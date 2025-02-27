В Министерстве просвещения изменился ряд функций

Правительство постановлением от 24 февраля 2025 года внесло изменения в Положение о Министерстве просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

Теперь министерство просвещения совместно с министерством науки и высшего образования будет:

разрабатывать на ежегодной основе долгосрочные прогнозы средней стоимости обучения по типам организаций образования;

определять оператора в сфере государственной образовательной накопительной системы;

разрабатывать и утверждать типовые договоры об образовательном накопительном вкладе и образовательном накопительном страховании по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Одновременно с этим из правил исключен пункт 89-9.

Также скорректированы следующие функции министерства просвещения:

разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом в области науки и высшего образования методики расчетов премии государства;

разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом в области науки и высшего образования типовых соглашений о сотрудничестве в сфере государственной образовательной накопительной системы между оператором и банком-участником, оператором и страховой организацией-участницей, оператором и организацией образования-участницей.

Министерству добавили полномочие посогласованию правил начисления, использования, возврата стартового образовательного капитала, разрабатываемых и утверждаемых уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Постановление вводится в действие с 12 марта 2025 года.

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