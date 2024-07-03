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Законодательство РК

У Министерства просвещения изменились некоторые функции

У Министерства просвещения изменился ряд функций, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 10:44 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство постановлением от 28 июня 2024 года внесло изменения в Положение о Министерстве просвещения Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

К функциям ведомства добавились:

  • разработка и утверждение правил деятельности регионального уполномоченного по правам ребенка области, города республиканского значения, столицы;
  • разработка и утверждение правил отбора республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований;
  • разработка и утверждение правил организации деятельности органов, осуществляющих функции по опеке или попечительству в отношении несовершеннолетних;
  • разработка и утверждение программ помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, буллингу, а также несовершеннолетним, в присутствии которых совершены правонарушения против личности;
  • разработка и утверждение типовых правил деятельности образовательно-оздоровительных организаций образования и их соответствующих видов (с 1 января 2025 года).

При этом ряд функций Министерства исключен:

  • разработка и по согласованию с уполномоченными органами в области социальной защиты населения и здравоохранения утверждение квалификационных требований к социальным работникам и правил их аттестации независимо от формы собственности субъекта, предоставляющего специальные социальные услуги;
  • утверждение перечня специальностей социальных работников, стандартов их подготовки и повышения квалификации;
  • осуществление контроля за выполнением законодательства РК по организации питания детей в организациях образования, подвоза детей к школам, профилактики безнадзорности и правонарушений;
  • осуществление контроля за деятельностью специальных организаций образования для детей с девиантным поведением и особым режимом содержания;
  • осуществление контроля за соблюдением законодательства РКо правах ребенка, направленного на обеспечение прав и законных интересов ребенка.

Постановление введено в действие с 28 июня 2024 года, за исключением нормы, которая вводится в действие с 1 января 2025 года.

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