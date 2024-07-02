Единый реестр медицинских инцидентов и страховых случаев появится в Казахстане

И.о. министра здравоохранения приказом от 26 июня 2024 года утвердил Правила формирования и ведения единого реестра учета фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев, сообщает Zakon.kz.

Правилами определено, что медицинский инцидент – событие, связанное с оказанием медицинской помощи в соответствии со стандартами организации оказания медицинской помощи и с использованием технологий, оборудования и инструментов, обусловленное отклонением от нормального функционирования организма, которое может нанести вред жизни и здоровью пациента, а также привести к смерти пациента, за исключением случаев, предусмотренных административным и уголовным законодательством РК. Медицинский инцидент не является страховым случаем.

В свою очередь, страховым случаем по договору сострахования профессиональной ответственности медицинских работников признается факт причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

Единый реестр учета фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев (Единый реестр медицинского инцидента и страховых случаев) выполняет учетно-информационную функцию и позволяет информировать заинтересованные стороны о текущей ситуации в области безопасности и качества медицинской помощи, обеспечивая данными анализа фактов наступления медицинского инцидента.

Единый реестр учета фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев формирует, ведет подведомственная организация, определенная уполномоченным органом в области здравоохранения (Минздравом).

Организация формирует единый реестр на основании результатов анализа фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев, проводимого службой поддержки пациента и внутренней экспертизы медицинских организаций (Служба), а также сведений с информационной платформы единого страхового пула, включающий в себе объединение группы компаний без образования юридического лица, созданное для целей страхования профессиональной ответственности медицинских работников РК.

Администратор единого страхового пула предоставляет доступ к информационной платформе.

Служба ежеквартально направляет факты наступления медицинского инцидента и страховых случаев в Организацию для включения в единый реестр учета фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев.

Единый реестр учета фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев по Республике Казахстан формируется и ведется в электронном формате на казахском и русском языках, по формам сведений единого реестра учета фактов наступления медицинского инцидента и сведений единого реестра учета фактов наступления страховых случаев.

Размещение единого реестра медицинского инцидента и страховых случаев осуществляется на официальном интернет-ресурсе Организации с обеспечением информационной безопасности.

Приказ вводится в действие с 23 октября 2024 года.

Мы писали, что в Казахстане изменились правила проведения экспертизы при медицинских инцидентах.