У Министерства просвещения изменились некоторые функции

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Правительство постановлением от 28 июня 2024 года внесло изменения в Положение о Министерстве просвещения Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

К функциям ведомства добавились: разработка и утверждение правил деятельности регионального уполномоченного по правам ребенка области, города республиканского значения, столицы;

разработка и утверждение правил отбора республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований;

разработка и утверждение правил организации деятельности органов, осуществляющих функции по опеке или попечительству в отношении несовершеннолетних;

разработка и утверждение программ помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, буллингу, а также несовершеннолетним, в присутствии которых совершены правонарушения против личности;

разработка и утверждение типовых правил деятельности образовательно-оздоровительных организаций образования и их соответствующих видов (с 1 января 2025 года). При этом ряд функций Министерства исключен: разработка и по согласованию с уполномоченными органами в области социальной защиты населения и здравоохранения утверждение квалификационных требований к социальным работникам и правил их аттестации независимо от формы собственности субъекта, предоставляющего специальные социальные услуги;

утверждение перечня специальностей социальных работников, стандартов их подготовки и повышения квалификации;

осуществление контроля за выполнением законодательства РК по организации питания детей в организациях образования, подвоза детей к школам, профилактики безнадзорности и правонарушений;

осуществление контроля за деятельностью специальных организаций образования для детей с девиантным поведением и особым режимом содержания;

осуществление контроля за соблюдением законодательства РКо правах ребенка, направленного на обеспечение прав и законных интересов ребенка. Постановление введено в действие с 28 июня 2024 года, за исключением нормы, которая вводится в действие с 1 января 2025 года. Читайте также Когда министры поедут в регионы для встреч с населением: распоряжение премьера Правила застройки изменили в Казахстане

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