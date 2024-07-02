Что относится к медицинским инцидентам: обновлены правила определения

И .о. министра здравоохранения приказом от 26 июня 2024 года утвердил в новой редакции правила определения случаев (событий) медицинского инцидента, их учета и анализа, сообщает Zakon.kz.

В документе под медицинским инцидентом понимают событие, связанное с оказанием медицинской помощи в соответствии со стандартами организации оказания медицинской помощи и с использованием технологий, оборудования и инструментов, обусловленное отклонением от нормального функционирования организма, которое может нанести вред жизни и здоровью пациента, а также привести к смерти пациента, за исключением случаев, предусмотренных административным и уголовным законодательством РК.

К медицинским инцидентам при оказании медицинской помощи относятся:



анафилактический шок, обусловленный патологической реакцией на адекватно назначенное и правильно примененное лекарственное средство;

аллергическая реакция на адекватно назначенное и правильно введенное лекарственное средство;

неблагоприятная реакция, вызванная хирургическим и терапевтическим вмешательством;

обращения за медицинской помощью по поводу неосложненных послеоперационных состояний;

осложнения хирургических процедур во время беременности, родов и в послеродовом периоде;

осложнения, связанные с инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией;

осложнения, обусловленные ортопедическими устройствами, имплантатами и трансплантатами;

дерматит, обусловленный лекарственными средствами и медикаментами;

отказ и отторжение пересаженных органов и тканей;

отравление и токсическое действие лекарственных средств и химических веществ;

осложнения, связанные с сердечными и сосудистыми устройствами, имплантатами и трансплантатами;

осложнения, связанные с мочеполовыми протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами;

отмирание и отторжение пересаженных органов и тканей;

осложнения, связанные с внутренними ортопедическими протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами;

отмирание и отторжение пересаженных органов и тканей;

перелом кости, связанный с введением ортопедического имплантата, суставного протеза или костной пластины;

несовместимость между пациентом и лекарственным средством;

несовместимость между пациентом и медицинским изделием без идентифицированного медицинского изделия или проблем с его использованием;

проблема подачи или забора жидкости или газа при использовании медицинского изделия;

непредвиденное механическое воздействие медицинского изделия на пациента.

Медицинский работник (средний медицинский работник, врач, руководитель структурного подразделения) при определении медицинского инцидента направляет информацию в службу в течение суток с момента выявления с указанием обстоятельств и причин.



За своевременное выявление и информирование о медицинском инциденте руководитель медицинской организации с учетом имеющихся возможностей устанавливает дополнительное материальное стимулирование медицинских работников.

Медицинские инциденты определяются при проведении самооценки в рамках внутренней экспертизы качества медицинских услуг медицинскими работниками.

Самооценку проводят один раз в месяц путем анализа пролеченных случаев в соответствии с графиком, формируемым медицинской организацией самостоятельно.

Служба поддержки пациента и внутренней экспертизы в течение пяти рабочих дней формирует справку (сводную информацию) о медицинском инциденте.



После одобрения руководителем медицинской организации справки (сводной информации) служба в течение трех рабочих дней направляет информацию о медицинском инциденте в организацию, подведомственную уполномоченному органу в области здравоохранения.

Организация проводит учет медицинских инцидентов на основе информации, представленной медицинскими организациями, а также государственными органами в сферах оказания медицинских услуг (помощи), санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств и медицинских изделий либо их территориальных подразделений, определивших медицинский инцидент при проведении государственного контроля.

При учете медицинских инцидентов указываются события, причины медицинского инцидента, краткое описание случаев, в том числе анамнеза (жизни, заболевания) пациента. При этом наименование медицинской организации не указывается.

Анализ фактов наступления медицинского инцидента осуществляют посредством внутреннего аудита медицинской организации, местными органами государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы, государственными органами, осуществляющими государственный контроль в сферах оказания медицинских услуг (помощи), санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, а также уполномоченным органом.

По результатам анализа медицинского инцидента вырабатывают меры по устранению и предотвращению повторных случаев медицинского инцидента, а также актуализируют правовые акты в области здравоохранения

Приказ вводится в действие с 23 октября 2024 года.

Мы писали, что в Казахстане появится Единый реестр медицинских инцидентов и страховых случаев.