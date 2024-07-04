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Как будет работать контакт-центр "111" по защите женщин и детей

Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 11:51 Фото: unsplash
Министр цифрового развития приказом от 28 июня 2024 года утвердил Правила деятельности контакт-центра "111" по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей и его взаимодействия с центральными государственными органами, местными исполнительными органами, сообщает Zakon.kz.

Номер телефона "111" контакт-центра работает бесплатно и круглосуточно.

Основные задачи контакт-центра "111":

  • предоставление обратившимся бесперебойной информационно-справочной консультации, организационной, психологической помощи по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей;
  • взаимодействие с центральными государственными органами, местными исполнительными органами по вопросам, связанным с поступившими обращениями;
  • обеспечение необходимого качества предоставляемой контакт-центром "111" консультационной, организационной, психологической помощи по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей.

Принципами работы контакт-центра "111" определены:

  • доступность;
  • оперативность;
  • эффективность;
  • профессионализм;
  • компетентность;
  • конфиденциальность.

Контакт-центр "111":

  • предоставляет свои услуги гражданам и юридическим лицам круглосуточно, без перерывов, выходных и праздничных дней на государственном и русском языках по выбору обратившегося;
  • предоставляет информационно-справочные консультации, организационную, психологическую помощь обратившимся;
  • осуществляет взаимодействие с центральными государственными и местными исполнительными органами по вопросам поступивших обращений;
  • при необходимости по вопросам компетенции ведёт переписку с центральными государственными, местными исполнительными органами;
  • осуществляет взаимодействие с Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан и региональными уполномоченными по правам ребенка областей, городов республиканского значения в вопросах защиты прав детей;
  • принимает и рассматривает устные и письменные обращения, поступающие по официальным каналам связи и на объект информатизации: 111.gov4c.kz;
  • осуществляет сбор и обработку информации по обращениям для определения наиболее эффективного пути решения по поступившим вопросам;
  • самостоятельно принимает решение о выборе объема необходимой помощи по поступившим обращениям;
  • для передачи и получения необходимой информации совершает исходящие звонки в центральные государственные органы, местные исполнительные органы;
  • в случаях поступления обращений, по которым требуются меры оперативного реагирования, незамедлительно по имеющимся каналам связи передает в центральные государственные органы, местные исполнительные органы необходимую информацию;
  • вводит необходимые данные в форму запроса в информационной системе регистрации поступивших обращений;
  • предоставляет гражданам и юридическим лицам, по их устному или письменному запросу, информацию о номере регистрации обращения, текущем статусе и ходе работы по решению поставленного вопроса;
  • осуществляет информационно-справочную поддержку своей деятельности по информации, имеющейся в Базе знаний;
  • если вопрос обращения входит в компетенцию операторов Единого контакт-центра, то перенаправляет звонок в Единый контакт-центр с уведомлением об этом обратившегося;
  • если вопрос обращения не входит в компетенцию контакт-центра "111", консультант предоставляет обратившемуся лицу имеющуюся у него информацию касательно субъекта, в чью компетенцию входит решение данного вопроса;
  • в необходимых случаях по письменному требованию уполномоченного органа в сфере информатизации в запрашиваемый срок предоставляет запись разговора консультанта с гражданином или юридическим лицом, позвонившим в контакт-центр "111";
  • осуществляет повышение профессиональной компетенции, обучение и переобучение консультантов;
  • применяет к консультантам меры поощрительного и стимулирующего характера;
  • повышает уровень осведомленности граждан о деятельности контакт-центра "111", порядке и процессе предоставления информационно-справочных консультаций, оказания организационной, психологической помощи в сфере защиты прав женщин и детей путем информирования в СМИ, телевидении, размещения публикаций в электронных информационных ресурсах, наружной рекламе, проведения различных информационных мероприятий.

Также правилами установлен порядок взаимодействия контакт-центра с центральными и местными государственными органами.

Участниками взаимодействия контакт-центра "111" с центральными государственными органами, местными исполнительными органами являются:

  • контакт-центр "111";
  • уполномоченный орган в сфере информатизации;
  • региональные уполномоченные по правам ребенка областей, городов республиканского значения;
  • центральные государственные органы;
  • местные исполнительные органы;
  • физические и юридические лица.

Контакт-центр "111" взаимодействует с ЦГО и МИО по следующим вопросам:

  • защита и восстановление прав и свобод человека и гражданина, надзор за соблюдением законности;
  • защита жизни, здоровья, прав и свобод человека, интересов общества и государства от противоправных посягательств, охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;
  • организация и оказание юридической помощи физическим и юридическим лицам и иные вопросы;
  • охрана прав детей, дошкольное, среднее, техническое, профессиональное, послесреднее, дополнительное, высшее, послевузовское образование, качество образования, языковая политика и иные вопросы;
  • социальная защита лиц с инвалидностью, пенсионное обеспечение, социальная помощь, социальное страхование, занятость, трудовая сфера, миграция населения и иные вопросы;
  • охрана здоровья, сохранение и укрепление здоровья населения, доступная и качественная медицинская помощь;
  • предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и иные вопросы;
  • относящиеся к компетенции ведомства, осуществляющего внешнеполитическую деятельность;
  • государственная молодежная и семейная политика, информация, религиозная деятельность, благотворительность, волонтерская деятельность и иные вопросы;
  • мобилизация, военное образование и наука, военно-патриотическое воспитание и иные вопросы;
  • ветеринарный контроль и надзор, управление земельными ресурсами и иные вопросы;
  • железнодорожный, автомобильный и иной транспорт, авиация, автомобильные дороги, деятельность аэропортов и иные вопросы;
  • туризм, физическая культура и спорт.

Контакт-центр "111" направляет устный либо письменный запрос в ЦГО, МИО для разрешения вопроса обратившегося. В запросе указываются только те сведения и факты, которые касаются непосредственно тематики обращения. Запрос, не касающийся обращения, не допускается.

Сотрудники контакт-центра "111" используют полученную информацию только в целях эффективного решения вопроса обращения. В иных целях использование полученной информации не допускается.

Приказ вводится в действие с 14 июля 2024 года.

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