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Какие сделки нельзя заверять электронной подписью

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка, графики, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 14:33 Фото: freepik
МЦРИАП подготовил проект приказа "Об утверждении перечня сделок, которые не подлежат удостоверению посредством простой электронной подписи", сообщает Zakon.kz.

В частности, не подлежат удостоверению посредством простой электронной подписи:

  • сделки, согласно законодательству РК, подлежащие нотариальному удостоверению или обязательной государственной регистрации;
  • сделки с квазигосударственными организациями;
  • сделки, включающие передачу персональных данных третьих лиц;
  • сделки, заключаемые между тремя и более сторонами;
  • сделки в сфере оборота лекарственных препаратов, земельных отношений, деятельности оборонных предприятий и критической инфраструктуры.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 июля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили правила ведения реестра обязательных требований к предпринимателям.

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