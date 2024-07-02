В Казахстане обновили стандарт оказания медицинской помощи в стационарах

Министр здравоохранения приказом от 27 июня 2024 года внес изменения в Стандарт оказания медицинской помощи в стационарных условиях в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, стандарт оказания медицинской помощи в стационарных условиях изложен в новой редакции.

Медицинская помощь в стационарных условиях оказывается имеющими лицензии на осуществление медицинской деятельности:

государственными организациями здравоохранения или их структурными подразделениями;

научными организациями на республиканском уровне;

организациями здравоохранения частной формы собственности.

Количество коек в разрезе профилей и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в рамках ГОБМП и системе ОСМС, на районном, городском и областном уровнях, определяется местными органами государственного управления здравоохранением областей и городов.

Ежегодно с учетом результатов мониторинга за предыдущий год и регионального перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения проводится корректировка коечного фонда на предстоящий год.

Основными задачами и направлениями деятельности организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарах, являются:

оказание медицинской помощи, предусматривающей круглосуточное медицинское наблюдение, лечение, уход, а также предоставления койко-места с питанием, в том числе при случаях терапии и хирургии "одного дня", предусматривающих круглосуточное наблюдение в течение первых суток после начала лечения;

оказание специализированной медицинской помощи пациентам в стационарных условиях с применением современных технологий и методов диагностики и лечения, в том числе ВТМУ, основанных на принципах доказательной медицины, с соблюдением преемственности на всех этапах оказания медицинской помощи.

Рекомендуемые штаты работников и оснащение медицинскими изделиями организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, устанавливаются в соответствии со стандартами в области здравоохранения.

Медицинская помощь в стационарных условиях оказывается:

в рамках ГОБМП;

в системе ОСМС;

на платной основе;

в рамках добровольного медицинского страхования;

в рамках вмененного медицинского страхования.

Медицинская помощь в стационарах оказывается пациентам, нуждающимся в круглосуточном медицинском наблюдении, в экстренной и плановой формах на вторичном и третичном уровнях оказания медицинской помощи.

Прием и регистрация пациентов для получения медицинской помощи осуществляется:

в плановой форме в рабочее время в течение 60 минут с момента обращения;

с момента обращения; в экстренной форме круглосуточно.

Медицинская помощь в стационарах на третичном уровне оказывается организациями здравоохранения, имеющими заключение о соответствии к предоставлению высокотехнологичной медицинской помощи.

Медицинская помощь в рамках ГОБМП и в системе ОСМС осуществляется в соответствии:

с перечнем заболеваний по кодам международной классификации болезней (МКБ) 10-го пересмотра, подлежащих лечению в стационаре с круглосуточным наблюдением;

с перечнем операций и манипуляций по кодам МКБ-9 для лечения в стационаре с круглосуточным наблюдением.

Медицинская помощь в стационаре оказывается после получения информированного согласия пациента или его законного представителя.

Информированное согласие пациента оформляется в соответствии с вкладным листом 3 к медицинской карте стационарного пациента по утвержденной форме.

При обнаружении признаков употребления психоактивных веществ в медицинской карте оформляется запись с последующим забором биологических материалов на определение содержания психоактивного вещества с занесением результатов в медицинскую карту.

По месту оказания медицинской помощи пациент получает исчерпывающую информацию о состоянии здоровья, включая:

данные о возможном риске и преимуществах предлагаемых и альтернативных методов лечения;

сведения о возможных последствиях отказа от лечения;

информацию о диагнозе, прогнозе и плане лечебных мероприятий в доступной для пациента форме;

разъяснения о причинах выписки или перевода в другую организацию здравоохранения.

Врач осматривает пациента в день поступления в больницу, назначает лечебно-диагностические мероприятия согласно клиническим протоколам.

Клинический диагноз устанавливается совместно с заведующим отделения не позднее трех рабочих дней с момента госпитализации пациента. При госпитализации в организацию здравоохранения, оказывающую медико-социальную помощь лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), клинический диагноз устанавливается не позднее 10 рабочих дней.

При наличии показаний для проведения дополнительных диагностических исследований и консультаций в медицинской карте указывается причина задержки постановки диагноза.

Пациентам, ожидающим результаты исследований с длительными сроками выполнения (более 10 дней), клинический диагноз устанавливается после получения результатов исследований.

При затруднениях в постановке диагноза, неэффективности проводимого лечения, заведующий отделением или заместитель руководителя стационара по медицинской части организовывает консилиум, в том числе дистанционно. В вечернее, ночное время, в выходные и праздничные дни консилиум организовывает ответственный дежурный врач по стационару.

В день установления клинического диагноза оформляется запись в медицинской карте.

Пациенты, находящиеся в стационаре, ежедневно осматриваются лечащим врачом. Результаты осмотра заносятся в медицинскую карту. Записи отражают конкретные изменения в состоянии пациента, обоснование коррекции обследования и лечения, оценку и интерпретацию полученных результатов, эффективность проводимого лечения.

