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Право

В Министерстве просвещения изменился ряд функций

Министерство просвещения Республики Казахстан, МП РК, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 09:39 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство постановлением от 24 февраля 2025 года внесло изменения в Положение о Министерстве просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

Теперь министерство просвещения совместно с министерством науки и высшего образования будет:

  • разрабатывать на ежегодной основе долгосрочные прогнозы средней стоимости обучения по типам организаций образования;
  • определять оператора в сфере государственной образовательной накопительной системы;
  • разрабатывать и утверждать типовые договоры об образовательном накопительном вкладе и образовательном накопительном страховании по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Одновременно с этим из правил исключен пункт 89-9.

Также скорректированы следующие функции министерства просвещения:

  • разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом в области науки и высшего образования методики расчетов премии государства;
  • разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом в области науки и высшего образования типовых соглашений о сотрудничестве в сфере государственной образовательной накопительной системы между оператором и банком-участником, оператором и страховой организацией-участницей, оператором и организацией образования-участницей.

Министерству добавили полномочие посогласованию правил начисления, использования, возврата стартового образовательного капитала, разрабатываемых и утверждаемых уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Постановление вводится в действие с 12 марта 2025 года.

Мы писали, что "Назарбаев интеллектуальные школы" передадут свой опыт обучения в обычные школы.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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