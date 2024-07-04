Какие сделки нельзя заверять электронной подписью
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МЦРИАП подготовил проект приказа "Об утверждении перечня сделок, которые не подлежат удостоверению посредством простой электронной подписи", сообщает Zakon.kz.
В частности, не подлежат удостоверению посредством простой электронной подписи:
- сделки, согласно законодательству РК, подлежащие нотариальному удостоверению или обязательной государственной регистрации;
- сделки с квазигосударственными организациями;
- сделки, включающие передачу персональных данных третьих лиц;
- сделки, заключаемые между тремя и более сторонами;
- сделки в сфере оборота лекарственных препаратов, земельных отношений, деятельности оборонных предприятий и критической инфраструктуры.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 июля.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили правила ведения реестра обязательных требований к предпринимателям.
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