При тяжелых состояниях пациент осматривается каждые три часа, по показаниям чаще, запись в медицинской карте оформляется с указанием времени осмотра и оказания неотложной помощи по часам и минутам.

В вечернее и ночное время, выходные и праздничные дни осмотр осуществляется дежурным врачом. Результаты осмотра и назначения дежурного врача оформляются в медицинской карте.

При ухудшении состояния пациента дежурный врач корректирует лечение, оповещает заведующего отделением и (или) лечащего врача и согласовывает внесение изменений в назначения.

Заведующий отделением осматривает пациента в день поступления (за исключением выходных и праздничных дней), в последующем по показаниям и перед выпиской. Осмотр тяжелых пациентов заведующий отделением проводит ежедневно в рабочие дни. Результаты осмотра с рекомендациями заведующего отделением заносятся в медицинскую карту.

При лечении детей в условиях стационара в возрасте до пяти лет, а также больных детей старшего возраста, нуждающихся по заключению врачей в дополнительном уходе, матери (отцу) или иному лицу, непосредственно осуществляющему уход за ребенком, предоставляется возможность находиться с ним в медицинской организации и выдается лист или справка о временной нетрудоспособности.

Предусматривается, что кормящая мать ребенка до одного года жизни обеспечивается бесплатным питанием в медицинской организации на период пребывания по уходу за ребенком.

Пациентам детских отделений в составе стационаров или многопрофильных детских стационаров создаются условия для игр, отдыха.

При длительном пребывании детей школьного возраста создаются условия для непрерывного образования.

Критериями выписки из стационара являются:

общепринятые исходы лечения (выздоровление, улучшение, без перемен, смерть, перевод в другую медицинскую организацию);

письменное заявление пациента или его законного представителя об отказе от лечения при отсутствии непосредственной опасности для жизни пациента или для окружающих.

Перевод осуществляется при выявлении заболевания, требующего лечения в другой медицинской организации по профилю, в том числе научной организации здравоохранения, по согласованию с организацией здравоохранения по месту перевода.

Транспортировка при переводе осуществляется на санитарном автотранспорте организации, откуда переводится пациент в сопровождении медицинского работника. При отсутствии санитарного автотранспорта транспортировка осуществляется в том числе с привлечением медицинской авиации.

В день выписки пациенту или законному представителю выдается выписка из медицинской карты с данными о результатах проведенного обследования, лечения и рекомендациями по дальнейшему наблюдению.

Данные о выписке из стационара заносятся в медицинские информационные системы в течение суток, с указанием фактического времени выписки.

Правила также устанавливают порядок организации оказания медицинской помощи в стационарах в экстренной форме, которая оказывается:

при самообращении;

при доставке пациента:

- бригадами станции скорой медицинской помощи или отделениями скорой медицинской помощи организации ПМСП;

- мобильной бригадой медицинской авиации;

- в случаях доставки пациентов сотрудниками органов в сфере гражданской защиты, правоохранительных органов или гражданами.

В приемном отделении стационара осуществляется медицинская сортировка поступающих экстренно пациентов, по завершению которой пациентам первой группы (красная зона) экстренная медицинская помощь оказывается в палате или блоке интенсивной терапии приемного отделения, при состояниях, требующих экстренного оперативного вмешательства, в операционной.

После стабилизации состояния или операции пациент переводится в профильное отделение или в отделение анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии организации здравоохранения.

Пациенты второй группы (желтая зона) в сопровождении медицинского работника госпитализируются в диагностическую палату. По показаниям для динамического наблюдения пациент находится в диагностической палате до 24 часов. Пациентам проводится полный объем необходимых лечебно-диагностических мероприятий (терапия и хирургия "одного дня").

После постановки диагноза пациент по показаниям переводится в профильное отделение или в другой стационар для дальнейшего лечения. При отсутствии показаний к госпитализации пациенту выдается справка об отказе в экстренной госпитализации.

Пациенты третьей группы (зеленая зона), состояние которых не представляет непосредственной угрозы для жизни и здоровья и не требует госпитализации, направляются в смотровой кабинет приемного отделения. В смотровом кабинете проводится необходимый объем лечебно-диагностических мероприятий до установления диагноза.

Врач приемного отделения или дежурный врач выдает пациенту справку об отказе в госпитализации.

Медицинской сестрой приемного отделения передается актив в организацию ПМСП по месту прикрепления негоспитализированного пациента по телефону или электронной почте в течение трех рабочих дней с момента обращения. При отсутствии прикрепления актив передается в организацию ПМСП по месту жительства.

Пациенты, доставленные мобильной бригадой медицинской авиации, госпитализируются в профильное отделение по предварительному уведомлению стационара.



Регистрация пациентов при экстренной госпитализации в портале осуществляется специалистами приемного отделения стационара по месту госпитализации. В портале также регистрируются данные о негоспитализированных пациентах, обратившихся в приемное отделение, для учета отказов в госпитализации.

В правилах также определен порядок организации оказания медицинской помощи в стационарных условиях в плановой форме.

Приказ вводится в действие с 11 июля 2024 года.

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