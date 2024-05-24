Как определить случаи медицинского инцидента: подготовлены изменения

Министерство здравоохранения подготовило изменения в правила определения случаев (событий) медицинского инцидента, их учета и анализа, сообщает Zakon.kz.

Медицинский инцидент – это событие, связанное с оказанием медицинской помощи в соответствии со стандартами организации оказания медицинской помощи и с использованием технологий, оборудования и инструментов, обусловленное отклонением от нормального функционирования организма, которое может нанести вред жизни и здоровью пациента, а также привести к смерти пациента.

В новой редакции говорится, что к медицинским инцидентам относятся:

состояния при оказании медицинских услуг (помощи):

анафилактический шок, обусловленный патологической реакцией на адекватно назначенное и правильно примененное лекарственное средство;

аллергическая реакция на адекватно назначенное и правильно введенное лекарственное средство;

неблагоприятная реакция, вызванная хирургическим и терапевтическим вмешательством;

обращения за медицинской помощью по поводу неосложненных послеоперационных состояний;

осложнения хирургических процедур во время беременности, родов и в послеродовом периоде;

осложнения, связанные с инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией;

осложнения, обусловленные ортопедическими устройствами, имплантатами и трансплантатами;

дерматит, обусловленный лекарственными средствами и медикаментами;

отказ и отторжение пересаженных органов и тканей;

отравление и токсическое действие лекарственных средств и химических веществ;

осложнения, связанные с сердечными и сосудистыми устройствами, имплантатами и трансплантатами;

осложнения, связанные с мочеполовыми протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами отмирание и отторжение пересаженных органов и тканей;

осложнения, связанные с внутренними ортопедическими протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами;

отмирание и отторжение пересаженных органов и тканей;

перелом кости, связанный с введением ортопедического имплантата, суставного протеза или костной пластины;

при применении лекарственных средств и медицинских изделий:

несовместимость между пациентом и лекарственным средством;

несовместимость между пациентом и медицинским изделием;

без идентифицированного медицинского изделия или проблем с его использованием;

проблема подачи или забора жидкости или газа при использований медицинского изделия;

непредвиденное механическое воздействие медицинского изделия на пациента.

При соблюдении требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения развитие инфекции, связанных с оказанием медицинской помощи в результате реализации инфекции эндогенного характера, при наличии доказательной базы.

Как отмечается, данный перечень не является исчерпывающим. Служба вправе самостоятельно дополнять при выявлении случаев (событий) медицинского инцидента.

Также говорится, что случаи (события) медицинских инцидентов составлены по кодам Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), определяются при проведении самооценки в рамках внутренней экспертизы качества медицинских услуг.

Самооценка проводится один раз в месяц путем анализа пролеченных случаев в соответствии с графиком, формируемым медицинской организацией самостоятельно.

Медицинский работник (средний медицинский работник, врач, руководитель структурного подразделения) при определении случая (события) медицинского инцидента направляет информацию в Службу поддержки пациента и внутренней экспертизы в течение суток с момента выявления с указанием обстоятельств и причин.

За своевременное выявление и информирование о случае (событии) медицинского инцидента руководитель медицинской организации вправе установить с учетом имеющихся возможностей дополнительное материальное стимулирование медицинских работников.

Служба поддержки пациента и внутренней экспертизы в течение пяти рабочих дней формирует справку (сводную информацию) о случаях медицинского инцидента.

Справка, подписанная руководителем медицинской организации, не позднее трех рабочих дней направляется в местные органы государственного управления здравоохранением.

К справке прилагаются данные с описанием случая (клинический диагноз, анамнез, объективное состояние пациента в динамике, проведенные диагностические, лечебные мероприятия, заключение Службы).

В свою очередь Управление здравоохранения проводит учет случаев медицинского инцидента на основе информации, представленной медицинскими организациями, а также государственным органом либо территориальными подразделениями государственного органа, определившими при проведении государственного контроля случаи медицинского инцидента.

При учете случаев медицинского инцидента указывается событие, причины медицинского инцидента, краткое описание случая, в том числе анамнеза (жизни, заболевания) пациента; наименование медицинской организации не указывается.

Анализ фактов наступления медицинского инцидента осуществляется посредством внутреннего аудита медицинской организации, Управлением здравоохранения, государственными органами, осуществляющими государственный контроль в сферах оказания медицинских услуг (помощи), санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, а также уполномоченным органом.

По результатам анализа медицинского инцидента вырабатываются меры по устранению и предотвращению повторных (аналогичных) случаев медицинского инцидента при оказании медицинских услуг (помощи), а также актуализируются правовые акты в области здравоохранения.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 июня.

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