документация, решения конкурсных (тендерных) комиссий по закупке товаров, договора, счета-фактуры, расчеты уровня затрат, а также произведенные на основе типовых норм и нормативов, действующих в соответствующей отрасли (сфере), расчеты технических потерь, нормах расхода стратегического товара.

Указывается, что при изменении тарифа по инициативе ведомства уполномоченного органа субъект в месячный срок со дня получения соответствующей информации представляет экономически обоснованные расчеты и материалы (копии договоров, актов выполненных работ, накладных, счет-фактур, пообъектный перечень основных средств и нематериальных активов с указанием балансовой и остаточной стоимости, срока службы, годовой амортизации).

Также правила дополнены пунктом о том, что субъект представляет в ведомство уполномоченного органа копию кредитного соглашения с графиком погашения, заключенного в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, не позднее чем за 30 календарных дней после ввода в действие тарифа.

Расходы на оплату труда производственного персонала при формировании тарифа исходя из фактической численности, но не превышающей нормативной численности персонала субъекта, среднемесячной заработной платы, принятой в действовавших тарифах, с учетом показателей прогноза социально-экономического развития республики (инфляция) или исходя из фактической численности, но не превышающей нормативной численности персонала субъекта, и среднемесячной заработной платы в регионе (в области, городе республиканского значения, столице), в котором субъект оказывает услуги, согласно видам экономической деятельности, сложившейся по данным статистики за год или за четвертый квартал, сложившиеся с начала года, предшествующей подаче заявки.

При превышении заработной платы производственного персонала, определенной исходя из среднемесячной заработной платы производственного персонала в регионе, в котором субъект оказывает услуги согласно видам экономической деятельности, сложившейся по данным статистики за год над среднемесячной номинальной заработной платой в регионе, в котором субъект оказывает услуги, сложившейся по данным статистики за год, учитывается среднемесячная номинальная заработная плата в регионе, в котором субъект оказывает услуги, сложившейся по данным статистики за год.

Для субъектов естественных монополий малой мощности расходы на оплату труда производственного персонала определяются на уровне не ниже двукратного минимального размера заработной платы.

В случае введения новых объектов, мощностей и реализации иных мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, расходы на оплату труда производственного персонала для новых объектов определяются, исходя из нормативной численности производственного персонала.

При этом расчеты потребности численности персонала, сырья, материалов, топлива, энергии и расчеты технических потерь производятся на основе типовых норм и нормативов, действующих в соответствующей отрасли (сфере).

Вместе с тем в правилах появился новый пункт, предусматривающий, что для обеспечения возврата заемных средств, привлеченных для реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов в населенных пунктах в рамках реализации национального проекта национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов субъектом в сферах, предусмотренных подпунктами 3, 4 и 14 пункта 1 статьи 5 Закона, уполномоченный орган обеспечивает включение затрат в тариф на предстоящий период его утверждения и в последующих периодах утверждения тарифа до исполнения субъектом обязательств по погашению долга.

При этом объем затрат в утвержденном тарифе по привлеченным займам субъекта не подлежит изменению, за исключением случаев изменения условий договора займа.

Субъект в приоритетном порядке исполняет обязательства по договору займа при исполнении мероприятий утвержденной инвестиционной программы и тарифной сметы в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Неисполнение вышеуказанных обязательств является основанием для отказа в изменении утвержденного ведомством уполномоченного органа тарифа до истечения его срока действия.

Ведомство уполномоченного органа при расчете тарифа определяет допустимый уровень прибыли как произведение ставки прибыли на величину регулируемой базы задействованных активов.

Уровень прибыли, включаемый в тариф, ограничивается с учетом средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, за исключением прибыли, включаемой в тариф субъектов, 50% и более голосующих акций (долей участия) которых принадлежат национальному управляющему холдингу.

Инвестиции осуществляются субъектами за счет собственных или заемных средств. Источниками собственных средств являются прибыль (чистый доход) и амортизационные отчисления.

Возврат заемных средств осуществляется за счет прибыли (чистого дохода) или амортизационных отчислений.

При этом уровень прибыли не ограничивается для реализации государственных программ или национальных проектов, а также документов системы государственного планирования.

В правила внесены и другие изменения. В частности, указаны формулы расчета тарифов регулируемых услуг.

Приказ вводится в действие с 13 июня 2025 года.



