Какие сделки нельзя заверять электронной подписью

Фото: freepik

МЦРИАП подготовил проект приказа "Об утверждении перечня сделок, которые не подлежат удостоверению посредством простой электронной подписи", сообщает Zakon.kz.

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